Политика

Алексей Севастьянов: Нагрузка депутатов за последние 10 лет сильно увеличилась

Совмещение серьезного бизнеса и депутатской деятельности рано или поздно приводит к конфликту интересов, когда одно направление начинает страдать от недостатка внимания. Такое мнение в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6 FM) высказал председатель законодательного комитета областного Собрания Алексей Севастьянов, комментируя мнение о том, что сегодня представители бизнеса не стремятся в политику.

«Современный бизнес требует много времени и внимания. Многие процессы нужно контролировать вручную и оперативно реагировать на изменения. В политике депутаты сталкиваются с более сложными задачами, чем десять лет назад», — подчеркнул Алексей Севастьянов.

Он также отметил, что количество депутатов в Псковском областном Собрании сократилось с сорока четырех до двадцати шести, что увеличивает нагрузку на оставшихся. По его словам, объем общественной нагрузки, который ложится на плечи депутата, является одной из причин, почему люди не стремятся в политику.

«Это требует много времени, постоянного внимания и контроля. Решения задач нужно сопровождать, что делает работу депутата очень трудоемкой, — добавил он. — Ты можешь преподавать и заниматься творчеством, но вести бизнес по закону тебе нельзя. Как руководитель комитета и депутат областного Собрания, я иногда позволяю себе участие в киносъемках, но только во время отпуска. Поэтому приходится подстраиваться, потому что действительно много работы», — заключил он.