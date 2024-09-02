Политика

Голосование на дому организовали для псковских избирателей

Члены участковых избирательных комиссий Псковской области, выезжающие к избирателям, соблюдают все необходимые процедуры и требования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова.

Фото здесь и далее: администрация города Пскова

Члены УИКов проверяют личность избирателя, его право голоса, а после предоставляют возможность выразить свою волю в соответствии с законом.

Голосование на дому предусмотрено для тех, кто по уважительным причинам не может прийти на участок лично. Для этого нужно подать заявление в участковую избирательную комиссию до 14:00 8 сентября.