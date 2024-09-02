Трехдневное голосование на муниципальных выборах стартовало в Псковской области

Голосования в трехдневном формате стартовало на муниципальных выборах в Псковской области сегодня, 6 сентября, в 8:00.
Фотографии предоставили в Избирательной комиссии Псковской области
На довыборах в Псковскую гордуму выдвинуты семь кандидатов:
Напомним, бывший депутат гордумы по округу №5 Наталья Мельникова подала заявление о досрочном прекращении полномочий депутата Псковской городской Думы 13 декабря и вошла в состав депутатов Псковского областного Собрания, получив мандат Олега Грицаева.
В Гдовском районе избиратели также могут проголосовать за одного из семи кандидатов:
Алексей Васильев, который был избран главой Гдовского района в сентябре 2022 года, ушел с поста в марте.
Временно исполняет полномочия главы Гдовского района заместитель главы района по экономическим вопросам Александр Авраменко.
Собрания депутатов Бежаницкого, Дновского, Плюсского, Порховского и Усвятского муниципальных округов по результатам выборов будут сформированы в первом созыве.
Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. В регионе уже появились Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский муниципальные округа. 7 мая депутаты регионального парламента поддержали преобразование Усвятского, Дновского, Порховского, Плюсского и Бежаницкого районов в муниципальные округа.
До 1 января 2025 года во вновь образуемых муниципальных округах установлен переходный период – это время отводится для формирования новых органов местного самоуправления.
Волости в указанных районах утрачивают статус муниципальных образований со дня создания муниципальных округов. Органами местного самоуправления в муниципальных образованиях становятся Собрания депутатов, главы и администрации муниципальных округов. Первые главы муниципальных округов будут избираться Собранием депутатов округов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
Всего для избирателей свои двери открыли 94 избирательных участка. Проголосовать на них можно 6, 7, 8 сентября с 8:00 до 20:00.
Избиратели города Пскова, Гдовского района, Бежаницкого, Дновского, Порховского, Плюсского и Усвятского муниципальных округов могут также голосовать онлайн с 8:00 6 сентября до 20:00 8 сентября 2024 года круглосуточно на портале. Напомним, избиратель, подавший заявление на дистанционное электронное голосование, исключается из списка избирателей по месту своего жительства — проголосовать традиционно на избирательном участке он уже не сможет.