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Политика

Трехдневное голосование на муниципальных выборах стартовало в Псковской области

06.09.2024 08:00|ПсковКомментариев: 1

Голосования в трехдневном формате стартовало на муниципальных выборах в Псковской области сегодня, 6 сентября, в 8:00. 

Фотографии предоставили в Избирательной комиссии Псковской области

Трехдневное голосование проходит на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5, а также на досрочных выборах главы Гдовского района, выборах депутатов Собраний депутатов Бежаницкого, Дновского, Плюсского, Порховского и Усвятского муниципальных округов первого созыва.

На довыборах в Псковскую гордуму выдвинуты семь кандидатов:

  • Иван Гориславский, КПРФ;
  • Сергей Горячев, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»;
  • Анна Дмитриева, «Единая Россия»;
  • Владимир Ефимов, ЛДПР;
  • Алексей Канищев, «Яблоко»;
  • Игорь Романов, «Новые люди»;
  • Павел Сидоров, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». 

Напомним, бывший депутат гордумы по округу №5 Наталья Мельникова подала заявление о досрочном прекращении полномочий депутата Псковской городской Думы 13 декабря и вошла в состав депутатов Псковского областного Собрания, получив мандат Олега Грицаева.

В Гдовском районе избиратели также могут проголосовать за одного из семи кандидатов: 

  • Павел Бикташев, «Родина»;
  • Евгений Васильев, «Яблоко»;
  • Сергей Горячев, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»;
  • Игорь Иванов, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»;
  • Иван Мешков, «Единая Россия»;
  • Игорь Романов, «Новые люди»;
  • Жанна Романчук, ЛДПР.

Алексей Васильев, который был избран главой Гдовского района в сентябре 2022 года, ушел с поста в марте. 

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Собрания депутатов Бежаницкого, Дновского, Плюсского, Порховского и Усвятского муниципальных округов по результатам выборов будут сформированы в первом созыве.

Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. В регионе уже появились Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский муниципальные округа. 7 мая депутаты регионального парламента поддержали преобразование Усвятского, Дновского, Порховского, Плюсского и Бежаницкого районов в муниципальные округа.

До 1 января 2025 года во вновь образуемых муниципальных округах установлен переходный период – это время отводится для формирования новых органов местного самоуправления. 

Волости в указанных районах утрачивают статус муниципальных образований со дня создания муниципальных округов. Органами местного самоуправления в муниципальных образованиях становятся Собрания депутатов, главы и администрации муниципальных округов. Первые главы муниципальных округов будут избираться Собранием депутатов округов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

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Всего для избирателей свои двери открыли 94 избирательных участка. Проголосовать на них можно 6, 7, 8 сентября с 8:00 до 20:00. 

Избиратели города Пскова, Гдовского района, Бежаницкого, Дновского, Порховского, Плюсского и Усвятского муниципальных округов могут также голосовать онлайн с 8:00 6 сентября до 20:00 8 сентября 2024 года круглосуточно на портале. Напомним, избиратель, подавший заявление на дистанционное электронное голосование, исключается из списка избирателей по месту своего жительства — проголосовать традиционно на избирательном участке он уже не сможет.

Муниципальные выборы-2024 в Псковской области. ИНФОГРАФИКА
Теги: #голосование #ДЭГ
Источник: Псковская Лента Новостей
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