Стратсессия с главами муниципалитетов проходит в правительстве Псковской области

Стратегическая сессия с главами муниципалитетов проходит в правительстве Псковской области 23 декабря, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Перед участниками стратегической сессии «Местное самоуправление в системе публичной власти» выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Всегда, когда возникают сложные системные задачи, мы проводим с вами стратегические сессии, чтобы "прокачать" нашу команду и настроиться на более эффективную работу. У некоторых из вас это первый опыт, но многие уже в таком формате участвовали, работали и знали, что каждая сессия дает хорошие результаты. Мы проходили командообразование, работали с системой обратной связи по обращениям граждан, совершенствовали управленческие методы для национальных проектов. Каждый раз по результатам выходили новый уровень. Сейчас перед нами еще один профессиональный вызов — с прошлого года реализуется муниципальная реформа. Четырнадцать округов уже созданы. Система позитивно показала себя в скорости и качестве выхода на торги, контроля строительства, отработки обращений. Решаются вопросы привлечения кадров, быстрее находятся средства на важные проекты, в частности, на следующий год мы дополнительно более 80 миллионов рублей выделили, что позволит поднять зарплату муниципальных служащих на уровень от 18% до 37%. Это существенно. В натуральных цифрах порядка 45 тысяч рублей будет заработная плата в зависимости от размера муниципалитета. Новый инструмент следующего года - это "Земский муниципальный служащий". Главы не раз поднимали вопрос о том, что не хватает кадров на сегодняшний день», — сказал губернатор.