344 кандидата зарегистрировали на муниципальные выборы в Псковской области

Завершилась регистрация кандидатов на выборы в органы местного самоуправления Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.
Всего по 13 избирательным кампаниям зарегистрировано 344 кандидата, из них 2 в порядке самовыдвижения и 342 от политических партий: «Единая Россия», «Новые люди», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», «Яблоко», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Родина».
По выборам депутатов представительных органов – Бежаницкий, Дновский, Плюсский, Порховский, Усвятский муниципальные округа – зарегистрировано 263 кандидата, из них 2 в порядке самовыдвижения и 261 от политических партий.
Итоги регистрации кандидатов на выборах депутатов представительных органов городского и сельских поселений:
Собрание депутатов сельского поселения «Середкинская волость» четвертого созыва. Зарегистрировано 20 кандидатов от политических партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», «Новые люди», «Яблоко», ЛДПР;
Собрание депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» четвертого созыва. Зарегистрировано 21 кандидат от политических партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», «Новые люди», «Яблоко», ЛДПР;
Досрочные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Красноармейская волость» пятого созыва. Зарегистрировано 12 кандидатов от политических партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», ЛДПР;
Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов сельского поселения «Себежское» третьего созыва по двухмандатному избирательному округу №4. Зарегистрировано 4 кандидата от политических партий: «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», «Яблоко»;
Дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Шелковская волость» второго созыва по четырехмандатному избирательному округу №3. Зарегистрировано 4 кандидата от политических партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия - Патриоты - За правду»;
Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Палкино» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №10. Зарегистрировано 3 кандидата от политических партий: «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».
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