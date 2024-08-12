Политика

Заявки на участие в ДЭГ подали 1666 избирателей в Псковской области

1666 избирателей в Псковской области зарегистрировались на дистанционное электронное голосование по состоянию на 13 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Численность избирателей, которые смогут принять участие в сентябрьских выборах – 70 667 человек.

Подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) открылась на портале Госуслуг 22 июля. Подать соответствующее заявление поможет робот-помощник Макс, размещенный на главной странице портала Госуслуг. Необходимо ввести в поиске «Личный кабинет участника избирательного процесса», далее уточнить роль — «Избиратель». Робот-помощник переправит пользователя в раздел «Мои выборы».

Далее следует нажать на строчку «Проголосовать дистанционно» и подать заявление, заполнив все необходимые поля. Затем дождаться подтверждения. Уведомление придёт в личный кабинет. Подробная информация о сроках подачи заявления указана в личном кабинете на «Госуслугах».

Напомним, 6-8 сентября в Псковской области пройдут выборы главы Гдовского района, депутата Псковской городской Думы по округу №5, депутатов Собраний Плюсского, Дновского, Порховского, Усвятского, Бежаницкого муниципальных округов, а также депутатов ряда городских и сельских поселений. Дистанционное электронное голосование будут применять на всех выборах в органы местного самоуправления.