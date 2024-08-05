Политика

344 кандидата зарегистрировали на муниципальные выборы в Псковской области

Завершилась регистрация кандидатов на выборы в органы местного самоуправления Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Всего по 13 избирательным кампаниям зарегистрировано 344 кандидата, из них 2 в порядке самовыдвижения и 342 от политических партий: «Единая Россия», «Новые люди», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», «Яблоко», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Родина».

По выборам депутатов представительных органов – Бежаницкий, Дновский, Плюсский, Порховский, Усвятский муниципальные округа – зарегистрировано 263 кандидата, из них 2 в порядке самовыдвижения и 261 от политических партий.

Итоги регистрации кандидатов на выборах депутатов представительных органов городского и сельских поселений: