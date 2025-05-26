Политика

«Патриоты Псковского края» не занимаются борьбой с обкомом КПРФ — Владимир Никитин

Общественное движение «Патриоты Псковского края» не занимается борьбой с обкомом КПРФ. Об этом член ЦК КПРФ, руководитель общественного движения «Патриоты Псковского края» Владимир Никитин сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Движение "Патриоты Псковского края" создано еще в октябре 2004 года, более 20 лет назад, в ноябре оно зарегистрировано подразделением юстиции по Псковской области. Оно было учредителем газет "Псковский рубеж" и "Над Ловатью", и через эти средства массовой информации регулярно информировали, чем занимается наше движение. А занималось очень многим. У нас была официальная страница краеведения, была страница по сельскому хозяйству, рассказывали о сельских тружениках, о ветеранах войны и так далее. Были самостоятельные редакции фактически», — сказал Владимир Никитин.

В дальнейшем учредительство над этими печатными органами было передано обкому партии. На сегодняшний день газета «Над Ловатью» больше не выпускается.

«"Псковский рубеж" уже носит чисто политический характер, темы краеведения затрагиваются довольно редко. Мы занимались в то время еще серьезными делами, поддерживали краеведов, писателей, которые прославляют Псковскую область», — уточнил член ЦК КПРФ.

При этом Владимир Никитин не согласился, что движение возродилось ради борьбы против обкома партии.

«Эта организация создана давно, она действовала и действует, просто в связи с тем, что мы передали средства массовой информации обкому, у нас не было возможности доносить свои идеи», — сказал он.