Алексей Севастьянов: «Единая Россия» будет представлена во всех округах на муниципальных выборах

«Единая Россия» будет представлена во всех округах на муниципальных выборах, заявил депутат Псковского областного Собрания (фракция «Единая Россия»), председатель законодательного комитета областного Собрания Алексей Севастьянов во время круглого стола в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
«Партия идет с целью победить. Задачи на последней конференции партии "Единая Россия" были обозначены. Хотелось бы пожелать, чтобы каждым мандатом овладел тот человек, который достоин, обладает уважаем в регионе, который действительно готов помочь, сделать нашу жизнь лучше, комфортнее», – сказал Алексей Севастьянов.
Он отметил, что в этой кампании будут участвовать шесть участников специальной военной операции.
«Их интерес проявлен. Говоря с ними, понимаешь, что они в курсе проблем районов, где они идут на выборы», – заключил Алексей Севастьянов.
В Псковской области в этом году пройдут 13 избирательных кампаний: 11 муниципальных выборов и два довыбора депутатов. Единый день голосования - 14 сентября. Сейчас прорабатывается вопрос о трехдневном голосовании.
Напомним, Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM) дали старт циклу дебатов и круглых столов, посвященных муниципальным выборам в Псковской области. Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках регулярно дает возможность свободно высказываться представителям различных политических сил, экспертам и многим другим.