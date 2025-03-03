Политика

Прием документов на участие праймериз «Единой России» по выборам депутата Псковской гордумы начнется 5 марта

С 5 марта в Пскове стартует прием документов для участия в предварительном голосовании «Единой России» по определению кандидата на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы по одномандатному округу №3, сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

«Принять участие может любой желающий, независимо от опыта в политике или текущего статуса. Партия открыта для новых лиц и особенно поддерживает участников СВО, предлагая им возможность проявить себя в общественной и политической жизни», - отметил Александр Козловский.

Заявки для участия в праймериз принимаются до 24 апреля в Псковском городском отделении партии по адресу: город Псков, улица Гоголя, дом № 9. Также заявки могут быть направлены в электронной форме через личный кабинет на сайте. Само голосование пройдет с 19 по 25 мая.

«"Единая Россия" проводит праймериз более 15 лет. Одним из последних нововведений стало обязательное получение статуса члена или сторонника партии для всех победителей предварительного голосования», - уточнил Александр Козловский.

Напомним, мандат депутата Псковской городской Думы по одномандатному округу №3 освободился после ухода из состава депутатского корпуса единоросса Ивана Мешкова. Он победил на досрочных выборах главы Гдовского района в 2024 году, набрав 61,52% голосов.