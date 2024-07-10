Политика

Онлайн-голосование в Псковской области в сентябре применят в 13 кампаниях

Дистанционное электронное голосование в Псковской области 8 сентября будут применять на всех выборах в органы местного самоуправления. Всего в регионе на данный момент проходят 13 избирательных кампаний. Постановление об использовании ДЭГ на выборах опубликовано на сайте нормативных правовых актов Псковской области.

С 8.00 6 сентября до 20.00 8 сентября через ДЭГ можно будет проголосовать на выборах депутатов Собрания депутатов Плюсского, Дновского, Порховского, Усвятского, Бежаницкого муниципальных округов первых созывов, выборах главы Гдовского района, дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы по округу №5.

С 8.00 7 сентября до 20.00 8 сентября с использованием ДЭГ пройдет голосование на выборах депутатов Собрания депутатов сельских поселений «Карамышевская волость», «Середкинская волость» четвертых созывов, дополнительных выборах депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Шелковская волость» второго созыва по четырехмандатному избирательному округу №3, дополнительных выборах депутата Собрания депутатов городского поселения «Палкино» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №10, дополнительных выборах депутата Собрания депутатов сельского поселения «Себежское» третьего созыва по двухмандатному избирательному округу №4 и досрочных выборах депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Красноармейская волость» пятого созыва.