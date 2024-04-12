Политика

«Новые люди» объединились с «Партией роста»: как это отразится на политической ситуации в Псковской области

«Новые люди» официально объединились с «Партией роста». Об этом объявили лидер «Новых людей» Алексей Нечаев и председатель «Партии роста» Борис Титов. Решение об объединении приняли на съезде «Новых людей», который прошёл 19 апреля в Москве. Как это отразится на политической ситуации в Псковской области, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

Фото здесь и далее: пресс-служба партии «Новые люди»

Также на съезд подвели итоги президентских выборов. На них кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков получил голоса более чем трех миллионов жителей в России. В Псковской области он занял третье место, набрав 5,23%.

«Мы вместе прошли большой путь: участвовали в муниципальных выборах и региональных кампаниях. «Партия Роста» и лично Борис Титов помогли нам разработать экономический блок программы на президентских выборах. Мы убедились, что вместе работаем еще эффективнее. Поэтому закрепляем объединение юридически», — сказал Алексей Нечаев.

После президентских выборов рейтинг «Новых людей», согласно ВЦИОМ, вырос до 8,3%. «Новые люди» опередили «Справедливую Россию» и ЛДПР и вплотную приблизились к КПРФ. Эксперты прогнозируют, что объединение позволит ещё больше повысить рейтинг партии.

«Партия роста» в свою очередь объединяет предпринимателей, которые выступают за развитие малого и среднего бизнеса. Она выступает за внедрение новых технологий и искусственного интеллекта в экономику, роботизацию как точку роста. Вместе с «Новыми людьми» члены «Партии роста» продолжат работу по совершенствованию налогового законодательства, внедрению новых технологий в экономику и по другим направлениям.

«Какие задачи мы перед собой ставим? Прежде всего, сегодня необходимо вывести на законодательный уровень инновационные инструменты, такие как блокчейн, искусственный интеллект. Предпринимательское сообщество уверено, что это должна быть эффективная экономическая модель, основанная на принципах конкуренции и рыночных механизмах, которая создаст благосостояние для всего общества и повысит уровень жизни в стране», — подчеркнул Борис Титов.

Объединённая партия на осенних выборах сохранит название «Новые люди». Представители «Партии роста» вошли в руководство обновлённой структуры. Так, председатель «Партии роста» Борис Титов возглавил федеральный политсовет «Новых людей».

На ближайших выборах «Новые люди» и «Партия Роста» выставят своих кандидатов.

«Впереди у нас большая работа», — отметил Алексей Нечаев.