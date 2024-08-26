Политика

Более 3000 избирателей в Псковской области подали заявления на участие в ДЭГ

3081 избиратель в Псковской области зарегистрировался на дистанционное электронное голосование по состоянию на 27 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Напомним, 25 июля на сайте госуслуг открылась подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании. Подать заявление на участие в ДЭГ жители города Пскова могут до 5 сентября включительно.

Добавим, 6-8 сентября в Псковской области пройдут выборы главы Гдовского района, депутата Псковской городской Думы по округу №5, депутатов Собраний Плюсского, Дновского, Порховского, Усвятского, Бежаницкого муниципальных округов, а также депутатов ряда городских и сельских поселений. Дистанционное электронное голосование будут применять на всех выборах в органы местного самоуправления.