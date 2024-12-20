Стратсессия с главами муниципалитетов проходит в правительстве Псковской области

Стратегическая сессия с главами муниципалитетов проходит в правительстве Псковской области 23 декабря, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Перед участниками стратегической сессии «Местное самоуправление в системе публичной власти» выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Всегда, когда возникают сложные системные задачи, мы проводим с вами стратегические сессии, чтобы "прокачать" нашу команду и настроиться на более эффективную работу. У некоторых из вас это первый опыт, но многие уже в таком формате участвовали, работали и знали, что каждая сессия дает хорошие результаты. Мы проходили командообразование, работали с системой обратной связи по обращениям граждан, совершенствовали управленческие методы для национальных проектов. Каждый раз по результатам выходили новый уровень. Сейчас перед нами еще один профессиональный вызов — с прошлого года реализуется муниципальная реформа. Четырнадцать округов уже созданы. Система позитивно показала себя в скорости и качестве выхода на торги, контроля строительства, отработки обращений. Решаются вопросы привлечения кадров, быстрее находятся средства на важные проекты, в частности, на следующий год мы дополнительно более 80 миллионов рублей выделили, что позволит поднять зарплату муниципальных служащих на уровень от 18% до 37%. Это существенно. В натуральных цифрах порядка 45 тысяч рублей будет заработная плата в зависимости от размера муниципалитета. Новый инструмент следующего года - это "Земский муниципальный служащий". Главы не раз поднимали вопрос о том, что не хватает кадров на сегодняшний день», — сказал губернатор.
Напомним, старт программы «Земский муниципальный служащий» запланирован на 2025 год. Программа содержит комплекс мер по развитию кадрового потенциала муниципальных служащих. Будущим чиновникам предложат выплаты, помощь с жильем и институт наставничества.
Михаил Ведерников также поблагодарил депутатов Псковского областного Собрания и председателя Собрания Александра Котова.
В формате видео-конференц-связи к участникам обратилась сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева.
В ходе сессии будут обсуждаться:
- вопросы особенностей командной работы в условиях муниципальных округов;
- вопросы организации муниципального управления в единой системе публичной власти;
- эффективные формы работы, направленные на развитие муниципалитетов и, как следствие, региона в целом;
- реализация комплекса мер по развитию кадрового потенциала муниципальной службы в Псковской области, проекта «Земский муниципальный служащий»;
- механизмы, позволяющие вовлечь в совместную работу большее количество людей (развитие института ТОС).
Отметим, в стратегической сессии принимают участие около 100 человек: председатели и активисты территориальных общественных самоуправлений Псковской области, главы городских, муниципальных округов, районов Псковской области, а также депутаты Псковского областного Собрания депутатов, районных и окружных собраний депутатов.