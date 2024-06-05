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Отчет Михаила Ведерникова о работе правительства Псковской области в 2023 году. СТЕНОГРАММА

Сегодня, 6 июня, губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил с отчетом о деятельности правительства за 2023 год в Псковском областном Собрании депутатов. Псковская Лента Новостей публикует стенограмму выступления главы региона.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

Уважаемый Александр Алексеевич, уважаемые депутаты, коллеги, приглашенные!

Представляю вашему вниманию отчет о деятельности Правительства Псковской области за 2023 год. В этот раз он будет не очень объемным. Прежде всего, потому что все актуальные проблемы, вопросы, задачи — а их по-прежнему у нас немало — мы вместе представили и подробно разобрали в рамках Дней субъекта в Совете Федерации.

И, что важно, встретили там полное понимание и Валентины Ивановны Матвиенко, и всех сенаторов по всем принципиальным важным для нас вопросам и позициям.

Александр Алексеевич, еще раз хочу поблагодарить вас, депутатов, которые принимали участие в этом мероприятии, представителей Аппарата Собрания, наших сенаторов — Андрея Анатольевича Турчака, Алексея Васильевича Наумца — и всех, кто помогал защитить интересы региона на таком высоком уровне.

Вы все знаете, что Андрей Анатольевич вчера получил новый ответственный участок работы. Хочу отметить, что все это время он был очень эффективным сенатором, который искренне любил Псковскую область — уверен, что и сейчас продолжает ее любить, — поддерживал, и достаточно большое количество принципиально важных вопросов, задач решалось при его непосредственном участии.

Поэтому информирую вас, что принял решение наградить его медалью «За заслуги перед Псковской областью».

Еще одна причина, по которой отчет не будет таким продолжительным, как обычно, — на протяжении всего прошлого года мы очень активно работали вместе с нашим депутатским корпусом.

Не раз говорил, что, по моему мнению, этот состав Псковского областного Собрания — один из самых эффективных и профессиональных за всю современную историю региона.

Искренне благодарю вас, уважаемые депутаты, за многие стратегические для региона решения, которые мы разрабатывали и принимали вместе.

Это и муниципальная реформа, которая уже приносит свои плоды. Мы вместе разобрали ее до мельчайших деталей, убедились в ее необходимости, актуальности и запустили в работу.

Хочу обратить внимание, что в рейтинге эффективности муниципалитетов по реализации нацпроектов 2 муниципалитета-аутсайдера прошлого года сейчас вошли в топ-5 по скорости и эффективности работы. Абсолютно очевидно, что это следствие административных изменений.

В прошлом году 8 районов перешли в формат округов, еще 5 — перейдут в этом году. Абсолютно уверен, что их число будет увеличиваться, потому что слишком очевидны и административные преимущества, и экономия средств. И со временем эта разница будет только расти.

В Год педагога и наставника мы вместе разработали отдельный пакет мер поддержки на региональном уровне специалистов в сфере здравоохранения, в сфере образования. По сути, запустили вместе с вами собственную долгосрочную областную программу для решения вопроса дефицита кадров по этим направлениям.

Мы вместе выезжаем в районы, контролируем строительство, реконструкцию объектов, в открытом диалоге с местными жителями, депутатами, ТОСовцами принимаем решения для развития территорий.

Александр Алексеевич, пользуясь, случаем, отдельно хочу поблагодарить Собрание за формат проведения Парламентских часов. Разговоры идут откровенно, честно. Градус дискуссий иногда достаточно высокий, но это полезное мероприятие, и оно очень важно для нашей работы. Мы этот формат очень ценим.

И, наконец, отдельные моменты мы уже проговорили в рамках встреч с фракциями. Как и всегда, они прошли продуктивно, насыщенно. Со своей стороны заверяю, что каждый вопрос, каждый запрос депутата взят на отдельный контроль.

Уважаемые депутаты!

Хочу поблагодарить вас за активность, неравнодушие, включенность в нашу общую работу.

Уверен, жители чувствуют, что депутаты регионального парламента системно защищают их интересы, уделяют внимание всем сложным вопросам, которые беспокоят людей, разбирают, а зачастую и конструктивно дополняют наши планы по их решению.

И дальше вместе будем делать все, чтобы жизнь в Псковской области с каждым годом становилась все более комфортной, перспективной и благоустроенной.

Как мы не раз уже с вами доказывали - все в наших силах.

Начну отчет по традиции с финансового блока. По итогам 2023 года, мы преодолели очередную символическую планку и достигли уровня доходов консолидированного бюджета в 70,2 млрд рублей.

При этом госдолг снизился до уровня 20,7 млрд, или 64,4% к общему годовому объему доходов. Дополнительно рассчитываем, что эта сумма еще сократится благодаря решению нашего Президента о списании ⅔ бюджетных кредитов.

Просроченная кредиторская задолженность областного бюджета по состоянию на сегодня и по итогам 2023 года, по состоянию на 1 января 2024 года отсутствует.

Просроченной задолженности по оплате труда бюджетников всех уровней также не имеется.

На что хочу обратить отдельное внимание. С 2017 года, с начала нашей с вами совместной работы, мы ни разу не допустили снижения доходов. Хотя вызовов было много, вы о них хорошо знаете. Доходы у нас все время стабильно растут, на сумму от 4,7 до 7,6 млрд в разный период.

В этот раз, по сравнению с 2022 годом, мы «прибавили» 8,8 млрд рублей. Это самый значительный годовой рост в абсолютных цифрах за всю современную историю Псковской области.

Еще один положительный момент: такой рекордный рост во многом обеспечили собственные доходы региона.

Они выросли почти на 6 млрд, или на 18%, и составили 39,1 млрд рублей. Скажу об этом немного подробнее.

На 1,8 млрд рублей, или на 14,4%, вырос основной доходный источник — НДФЛ.

Рост по большей части обусловило увеличение налогооблагаемой базы. В том числе на 15% выросла начисленная заработная плата, и хочу отметить отдельно, что это выше динамики и по округу, и по стране. К слову, в этом году рост продолжается, и за первый квартал составил 21,1%.

Также растет и налог на прибыль организаций. В 2023 году рост составил 2,8 млрд рублей. Из них почти 300 млн рублей обеспечил рост доходов от реализации продукции «Завода электротехнического оборудования».

Наконец, еще дополнительные полмиллиарда дали поступления от уплаты акцизов. В основном, конечно, за счет роста реализации нефтепродуктов.

Собственные неналоговые доходы выросли на 740 млн. Здесь три фактора роста. Платежи при пользовании природными ресурсами. Напомню, мы полностью пересмотрели отношения в этой сфере и с 2022 года решаем эти вопросы в рамках межведомственной комиссии при Правительстве Псковской области.

Мы не только систематизировали платежи, но и добавили для всех арендаторов конкретные социальные обязательства. Другими словами, в этом конкретном пункте, помимо платежей, есть еще и нефинансовые результаты для каждой конкретной территории с арендуемым участком.

На 200 с лишним миллионов рублей выросли собираемые штрафы, санкции и возмещение ущерба. Львиную долю здесь составляют штрафы за нарушения Правил дорожного движения.

Для нас это тоже крайне важное направление, потому что именно нарушения ПДД становятся причиной подавляющего большинства происшествий со смертельным исходом. Так было и в 2023 году.

И, наконец, более чем на 400 млн выросли доходы от использования имущества, находящегося в областной и муниципальной собственности.

Здесь основной рост обеспечило грамотное внедрение механизма федерального Казначейства по использованию остатков на счетах.

С 2021 года по Постановлению Правительства области эти средства аккумулируются на специальном счете, что способствует максимизации доходов от инвестиций. В 2022 году мы заработали благодаря этому 26,6 млн, в прошлом году — почти в 17 раз больше. За 4 месяца текущего года это уже принесло областному бюджету уже 173 млн.

Понятно, что Псковская область все равно пока остается высокодотационным регионом. Но мы впервые можем с уверенностью сказать, что большую часть роста доходов в 2023 году нам дали не дотации с федерального бюджета, а собственная доходная база.

Петр Васильевич, вот Вы нас все время критиковали, что мы живем только за государственный счет, за федеральные деньги, не занимаемся увеличением собственной доходной базы. Но вот я вас информирую, на примере цифр, это не так.

Грамотно выстроенная экономическая и финансовая политика дают свои результаты.

Регион начал «разгоняться», и нам крайне важно сохранить темп на ближайшие годы. И для этого необходимо, как минимум, сохранить те условия, в которых стал возможен такой рывок.

Важно четко понимать, что, безусловно, само собой это не произойдет.

Ни один из механизмов поддержки, которые сейчас существуют на федеральном уровне, не носит бессрочный характер. И нам каждый раз, в каждом периоде приходится аргументировано доказывать, что этот механизм нам необходимо оставить. Это справедливая и абсолютно обоснованная политика и Минфина, и Правительства РФ.

Защита наших интересов по наиболее принципиальным позициям требует совместных усилий не только Правительства области, но и областного Собрания депутатов, наших сенаторов представителей в Государственной Думе. И мы уже достаточно активно работаем в этом направлении.

К настоящему времени один из критически важных для нас инструментов развития продлен. Вы знаете, что наш Президент Владимир Владимирович Путин поручил Правительству РФ утвердить ИПСЭР для 10 регионов, в т.ч. для Псковской области, на 2025-2030 годы и выделять на их развитие совокупно не менее 10 млрд рублей ежегодно. То есть для нас это плюс один миллиард.

Для нас это большая победа, потому что мы – один из наиболее эффективных регионов, которые реализовывали эту программу. Программа, действительно, дает хорошие результаты. И по целому ряду показателей формально мы уже вышли из 10-тки регионов с наиболее низкими показателями социально-экономического развития.

Так, к концу 2023 года на каждый бюджетный рубль нам удалось привлечь 7 внебюджетных. Это один из лучших показателей по стране. Итого - почти 30 млрд внебюджетных инвестиций при плане в 25. Создано 812 рабочих мест при плане в 540.

По расчетам Счетной Палаты России, в Псковской области достигнут одни из самых высоких результатов по реализации ИПСЭР.

Новый этап этой программы на следующей неделе я буду защищать на федеральном уровне перед главой Минэка Максимом Геннадьевичем Решетниковым. Мы предварительно с Министерством уже отработали, я думаю, что к нам особых вопросов не будет.

На следующие 6 лет мы планируем дальнейшее развитие особой экономической зоны, поддержку крупных молочных ферм и туристических проектов и объектов, а также разработку проектно-сметной документации для опорных населенных пунктов. По нашим расчетам, весь комплекс мер, когда мы его реализуем, увеличит дополнительно налоговые отчисления именно в региональный бюджет еще на 1 млрд ежегодно.

Сейчас, достигнув рекордной отметки по консолидированным доходам, мы продолжаем системно работать над сохранением динамики развития в долгосрочной перспективе. Сделать предстоит немало. Но опыт у нас есть. Поддержка и понимание Совета Федерации, Правительства России – тоже. Поэтому рассчитываю, что мы сохраним все необходимые условия для дальнейшего развития нашей экономики.

Теперь об экономике. Прошлый год был достаточно результативным по всем направлениям. Приведу несколько цифр.

Объем инвестиций в основной капитал составил 47,6 млрд рублей, это на 5 млрд больше, чем в 2022 году.

Индекс промышленного производства составил 110,9%. В том числе более чем на 20% выросли производство текстиля; резиновых и пластмассовых изделий. На 18% выросло производство электрического оборудования.

Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 106,9%.

В части МСП стоит отметить рост числа занятых на 8,3%, до 103 тыс. человек.

В том числе этому способствовали дополнительные инвестиции по линии микрокредитной организации. В прошлом году она была дофинансирована на 100 млн рублей. В 2023 году было выдано субъектам МСП 314 микрозаймов на общую сумму выше 720 млн.

Экономика Псковской области, как я уже сказал, динамично развивается, задел сделан серьезный. Несколько ключевых проектов обозначу, которые в прошлом году были реализованы с государственной поддержкой, и во многом именно они дали такой динамичный рост.

Прежде всего, число выпускающих продукцию резидентов «Моглино» достигло 7.

Это «Титан-Полимер», который в этом году планирует закончить пуско-наладку уже второй линии. Напомню, в этом году завод скорректировал бизнес-план в части расширения номенклатуры производимой продукции. В рамках 2 этапа планируется выпускать не только ПЭТ, но и ПБТ гранулы.

«Элме-Мессер» (промышленные газы) в 2023 году успешно вышел из этапа опытного производства. «Айс-Стим Рус» (сублимированные ягоды и фрукты) в прошлом году возобновил производство. «Скрининг-М» запустил производство тест-полосок и приступил к строительству собственного завода.

Также продолжают работу «Евробит» (битумные смеси), «Нор-Маали» (лакокрасочные покрытия), «Синтез-технолоджи» (искусственные алмазы). К слову, в 2023 году завод получил дополнительную поддержку в рамках Фонда инвестиционного развития региона.

Кроме того, компания «Исма Тех» приступила к строительству завода по переработке специй и пряностей. «Транс-Альфа Запад» начала разработку ПСД большого завода по производству электробусов.

Следующее событие 2023 года, которое стоит отметить: «ПсковАгроИнвест» закончил строительство молочной фермы на 1920 голов коров. Общий объем инвестиций составил 3,5 млрд рублей. Этот проект, как и ферма «Красного знамени» на 1800 голов, открытая в 2022 году, получил поддержку в рамках как раз нашей программы ИПСЭР.

В результате до конца года мы ожидаем заметную прибавку по производству молока – на 10%. Также впервые за пять лет нам удалось переломить ситуацию по сокращению поголовья коров.

Далее была завершена реализация 3-летнего проекта «ОСКО-ИНВЕСТ» по созданию лесоперерабатывающего производства. Фактический объем инвестиций составил 3,5 млрд рублей. Этому проекту по линии Минпромторга также оказывалась государственная поддержка как приоритетному инвестиционному проекту в области освоения лесов.

В 2023 году было завершено строительство инфраструктуры промышленного технопарка «Агрополис» сумма инвестиций - более 600 млн рублей (425 из них – федеральные, 5 – региональные).

К моменту запуска он уже превысил плановые показатели по числу резидентов (6 против 4), по рабочим местам (68 против 19), по объему выручки (238 млн против 99).

Отдельная точка роста региона – это туризм. Теперь наши основные показатели легко запомнить. 500 тыс. туристов (рост почти на 10%) и 2,1 млн экскурсантов (+16%). Итого - аудитория туристической отрасли на данный момент составляет более 2,5 млн человек в год.

Теперь о строительстве инфраструктуры. Здесь, как и все прошедшие годы, наш главный инструмент – это нацпроекты. Вы все прекрасно знаете, в каких непростых условиях появлялся и развивался этот механизм.

И тем не менее среднее кассовое освоение по итогам 5 лет составляет 97,5%. Это один из лучших показателей в стране. В прошлом году объем финансирования вырос на 26%, но при этом мы снова поставили рекорд, и наш результат – 99,74%.

В части здравоохранения продолжается реконструкция 4 объектов на приграничных территориях. На эти цели в 2023 году направлено 670 млн рублей. Срок сдачи объектов – 2026 год.

Проведено оснащение и дооснащение медицинских организаций. Приобретено 5 тыс. единиц оборудования на сумму 360 млн руб.

Приобретено, установлено и введено в эксплуатацию 34 быстровозводимых модульных конструкции на сумму 148 млн руб. Завершено строительство еще 43 ФАПов. Во все закуплено медоборудование и трудоустроены работники. Мы на фракциях с вами говорили, где-то есть дефицит кадров, но это точечные, а не системные вопросы.

В ФАПах, амбулаториях, офисах врачей общей практики, находящихся в населенных пунктах без аптеки, опять же по предложению депутатов областного Собрания, реализован механизм продажи лекарственных препаратов. На конец прошлого года создано 275 таких точек.

Государственные медицинские организации в рамках модернизации первичного звена здравоохранения оснащены 41 автомобилем на сумму 42 млн руб.

Из сложностей: мы пока отстаем от общероссийского показателя по диспансеризации населения. Если годом ранее план был выполнен менее чем на 50%, в прошлом году мы вышли на 64,5%.

Тем не менее это все равно крайне низкий показатель. Но для решения этой проблемы уже в текущем году приняты следующие меры. В Псковской городской поликлинике проведен ремонт, введено в эксплуатацию новое диагностические оборудование. Проводится информационная кампания, медорганизации заключают договоры с предприятиями по прохождению диспансеризации на рабочем месте.

Но, уважаемые депутаты, попрошу здесь вашей помощи. Призываю при любой возможности напоминать своим избирателям, жителям Псковской области простой алгоритм: зайти на портал «Госуслуги», перейти в раздел «Здоровье», выбрать «Запись для прохождения профилактических медосмотров и диспансеризации» и записаться на ближайшее время.

Это сделать очень просто, бесплатно. Но в тоже время это может буквально спасти жизнь – особенно сейчас, когда жара и духота дополнительно давят на сердце, особенно людям старшего поколения.

С целью повышения доступности качественного образования создан 31 центр «Точка роста» в школах сельской местности и малых городов, 2 тыс. 800 мест в учреждениях допобразования, завершен ремонт 10 школьных спортивных залов, создан детский технопарк «Кванториум» на базе Гимназии № 29 в Пскове, обновлено компьютерное оборудование в 41 образовательной организации области.

Для реализации указанных мероприятий в рамках нацпроекта «Образование» было направлено почти 265 млн руб.

Также в прошлом году в Псковскую область поступило 5 новых школьных автобусов.

Продолжалось строительство объектов со сроком сдачи в текущем году: школы на 525 мест в г. Пскове, на 825 мест - в Гдове, на 825 мест - в Себеже, на 1000 мест - в Пскове. Продолжилась реконструкция 4-х школ в приграничных территориях, которые должны быть сданы в этом году. Проведены капремонты в 11 школах, на оборудование туда направлено 220 млн., на строительно-монтажные работы – 1,3 млрд.

В рамках нацпроекта «Культура» региону были выделены 210 млн рублей. Завершено строительство Центра культурного развития в г. Острове, капремонт Дома культуры в д. Торошино Псковского района, Дома культуры в д. Церковище Усвятского района, Детской школы искусств в Печорах.

3 детские школы искусств дооснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Это Новосокольники, Остров и Пыталово. Создана модельная муниципальная библиотека в г. Пскове, дооснащены 7 региональных музеев.

На предоставление мер социальной поддержки в прошлом году израсходовано 4,3 млрд рублей, в том числе 1,9 – федеральные средства.

Мерами соцподдержки воспользовались более 270 тысяч получателей. Все социальные пособия и выплаты производились своевременно и в полном объеме. Задолженность по итогам 2023 года и на сегодняшний день отсутствует.

С 1 января текущего года денежные выплаты отдельным категориям граждан – это решение проходило через Собрание - увеличены на 7,5%.

В 2023 году на реализацию социального контракта получена федеральная субсидия в размере 403 млн рублей. Мерой воспользовались более 4 тыс граждан. По итогам у 80% семей, заключивших социальный контракт, увеличился и увеличивается среднедушевой доход.

Продолжена работа по оказанию мер социальной поддержки участникам специальной военной операции. Мы все время этим вопросом занимаемся. И депутатам за это отдельные слова благодарности.

Просто приведу цифры. Для нашего бюджета они внушительные. С начала СВО на поддержку военнослужащих, их семей, адресную помощь, помощь подшефному району, помощь передовой направлено 1 млрд 144 млн бюджетных и внебюджетных средств.

Теперь важный блок по сфере благоустройства и ЖКХ. На фракциях депутаты справедливо отмечали, что это одна из самых сложных проблем региона. В отдельных муниципалитетах износ сетей составляет около 100%. Мы об этом предметно говорили в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации. Попросили поддержку. Несмотря на то, что на сегодняшний день более 8 млрд рублей в эту сферу мы уже привлекли. В основном это федеральные средства, но чтобы снизить остроту проблемы, нам нужно еще более 30 млрд рублей. И здесь без отдельных решений нам не обойтись

В рамках федерального проекта «Чистая вода» проведена реконструкция станции биохимической очистки воды в Великих Луках, построены модульная станция очистки воды в дер. Родина, системы водоподготовки в Дубрава-1 и Дорожном Великолукского района, водозабор и сети холодного водоснабжения в деревне Андромер Плюсского района, начата реконструкция водозабора «Майский» в Печорах.

По итогам, сегодня 84,1% населения Псковской области обеспечены качественной питьевой водой. Это тоже хороший показатель, по сравнению с тем, с чем начинали работать.

Еще несколько крупных проектов.

По нацпроекту «Экология» Псковская область привлекла финансовую поддержку из федерального бюджета в размере 1,8 млрд рублей на строительство экотехнопарка.

«Фондом развития территорий» одобрена заявка на обновление коммунальной инфраструктуры военного городка «Остров-3». На этот год выделено 1,6 млрд рублей. Это тоже очень серьезные средства.

Построена станция умягчения воды в Пскове (532 млн рублей). Завершена рекультивация Псковской городской свалки. Тут из федерального бюджета мы привлекли почти 357 млн рублей.

Построены 5 блочно-модульных котельных и тепловых сетей в Куньинском районе. Почти 250 млн рублей.

По региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» было реализовано почти 315 млн рублей.

Благоустроено более 40 общественных и дворовых территорий при плановом значении – 35.

Приведена в порядок Соборная площадь и прилегающие улицы в Печорах. Срок реализации проекта – конец 2024 года, но подрядчикам «спасибо» – ответственно отнеслись. Администрация контролировала, и все работы были выполнены качественно и раньше срока.

Еще один проект начал реализовываться в 2023 году – «Пушкинские Горы. Лукоморье». Там общий объем средств – 80 млн рублей.

В 2023 году расходы дорожного фонда Псковской области составили 13,6 млрд рублей. Это на 7% больше, чем в 2022 году.

Приведено в нормативное состояние 368 км автомобильных дорог регионального и местного значения. Завершены работы по капремонту 9-ти мостовых сооружений.

Сегодня нормативам соответствуют 43% региональных дорог, 86,4% дорог городских агломераций, 65% региональных дорог, которые входят в опорную сеть. Все эти проценты, может, незначительно, но превышают плановые.

В 2023 году объем финансирования транспортного обслуживания населения составил 875,2 млн рублей. Получены средства в рамках специального казначейского кредита. Это 400 млн рублей. В марте текущего года осуществлена закупка и поставка в регион 47 автобусов.

За счет субсидии из федерального бюджета на 170 млн рублей мы закупили 12 новых комфортабельных туристических автобусов.

говорить про наш аэропорт, то в прошлом году пассажиропоток аэропорта увеличился на 32% и составил 152 тыс пассажиров. Данный показатель вместе с прогнозами на этот год дал нам возможность уже в этом году перейти к привязке готового проекта нового терминала к земельному участку. Инвестор сейчас этим занимается. Мы со своей стороны сопровождаем, чтобы все согласования максимально оперативно были пройдены. Может быть, со следующего года будем приступать к строительно-монтажным работам.

Продолжается развитие доступности связи. В рамках федерального проекта УЦН 2.0 были установлены 22 базовые станции мобильной связи для малых населенных пунктов.

Дополнительно операторы инвестировали при региональной поддержке в плане предоставления областных налоговых льгот еще 7 млн рублей.

Если в 2018 году в малых населенных пунктах области было 150 базовых станций, то к началу 2024 года их было уже 247. Охват этих вышек – порядка 26 тыс. абонентов. Здесь хочу профильное Управление поблагодарить. Достаточно амбициозные для себя ставим планы и значительно их перевыполняем не первый год.

Особая тема и прошлого, и этого года – безопасность. Защищенность региона перед лицом внешних угроз.

В прошлом году завершена реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Псковской области. В том числе и сегодня, в 8 утра, вы слышали тренировочный сигнал. В общей сложности на эти цели из бюджета области было выделено 220 млн рублей.

Система охватывает почти 480 тыс человек. Это 82% от проживающего населения. Остальные – это удаленные и малонаселенные пункты - оповещаются путем объезда по запланированным маршрутам местными администрациями и сотрудниками УМВД. Также население оповещается с помощью СМС-сообщений и ТВ-каналов.

В прошлом году проведено обследование защитных сооружений гражданской обороны.

Для решения задач обороны и безопасности в регионе мы создали отряд «Дружина». На его финансирование было направлено 70 млн рублей в прошлом году.

В рядах «Дружины» почти 2000 добровольцев. Совместно с инструкторами центра «Воин», правоохранительными органами (официальное соглашение заключено с УМВД) они проводят патрулирование в целях выявления фактов несанкционированного использования и запуска беспилотных летательных аппаратов. У нас уже несколько десятков таких фактов пресечено. В целях выявления и пресечения нарушений общественного порядка и многого другого.

С «дружинниками» проводятся теоретические и практические занятия по огневой и тактической подготовке, медицине, организации связи, использованию беспилотных систем, методам и средствам их выявления и подавления.

С момента создания «Дружины» сотрудниками организации спасено 2 человека, пострадавших в ДТП, предотвращено одно хищение.

В 2023 году члены «Дружины» более 1000 раз выходили на дежурства по защите объектов военной и гражданской инфраструктуры, а также населения от угроз возможного террористического и диверсионного воздействия. С начала 2024 года таких мероприятий уже было более 500.

Если у кого-то были сомнения, нужно это было делать или нет, не так давно на Национальном антитеррористическом комитете Псковская область была отмечена в числе немногих регионов, где, действительно, есть положительный опыт по использованию и созданию таких организаций, взаимодействию с Правительством региона и силовым блоком.

Благодаря этому коллеги часто одними из первых оказываются на местах чрезвычайных происшествий. Как это было, например, после атаки на нефтебазу в г. Великие Луки.

Участвуют дружинники и в благотворительной деятельности. При активном содействии АНО «Дружина» и Правительства области был приобретен автомобиль повышенной проходимости и отправлен на передовую.

Пользуясь случаем, хочу сказать искренние слова благодарности всем неравнодушным жителям Псковской области, которые уже вступили в «Дружину»! В это непростое время они делают крайне важное дело и следуют завету Александра Невского: «Бейся там, где стоишь! Будь русским!».

Уважаемый Александр Алексеевич, уважаемые депутаты!

Хочу поблагодарить всех вас за честный, открытый и конструктивный подход ко всем вопросам, которые мы решали в 2023 году.

Будем делать все, чтобы ближайшие годы позволили Псковской области и дальше динамично развивать собственную доходную базу, раскрывать все точки роста экономики и становиться еще более комфортным регионом для жизни и труда.

Искренне благодарю всех, кто помогает развивать нашу область, обеспечивать ее безопасность и помогает добиваться достойных результатов: депутатов Псковского областного Собрания, служащих государственных и муниципальных органов власти, руководителей территориальных органов исполнительной власти, надзорные и контрольные ведомства. Наших военных, которые обеспечивают безопасность нашего региона и всей нашей страны. Наших силовиков, которые сегодня работают 24/7, без выходных и отдыха, чтобы обеспечить безопасность наших жителей. Депутатов Государственной Думы и сенаторов и всех неравнодушных людей, которые вносят свой вклад в общее дело. С удовольствием хочу отметить, что из года в год таких людей становится больше и больше.

Сделать еще предстоит немало. Но уверен, даже знаю, что совместными усилиями мы сможем максимально эффективно и быстро справиться со всеми вызовами.

Спасибо большое за внимание!

Работаем!

Стенограмма предоставлена пресс-службой правительства Псковской области