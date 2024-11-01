«Гонки по вертикали»: академия чиновничьих наук, сигнал из Госдумы и новый поворот муниципальной реформы. ВИДЕО

Более 110 кг экстази в грузовике из Евросоюза обнаружили псковские таможенники

Сирена будет звучать в Псковской области 6 ноября

Пропавшую в Острове рыжеволосую женщину с тату на руке нашли живой

Два человека пострадали при столкновении двух машин в Пскове на улице Алехина. ФОТО