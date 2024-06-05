Политика

«По любви»: Игорь Сопов рассказал о своем пути в избирательную систему

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов пришел в избирательную систему в 1996 году, когда в регионе проходили выборы губернатора. Об этом он рассказал, выступая перед участниками Пятого форума молодежных избирательных комиссий, который открылся в Пскове сегодня, 6 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии Александра Елисеева

Занятие, которое провел Игорь Сопов, называлось «Избирательная система РФ: все не так, как вам рассказали». Глава облизбиркома отметил, что все знания о выборах, которые дают в школе, ограничиваются статьями Конституции, поэтому молодежь плохо понимает, что такое выборы.

Первый вопрос, который поднял Игорь Сопов, - «Как попасть в избирательную систему и где этому учат». Он пояснил, что как правило в избирательную систему приходят «по любви» представители самых разных профессий - учителя, юристы, экономисты и другие.

«Я столкнулся с избирательной системой в 1996 году, когда учился на пятом курсе исторического факультета в Пскове. В регионе проходили выборы губернатора. Кандидаты - Туманов и Михайлов. В общежитии у нас развесили объявления о наборе волонтеров для работы с избирателями», - поделился Игорь Сопов.

Он пояснил, что откликнулся на предложение и начал работать на кандидата Туманова - обошел свой округ, заходил в каждую квартиру, раздавал печатные материалы, организовал несколько встреч во дворах, затем он работал на выборах как наблюдатель.

В итоге Туманов не победил, и Игорю Сопову за работу на выборах не заплатили.

«Я вышел и подумал, как-то сложно работать в избирательной системе. Вот такой был первый опыт работы», - рассказал председатель Избирательной комиссии Псковской области.

Напомним, в 1996 году во втором туре выборов губернатором Псковской области был избран Евгений Михайлов. За него проголосовали 55,46% избирателей.