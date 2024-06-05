Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Кабельный потенциал
баня «Гельдт» долгожданное открытие
кадры решают всё
оксана филиппова интервью
топ заведений для выпускников
чипсы из Пскова на ПМЭФ
ПЭМЗ ищет сотрудников
творог правда и мифы
где в Пскове получить права
обзор
ковать кадры пока горячо
экзотика агротуризм
ENERGY кешбэк-игра
михайловское 60 тысяч гостей
на пороге перезагрузки
 
 
 
ещё Политика 05.06.2024 18:464 Коротко о славном 06.06.2024 14:420 О возможностях межпарламентского сотрудничества высказался Александр Котов 06.06.2024 14:380 Председатель ПАСЗР Элиссан Шандалович: Парламентская ассоциация - эффективный инструмент для решения межрегиональных задач 06.06.2024 14:310 «Сообразим на троих»: Уход Турчака, отчет Ведерникова и мусорный кризис. ВИДЕО 06.06.2024 14:260 Дмитрий Михайлов: КПРФ положительно оценивает работу губернатора 06.06.2024 13:211 «По любви»: Игорь Сопов рассказал о своем пути в избирательную систему
 
 
 
Самое популярное 04.06.2024 10:500 Подробности ДТП с погибшими под Псковом: ВАЗ разорвало пополам от удара о дерево 05.06.2024 09:158 В Пскове ввели режим повышенной готовности из-за мусорного коллапса 31.05.2024 14:040 Какой будет погода в июне в Псковской области, рассказали синоптики 01.06.2024 19:481 «Все плывут»: улицы Пскова затопило ливнем 03.06.2024 12:480 «Избивает СВОшника его же костылем»: полиция проверяет информацию о драке на Завеличье
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

«По любви»: Игорь Сопов рассказал о своем пути в избирательную систему

06.06.2024 13:21|ПсковКомментариев: 1

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов пришел в избирательную систему в 1996 году, когда в регионе проходили выборы губернатора. Об этом он рассказал, выступая перед участниками Пятого форума молодежных избирательных комиссий, который открылся в Пскове сегодня, 6 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии Александра Елисеева

Занятие, которое провел Игорь Сопов, называлось «Избирательная система РФ: все не так, как вам рассказали». Глава облизбиркома отметил, что все знания о выборах, которые дают в школе, ограничиваются статьями Конституции, поэтому молодежь плохо понимает, что такое выборы.

Первый вопрос, который поднял Игорь Сопов, - «Как попасть в избирательную систему и где этому учат». Он пояснил, что как правило в избирательную систему приходят «по любви» представители самых разных профессий - учителя, юристы, экономисты и другие.

«Я столкнулся с избирательной системой в 1996 году, когда учился на пятом курсе исторического факультета в Пскове. В регионе проходили выборы губернатора. Кандидаты - Туманов и Михайлов. В общежитии у нас развесили объявления о наборе волонтеров для работы с избирателями», - поделился Игорь Сопов.

Он пояснил, что откликнулся на предложение и начал работать на кандидата Туманова - обошел свой округ, заходил в каждую квартиру, раздавал печатные материалы, организовал несколько встреч во дворах, затем он работал на выборах как наблюдатель.

В итоге Туманов не победил, и Игорю Сопову за работу на выборах не заплатили.

«Я вышел и подумал, как-то сложно работать в избирательной системе. Вот такой был первый опыт работы», - рассказал председатель Избирательной комиссии Псковской области.

Напомним, в 1996 году во втором туре выборов губернатором Псковской области был избран Евгений Михайлов. За него проголосовали 55,46% избирателей.

Пресс-портрет
Михайлов Евгений Эдуардович Бывший помощник руководителя администрации Президента РФ. Глава администрации Псковской области с 1996 по 2004 год Туманов Владислав Николаевич Экс-глава администрации Псковской области, председатель Арбитражного суда Калужской области и руководитель Псковского землячества в Москве
Сопов Игорь Александрович Председатель Избирательной комиссии Псковской области
Теги: #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько стихотворений Пушкина (или хотя бы фрагментов) вы знаете наизусть?
В опросе приняло участие 120 человек
06.06.2024, 14:420 О возможностях межпарламентского сотрудничества высказался Александр Котов 06.06.2024, 14:420 Псковский музей получил новые радиоустройства для экскурсий 06.06.2024, 14:380 Председатель ПАСЗР Элиссан Шандалович: Парламентская ассоциация - эффективный инструмент для решения межрегиональных задач 06.06.2024, 14:310 «Сообразим на троих»: Уход Турчака, отчет Ведерникова и мусорный кризис. ВИДЕО
06.06.2024, 14:260 Дмитрий Михайлов: КПРФ положительно оценивает работу губернатора 06.06.2024, 14:250 Бастрыкин поставил на контроль проверку в аварийном жилье под Порховом 06.06.2024, 14:200 Светофор не работает на перекрестке улиц Петровской и Розы Люксембург в Пскове 06.06.2024, 14:100 «Банкротство и точка»: Выгодно ли быть арбитражным управляющим? ВИДЕО
06.06.2024, 13:570 Андрей Турчак и Михаил Ведерников осмотрели реконструкцию Святогорского монастыря 06.06.2024, 13:460 Цветущий город: великолучане превращают свои дворы в летние сады 06.06.2024, 13:460 Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря выступит в опере «Евгений Онегин» в Михайловском 06.06.2024, 13:300 На ПМЭФ обсудили клиентоцентричность российского бизнеса
06.06.2024, 13:211 «По любви»: Игорь Сопов рассказал о своем пути в избирательную систему 06.06.2024, 13:190 Андрей Турчак, Михаил Ведерников и владыка Тихон высадили яблони в Святогорском монастыре 06.06.2024, 13:120 Участников форума молодежных избирательных комиссий в Пскове ждет насыщенная программа — Элла Памфилова 06.06.2024, 13:110 Упростить отбор проектов по развитию сельских территорий и компенсировать затраты на капремонт предлагают парламентарии Северо-Запада
06.06.2024, 13:051 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»: Уход Турчака, отчет Ведерникова и мусорный кризис 06.06.2024, 12:560 Почти 50% работодателей в Пскове не трудоустраивают уволенных «по статье» — опрос  06.06.2024, 12:551 Андрей Турчак и Михаил Ведерников возложили цветы к могиле Александра Пушкина 06.06.2024, 12:480 Лису заметили на улице Леона Поземского в Пскове
06.06.2024, 12:401 Пятый форум молодежных избирательных комиссий стартовал в Пскове  06.06.2024, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Дмитрием Михайловым 06.06.2024, 12:281 Андрея Турчака наградили медалью преподобного Мартирия Зеленецкого 06.06.2024, 12:170 «Сообразим на троих»: Уход Турчака, отчет Ведерникова и мусорный кризис
06.06.2024, 12:150 Делегации всех парламентов Северо-Запада и Херсонской области приехали в Псков на Конференцию ПАСЗР 06.06.2024, 12:080 Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 7 июня 06.06.2024, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Банкротство и точка»: Выгодно ли быть арбитражным управляющим? 06.06.2024, 11:491 Правительство утвердило распоряжение о строительстве высокоскоростной магистрали Москва – Петербург
06.06.2024, 11:322 Депутаты Госдумы предлагают отменить ЕГЭ 06.06.2024, 11:210 Троих псковичек осудили за мошенничество при получении маткапитала 06.06.2024, 11:130 «Гайд-парк»: Дмитрий Михайлов об отчете губернатора и планах обкома КПРФ на сентябрьские выборы 06.06.2024, 11:110 Театр дышит, где хочет. К 225-летию Александра Пушкина
06.06.2024, 11:073 Два уголовных дела могут возбудить в отношении Анатолия Чубайса 06.06.2024, 10:590 Андрей Беляев: Предприятия Великих Лук играют большую роль в наполнении областного бюджета 06.06.2024, 10:510 «Банкротство и точка»: Выгодно ли быть арбитражным управляющим? 06.06.2024, 10:390 В канун 225-го дня рождения Пушкина «Михайловскому» подарили копейку времëн Бориса Годунова
06.06.2024, 10:240 Ливни и грозы ожидаются в Псковской области 6 июня 06.06.2024, 10:190 Артиллерийские снаряды нашли в Порхове и Псковском районе 06.06.2024, 10:050 Андрей Турчак и Сергей Безруков приехали в монастырь в Пушкинских Горах 06.06.2024, 09:501 «Дружинники» отремонтировали пляжную кабинку в Дедовичах
06.06.2024, 09:400 Оксана Филиппова: Пушкиногорцы перед праздником наводят максимальный порядок 06.06.2024, 09:400 Пожарные спасли дом от распространения огня в куньинской Жижице 06.06.2024, 09:340 Особый противопожарный режим отменят в Псковской области с 7 июня 06.06.2024, 09:140 Дефицит деталей для грузовиков возник в России
06.06.2024, 08:550 Пушкинский день отмечают в России 6 июня 06.06.2024, 08:360 Число заявок на регистрацию товарных знаков в РФ выросло на 30% 06.06.2024, 08:170 Божественная литургия состоится в Святогорском монастыре в Дни пушкинской поэзии 06.06.2024, 07:580 Товарооборот России с Евросоюзом с 2014 года сократился вчетверо
06.06.2024, 07:380 Летний спортивный марафон «Сила России» стартовал в Пскове 06.06.2024, 07:190 Российские учителя отправятся в девять стран дальнего зарубежья 06.06.2024, 07:000 «Будем работать для людей»: спортклуб «Супер Фитнес» отмечает 23-летие 05.06.2024, 22:000 Алгоритм действий на случай угона автомобиля назвал эксперт
05.06.2024, 21:400 Вакансии полицейского и водителя патрульно-постовой службы открыты в полиции Пскова 05.06.2024, 21:200 Псковичам напомнили способ ускорить возврат суммы вычета при представлении 3-НДФЛ 05.06.2024, 21:000 «Подстрочник»: Музыкальный фестиваль «На страже мира. Изборская крепость». ВИДЕО 05.06.2024, 20:560 Футбольный клуб «Псков» начал новый сезон с победы
05.06.2024, 20:400 Вторую лекцию о русских князьях и ордынских ханах прочтут в Пскове 05.06.2024, 20:300 Музыка из «Властелина колец» зазвучит в Варлаамовской башне в Пскове 05.06.2024, 20:211 МИД заявил о рисках превращения Прибалтики в зону повышенной напряженности 05.06.2024, 20:200 Юных псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Краски здоровой жизни»
05.06.2024, 20:110 «Трикветрум» выступит на фестивале «Исаборг» в Изборске 8 июня 05.06.2024, 20:000 Каждый второй пскович считает, что испытывает цифровую зависимость - опрос 05.06.2024, 19:570 Фестиваль «Музыка на воде» вновь пройдет в Пскове 05.06.2024, 19:400 Книгу проповедей отца Павла Адельгейма «С Богом и по-божьи» подарили Псковскому музею
05.06.2024, 19:370 Всероссийский день бесплатной юридической помощи проведут адвокаты в Псковской области 05.06.2024, 19:350 Алексей Репников – о фестивале «На страже мира»: Будет много воинствующей музыки 05.06.2024, 19:320 Форум учителей русского языка и литературы объединит порядка 150 лучших педагогов со всей страны 05.06.2024, 19:270 Великолучан призвали не купаться в Фотьевском озере из-за опасности появления сыпи
05.06.2024, 19:211 Директор «Михайловского» выступил перед оргкомитетом по подготовке и проведению пушкинского юбилея в Москве 05.06.2024, 19:001 Грант на 450 тысяч рублей выделили на псковский шоукейс «За музыкой» 05.06.2024, 18:540 Марина Николаева: Изборская крепость – идеальное место для фестиваля «На страже мира» 05.06.2024, 18:464 Коротко о славном
05.06.2024, 18:400 Юные псковичи попробовали себя в роли следователей-криминалистов 05.06.2024, 18:270 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» о музыкальном фестивале «На страже мира. Изборская крепость» 05.06.2024, 18:250 Tele2 увеличила скорость мобильного интернета в 60 населенных пунктах Псковской области 05.06.2024, 18:200 Отмена лимитов СБП простимулирует спрос на карты
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru