Политика

Антон Минаков: Если задачи на выборах не будут выполнены, грозит смена руководства

Возможная смена руководства грозит региональному отделению ЛДПР в случае неудачной избирательной кампании в 2026 году. Такой информацией поделился депутат Псковского областного Собрания, координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков в эфире передачи «Гайд-парк» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Безусловно, программа-минимум остаётся прежней: это сохранение представительства во всех районах, где ЛДПР присутствует, а мы присутствуем сейчас в 25 из 26 районов Псковской области. Один район - большая наша недоработка, мы планируем этот вопрос закрыть, поэтому, безусловно, 2025 год будет очень насыщенный, будет большое количество встреч депутатов с местным населением, будут агитационные автобусы. 2025 год нами уже подразумевается, скажем так, как финальный этап, финальная тренировка перед 2026 годом, который уже, естественно, является определяющим, не считая парламентских выборов для нашей страны, поскольку в 2026 году пройдут выборы как в Государственную Думу, так и в региональные парламенты по большей части территории России», - обозначил планы ЛДПР Антон Минаков.

Также он поделился планами по выборам депутатов Псковского областного Собрания.

«Программа-минимум - это избрать одного депутата по общему списку, если они сохранятся к моменту выборов, и минимум одного одномандатника. Если эта задача будет выполнена, то тогда центральным аппаратом и аппаратом Государственной Думы будет поставлена галочка, что Псковская область справилась. Если эта задача не будет выполнена, возможно, даже будет смена руководства псковского регионального отделения. Всё всегда ставится на кон каждые 5 лет для парламентской партии. Экзамен для Антона Минакова - это выборы каждые 5 лет в законодательное собрание, я уже два раза участвовал в выборах губернатора Псковской области, и этот экзамен ничуть не меньше, чем выборы в заксобрание», - дополнил депутат.