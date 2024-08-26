Политика

Один день остался у псковичей и гдовичей до окончания срока подачи заявлений на ДЭГ

Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании избиратели в Пскове, Гдовском районе, Бежаницком, Дновском, Порховском, Плюсском, Усвятском муниципальном округах могут подать до конца сегодняшнего дня, 2 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

25 июля на сайте госуслуг открылась подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании. 3 081 избиратель в Псковской области зарегистрировался на дистанционное электронное голосование по состоянию на 27 августа.

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6-8 сентября в Псковской области пройдут выборы главы Гдовского района, депутата Псковской городской Думы по округу №5, депутатов Собраний Плюсского, Дновского, Порховского, Усвятского, Бежаницкого муниципальных округов, а также депутатов ряда городских и сельских поселений. Дистанционное электронное голосование будут применять на всех выборах в органы местного самоуправления.