Политика

Трехдневное голосование на муниципальных выборах стартовало в Псковской области

Голосования в трехдневном формате стартовало на муниципальных выборах в Псковской области сегодня, 6 сентября, в 8:00.

Фотографии предоставили в Избирательной комиссии Псковской области

Трехдневное голосование проходит на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5, а также на досрочных выборах главы Гдовского района, выборах депутатов Собраний депутатов Бежаницкого, Дновского, Плюсского, Порховского и Усвятского муниципальных округов первого созыва.

На довыборах в Псковскую гордуму выдвинуты семь кандидатов:

Иван Гориславский, КПРФ;

Сергей Горячев, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»;

Анна Дмитриева, «Единая Россия»;

Владимир Ефимов, ЛДПР;

Алексей Канищев, «Яблоко»;

Игорь Романов, «Новые люди»;

Павел Сидоров, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

Напомним, бывший депутат гордумы по округу №5 Наталья Мельникова подала заявление о досрочном прекращении полномочий депутата Псковской городской Думы 13 декабря и вошла в состав депутатов Псковского областного Собрания, получив мандат Олега Грицаева.

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В Гдовском районе избиратели также могут проголосовать за одного из семи кандидатов:

Павел Бикташев, «Родина»;

Евгений Васильев, «Яблоко»;

Сергей Горячев, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»;

Игорь Иванов, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»;

Иван Мешков, «Единая Россия»;

Игорь Романов, «Новые люди»;

Жанна Романчук, ЛДПР.

Алексей Васильев, который был избран главой Гдовского района в сентябре 2022 года, ушел с поста в марте.

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Временно исполняет полномочия главы Гдовского района заместитель главы района по экономическим вопросам Александр Авраменко.

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Собрания депутатов Бежаницкого, Дновского, Плюсского, Порховского и Усвятского муниципальных округов по результатам выборов будут сформированы в первом созыве.

Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. В регионе уже появились Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский муниципальные округа. 7 мая депутаты регионального парламента поддержали преобразование Усвятского, Дновского, Порховского, Плюсского и Бежаницкого районов в муниципальные округа.

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До 1 января 2025 года во вновь образуемых муниципальных округах установлен переходный период – это время отводится для формирования новых органов местного самоуправления.

Волости в указанных районах утрачивают статус муниципальных образований со дня создания муниципальных округов. Органами местного самоуправления в муниципальных образованиях становятся Собрания депутатов, главы и администрации муниципальных округов. Первые главы муниципальных округов будут избираться Собранием депутатов округов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

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Всего для избирателей свои двери открыли 94 избирательных участка. Проголосовать на них можно 6, 7, 8 сентября с 8:00 до 20:00.

Избиратели города Пскова, Гдовского района, Бежаницкого, Дновского, Порховского, Плюсского и Усвятского муниципальных округов могут также голосовать онлайн с 8:00 6 сентября до 20:00 8 сентября 2024 года круглосуточно на портале. Напомним, избиратель, подавший заявление на дистанционное электронное голосование, исключается из списка избирателей по месту своего жительства — проголосовать традиционно на избирательном участке он уже не сможет.