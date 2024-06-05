Политика

Александр Козловский: Отчет Михаила Ведерникова — результат большой командной работы

Отчет губернатора Михаила Ведерникова о деятельности правительства Псковской области за 2023 год — результат большой командной работы, благодаря которой регион показывает достойные результаты в нынешнее непростое для страны время. Такое мнение депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский выразил в своем Telegram-канале.

Михаил Ведерников. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Первый и самый главный показатель — это бюджет области. По итогам 2023 года региональные власти преодолели очередную планку и достигли уровня доходов консолидированного бюджета в 70,2 млрд рублей. С 2017 года доходы стабильно растут. В прошлом году был достигнут самый значительный годовой рост в абсолютных цифрах за всю современную историю Псковской области: по сравнению с 2022-м годом прирост составил почти 9 млрд рублей», - написал Александр Козловский.

Депутат отметил, что большая работа на перспективу была проделана в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации.

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«Важно и то, что регион поддерживает президент Владимир Путин. Он продлил до 2030 года индивидуальную программу социально-экономического развития в том числе для Псковской области. Ее реализация дает серьезные результаты для Псковщины: к концу 2023 года удалось на каждый бюджетный рубль привлечь 7 внебюджетных, а еще создать 812 рабочих мест», - напомнил парламентарий.

Экономика Псковской области динамично развивается, в том числе за счет реализации ключевых проектов — проекта «ОСКО-Инвест» по созданию лесоперерабатывающего производства, молочных ферм, строительства промышленного технопарка «Агрополис», развития туризма и других проектов, продолжил Александр Козловский.

Большое внимание региональные власти в тандеме с депутатами разных уровней уделяют решению вопросов развития районов. Решаются многие вопросы, поднимаемые сельскими жителями, том числе доступность связи. Если в 2018 году в малых населённых пунктах было 150 базовых станций, то к началу 2024 года их было уже 247. Эти вышки охватывают почти 26 тысяч абонентов.

«Михаил Юрьевич подробно рассказал о достижениях в основных направлениях развития региона. Отчет о деятельности регионального правительства был поддержан депутатами Псковского областного Собрания депутатов», - заключил депутат.