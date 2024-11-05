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«Гонки по вертикали»: академия чиновничьих наук, сигнал из Госдумы и новый поворот муниципальной реформы

05.11.2024 15:48|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Здравствуйте! В то время, когда все кому ни лень острят и гадают насчет итогов президентских выборов в Америке (а они пройдут уже сегодня, 5 ноября), мы обратимся к делам более приземленным — тому, что нам ближе. Тем более что в наших палестинах тоже много чего происходит интересного и важного — есть что обсудить, о чем задуматься.

Центральные темы этого выпуска.

Академия чиновничьих наук. Кто, зачем и по чьему поручению будет заниматься в Псковской области повышением профессионального уровня слуг народа.
Муниципальная реформа 2.0. Новые «старые» главы округов и перспективы принятия федерального закона о местном самоуправлении.
Говорит Москва. Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал особую экономическую зону «Моглино» - кому передан привет?

Как наверняка знают наши постоянные слушатели и читатели Псковской Ленты Новостей, мы регулярно обращаемся к проблемам региональной и муниципальной политики, обозначаем возможные пути их решения. В частности, в последние годы ПЛН неоднократно заостряла внимание своей аудитории, в том числе властей, на таком актуальном вопросе, как низкий профессиональный уровень управленческих кадров. При этом справедливости ради мы отмечали: это не вина, а скорее беда региона и следствие очень многих факторов, в том числе оттока населения в мегаполисы и отсутствия современного образовательного центра.

Вот и в середине этого года, составляя новый символический «задачник» для губернатора Михаила Ведерникова, мы вслед за экспертами констатировали: за последние десятилетия в России едва ли не на всех этажах власти уровень чиновников — не только профессиональный, но и интеллектуальный — упал.

С вашего позволения здесь обращусь к тому июньскому материалу ПЛН и процитирую небольшой фрагмент, который поможет получше разобраться в причинно-следственных связях: самостоятельно мыслящих и инициативных людей система не приемлет — ей нужны исполнители. Если на первом этапе это позволило решить некоторые локальные задачи и в чем-то даже пошло в плюс — по крайней мере, стало меньше противоречий и конфликтов, то по прошествии времени стали очевидны минусы — начиная с того, что вышестоящим начальникам приходится постоянно вмешиваться и указывать, что надо делать, и заканчивая общей деградацией чиновничества, и это приводит к весьма печальным последствиям, вплоть до уголовного преследования управленцев.

Как тут не вспомнить известное заявление председателя региональной Счетной палаты Марины Хохловой о том, что только в прошлом, 2023 году было выявлено ни много ни мало почти полтысячи нарушений. Львиную долю из них (более 82 процентов) составили нарушения в ведении бухгалтерского учета, недостоверной бюджетной, бухгалтерской и финансовой отчетности. Основная часть нарушений фиксируется в муниципальных образованиях, где возникла огромная проблема с кадрами, чем, собственно, и обусловлено такое количество нарушений. Очевидно, что до тех пор, пока принцип «Набрали верных, а спрашивают как с умных» будет оставаться актуальным, кадровый вопрос так и останется ахиллесовой пятой власти. Повторюсь: об этом мы писали неоднократно — и вот, похоже, в этом направлении грядут перемены.

- Лед тронулся, господа присяжные заседатели, лед тронулся (из фильма «Двенадцать стульев»).

Всё это мы к тому, что на днях губернатор Михаил Ведерников объявил: в регионе создается Корпоративная академия правительства Псковской области - она займется развитием компетенций государственных и муниципальных служащих.

По мнению главы региона, если прежде управленческий аппарат мог годами справляться со своей работой, не меняя подходы, и не внедряя современные практики, то сегодня это принципиально невозможно. Поэтому такой шаг нам нужен, пояснил Михаил Ведерников — и напомнил, что соответствующее поручение было дано президентом Владимиром Путиным.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области: Новые вызовы – каждый год. И всегда к ним нужно оперативно и гибко адаптироваться. Делать это системно без обучающего центра – крайне сложно.

Впрочем, хорошая идея — это только половина дела. Важно, как процесс будет организован, кто и чему в КАППО будет учить чиновников. Это пока вопросы без ответов. А ведь еще свежи в памяти времена, когда в Пскове существовал филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы, и его «корочки» успели получить многие, однако говорить о том, что это как-то положительно повлияло на общую проблемную ситуацию с кадрами не приходится. И неслучайно, несколько лет назад филиал РАНХиГС был ликвидирован.

В этой связи представляется очень важным, чтобы Корпоративная академия правительства с самого начала работы нацеливалась на то, чтобы дать управленцам знания и практически навыки, подготовить их к самостоятельной работе, поднять профессиональный уровень.

Директором академии назначили Ирину Иванову – управленца, обладающего опытом работы на различных должностях государственной и муниципальной службы. Напомню, что ранее она работала в администрации Пскова и являлась первым заместителем Бориса Елкина, который кстати в эти дни отмечает два года на посту главы города, работающего в условиях не двуглавой модели, а единоначалия. Напомню, что избрание градоначальника по новой схеме состоялось в Псковской городской Думе 3 ноября 2022-го. А уже 8 ноября он торжественно вступил в должность главы, который одновременно возглавляет и городскую администрацию. Незадолго до этого в Пскове провели реформу, изменив модель управления областным центром. Ранее в Пскове действовала двуглавая система: глава города избирался из числа депутатов городской думы (эти полномочия с 2019 года исполняла Елена Полонская, а до нее 10 лет главой был Иван Цецерский), а глава администрации (сити-менеджер) назначался на конкурсной основе.

Как заявляют первые лица региона, новая модель более чем оправдала себя и доказала эффективность, отчего и второму региональному центру - Великим Лукам - предписано пойти по этому пути.

Как вы знаете, несколько недель назад депутаты регионального парламента внесли изменения в областные законы «О статусе главы муниципального образования» и «О местном самоуправлении в Псковской области». Таким образом, и в южной столице региона введут единоначалие вместо двуглавой модели.

Муниципальная реформа продолжается, что мы наблюдаем и в районах. Старт преобразованием их в муниципальные округа с изменением модели управления был дан в прошлом году, когда по этому пути пошли 8 муниципальных образований. В 2024-м их примеру последовали еще пять, и кстати в эти дни в них избирают новых глав — хотя как «новых»…

В четырех вновь образованных округах — Усвятском, Порховском, Плюсском и Дновском, где конкурсные комиссии и местные депутаты уже определились с кандидатурами глав, у власти остались прение руководители. И только в Бежаницком округе, как ранее и предсказывала ПЛН, главу сменила его заместительница.

Так или иначе, процесс продолжается — реформа проходит в целом ровно и гладко, если не считать Гдовский район, где по весне преобразования забуксовали, и Великие Луки, в которых то самое решение региональных властей о переходе города на иную модель управления многим пришлось не по нраву.

По одной из версий, третий этап реформы может коснуться большинства из остающихся районами муниципальных образований (а их — пока непреобразованных остается всего 11). То есть, возможно, всё пройдет ускоренными темпами — причем, это не только у нас, это общий тренд. Как отмечают федеральные СМИ и Telegram-каналы, регионы торопятся со своими муниципальными реформами.

- Цигель-цигель, ай-лю-лю (из фильма «Бриллиантовая рука»)

Как отмечает «Независимая газета», по стране идет своего рода «муниципалопад», меняются руководители округов и городов. Не исключено, что ротации связаны и с планами Госдумы по закону о местном самоуправлении (МСУ) в единой системе публичной власти. Внизу не знают, что скажут сверху, вот и торопятся с кадровыми решениями. Похоже, есть опасения, что право губернаторов фактически назначать тех же мэров сопроводят повышением за них ответственности. Что касается планов федеральных законодателей, то на неделе председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников сообщил в интервью «Коммерсанту», что сроки подачи поправок ко второму чтению закона о местном самоуправлении, поставленном на паузу более двух лет назад, больше продляться не будут. Законопроект планируют принять еще до нового года, а срок перехода на одноуровневую систему, по словам Крашенинникова, скорее всего, установят до 2035 года.

Впрочем, не муниципальной реформой единой, разумеется, жив федеральный законодатель. Скажем, на минувшей неделе депутаты проголосовали за четыре закона по противодействию незаконной миграции и приняли в первом чтении поправки в части борьбы со злоупотреблениями коммерческих структур в области сбора и обработки персональных данных. По словам соавтора этого законопроекта - депутата Александра Хинштейна, поправки направлены на защиту персональных данных, что в любой момент может стать актуальным абсолютно для любого. А рассмотрение проекта бюджета на следующий год ознаменовалось выступлением председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, которое очень интересно нам, жителям Псковской области. Спикер российского парламента раскритиковал экономическую зону «Моглино» и привел ее в качестве примера нелогичного расходования бюджетных денег на то, «что в итоге неизвестно, чем еще обернется».

Осталось до конца не ясным, кому именно был послан этот «привет» - руководству Псковской области, министерству экономического развития или же экс-губернатору Псковской области Андрею Турчаку, который, собственно, и выступал главным проводником идеи создания в регионе ОЭЗ (отмечу, что в период работы Турчака в Совете Федерации и Генсовете «Единой России» у него сложились непростые отношения со спикером Госдумы).

Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы: И вот если брать ту же Псковскую область – две трети средств программы - 3,9 млрд рублей предлагается внести в уставный капитал АО «Особая экономическая зона «Моглино». Слушайте, из 6 миллиардов денежных средств… Мы говорим о нерешенных проблемах. Воды нет, тепла нет, другие вопросы не решаются - ремонт школ, детских садиков, больниц. Много проблем, которые не решены. А здесь - будем вкладывать в площадки, которые завтра еще неизвестно, чем закончатся, надо смотреть: это - первоочередной вопрос?

Отмечу, что слова председателя Государственной Думы Вячеслава Володина процитировали ведущие федеральные средства массовой информации. Теперь будем наблюдать, какое продолжение получит эта история и предложение пересмотреть подходы при распределении федеральных средств, направляемых на развитие регионов со слабой бюджетной обеспеченностью, в том числе Псковской области. 

На этом всё на сегодня. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой, политика займется вами.

Фото: Псковская Лента Новостей, Telegram-канал Михаила Ведерникова, duma.gov.ru

Теги: #гонки по вертикали #регион60 #политика
Источник: Псковская Лента Новостей
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