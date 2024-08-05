Политика

Около 120 общественных наблюдателей за выборами обучили в Псковской области

Около 120 общественных наблюдателей прошли обучение в Псковской области в рамках подготовки к проведению голосования на муниципальных выборах, которые состоятся 6-8 сентября. Об этом сообщил председатель Общественной палаты Псковской области, руководитель штаба по наблюдению за выборами Александр Седунов на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области 7 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии Александра Елисеева / ПЛН

«Штаб начал свое функционирование 26 июня, о чем мы уже сказали. И на протяжении этого периода до настоящего времени было сделано несколько очень важных шагов. Прежде всего, это обучение», - сказал Александр Седунов.

Обучение общественных наблюдателей за выборами прошло во всех муниципальных образованиях, где состоятся выборы в 2024 году.

«Обучение прошло, на мой взгляд, достаточно успешно, были подобраны кандидаты, общественные наблюдатели, они прошли это обучение. Содержательная сторона была очень важна, чтобы не допустить различных нарушений во время самой процедуры голосования», - добавил председатель Общественной палаты Псковской области.

Были проведены инструктажи, состоялись тестирования для тех общественных наблюдателей, которые прослушали весь курс.

«Я думаю, что тот процесс, в который были вовлечены члены общественного штаба по наблюдению, был очень важен», - подытожил Александр Седунов.

Добавил, выборы пройдут с использованием дистанционного электронного голосования.

Ранее сообщалось, что завершилась регистрация кандидатов на выборы в органы местного самоуправления Псковской области.