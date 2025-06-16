Политика

«Дневной дозор»: Почему партиям не найти кандидатов для участия в выборах?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «почему партиям не найти кандидатов для участия в выборах?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Буквально на днях в Псковской области будут объявлены очередные выборы, единый день голосования традиционно пройдет во второе воскресенье сентября. В этом году будут проводиться муниципальные выборы, а в следующем нас ждет масштабная кампания по выборам в Госдуму и областное Собрание.

Региональные отделения партий по мере сил и возможностей готовятся к этому избирательному циклу, но оппозиция, даже представленная в парламенте, традиционно сталкивается с проблемой поиска кандидатов, готовых представлять их партии на выборах. Последние избирательные кампании показывают, что люди все меньше стремятся участвовать в выборах, не хотят заниматься общественно-политической деятельностью, биться в предвыборных баталиях. С этой проблемой сталкиваются не только представители оппозиционных партий, но и «Единая Россия». Однако у партии власти есть решение этой проблемы — на роль кандидатов часто «мобилизуют» бюджетников (учителей и врачей), у которых меньше возможностей отказаться от «заманчивого» предложения поучаствовать в выборах. Именно поэтому в списках кандидатов мы видим так много директоров школ и руководителей муниципальных предприятий. В качестве «кандидатского резерва» у оппозиции остаются либо «городские сумасшедшие», либо уже давно засидевшиеся в этих партиях функционеры. С чем это связано? Существует несколько факторов, как объективных, так и субъективных.

Одни считают, что выборы у нас слишком формализованные и предсказуемые, с заведомо понятными результатами, и участвовать в этих симулякрах ни у кого желания нет. Власть всё сделала для того, чтобы выборы перестали быть интересными, конкурентными, и какая-либо интрига в них отсутствует.

Вторая точка зрения: люди, которые идут участвовать в выборах, сталкиваются с тем, что, получив заветный мандат, они никак не могут реализовать свои полномочия, для этого просто нет нужных ресурсов и полномочий. Депутатский статус ничем не обеспечен, а просто по команде поднимать руки желающих мало.

Свою роль играет и еще один фактор: избирательное законодательство сейчас очень усложнено, формализовано и накладывает массу ограничений. Кандидату нужно сдавать декларации, предоставлять сведения о своем имуществе, собирать разнообразные справки и т. д. Эти и многие другие формальные трудности отталкивают от участия в выборах.

Кроме того, власти настолько привыкли контролировать всю внутреннюю политику и управлять избирательным процессом, что нередко на местах ретивые чиновники на людей, которых не хотят видеть в числе кандидатов в списках оппозиционных партий, начинают оказывать всяческое давление, стращая проблемами по основному месту работы.

В то же время, как показал наш недавний опрос, отказаться от выборов всех уровней власти не готовы. Регулярные выборы органов власти всех уровней — конституционная норма. Поэтому из года в год реготделения партий в регионах пытаются решить ребус по поиску людей и подготовке документов для кандидатов.

В текущем году реготделения партий уже приступили к поиску кандидатов. «Единая Россия» провела праймериз, а «Яблоко» в поиске кандидатов ведет агитационную работу в социальных сетях, так же как и «Новые люди». Последние пошли дальше: ищут кандидатов по объявлениям в СМИ, а также просматривают и оценивают страницы в соцсети «ВКонтакте» молодых людей и присылают им предложения выдвигаться от партии.

В чем же все-таки кроется проблема кадрового голода перед каждой избирательной кампанией? Почему партиям не найти кандидатов для участия в выборах? Где их взять? Только ли оппозиционные партии испытывают такие трудности и все ли из них сталкиваются с проблемами в поиске кандидатов в кандидаты? Эти вопросы мы зададим нашим собеседникам в программе «Дневной дозор»

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов подтвердил, что у ряда партий есть проблема с подбором кандидатов. По мнению Игоря Сопова, одной из причин нехватки кандидатов является плохая организация внутрипартийной работы. О проведении выборов всем партиям известно еще за год до старта официальной избирательной кампании, и начать поиск кандидатов можно было бы заранее.

«В Псковской области на данный момент свободно 173 мандата депутатов. Следовательно, в 13 округах надо всем партиям найти, если брать все округа, 173 человека. Очевидно, что не все партии смогут осуществить это, поскольку необходимо найти людей, которые были бы заинтересованы в политической деятельности, а также тех, кто готов предоставить личную информацию, включая сведения о доходах. С подобными трудностями сталкиваются многие партии. Люди говорят, что им необходимо будет сдавать ежегодные финансовые отчеты, максимально показывать, как они ведут свою работу. Это отталкивает от политических структур многих людей. Не все партии пожаловались, некоторые заявили, что смогут выполнить эту задачу и у них все будет в порядке. Я считаю, что всё зависит от того, как партия подходит к процессу выдвижения кандидатов. Партия понимает, что ей нужны кандидаты, ведь выборы объявляются не случайно и не спонтанно. Мы знаем, что в сентябре проходит выборная кампания, поэтому у партии всегда есть целый год, чтобы найти подходящих людей, провести с ними беседы, изучить их биографии, личные качества и данные. И только после этого на конференции партия может выдвинуть их кандидатами на выборы. Поэтому здесь, я считаю, вопрос подбора кадров для кандидатов — это вопрос организации работы партийной структуры в регионе».

Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду!» Олег Брячак считает, что нежелание баллотироваться связано с тем, что потенциальному кандидату нужно пройти через бумажную волокиту. Кроме того, став депутатом, человек столкнется с тем, что у него недостаточно полномочий, чтобы решать проблемы граждан. Также Олег Брячак озвучил, какие еще препятствия на пути в депутаты могут быть причиной кадрового голода на выборах.

«Если Иван Иванович станет депутатом, к нему придут с вопросами и просьбами. Но у него не будет полномочий для решения таких проблем, как освещение улиц, ремонт домов или взаимодействие с управляющими компаниями. У него просто нет соответствующих ресурсов и возможностей. Поэтому, чтобы стать депутатом, ему нужно не только провести избирательную кампанию, но и необходимо собрать множество документов, которые, на мой взгляд, в большинстве своём совершенно никому не нужны. Ему нужно собрать различные документы, включая справки о несудимости. Это займет много времени и ошибок. Затем он должен участвовать в выборах, обещая избирателям что-то конкретное. И, конечно, все эти обещания нужно будет выполнять. Кто бы что бы ни говорил, это является проблемой для всех оппозиционных партий. "Единая Россия" - понятно, туда идут люди, которые не хотят сталкиваться со сложностями, идут на всё готовенькое, их берут просто, извините за выражение, за уши и ставят депутатами. У оппозиции не так, нужно пройти борьбу, а далее будут препятствовать руководители различных учреждений. Ты хочешь стать депутатом от оппозиции? Мы тебя с работы уволим, зарплату урежем. Такова наша жизнь. Поэтому сегодня некая политическая апатия у потенциальных кандидатов. И не только у кандидатов, но и у избирателей».

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко подтвердил, что коммунисты тоже ощущают нехватку кандидатов.

«Некоторые руководители не советуют сотрудникам становиться депутатами. Они говорят, что лучше сосредоточиться на работе, чем распыляться между ней и депутатской деятельностью. Мы понимаем, что сейчас люди сильно зависят от своих работодателей, и потеря работы может стать серьёзной проблемой для многих. Кроме того, мы против того, чтобы назначать дату выборов в это время. Сейчас идёт уборка урожая, заготовка грибов и ягод. Мы всегда говорим, что в марте можно выбрать. И, конечно, голосование в течение трёх дней. Муниципалитет, район — везде три дня. Это тяжёлый труд для членов ТИК и наблюдателей. Кто хочет, может прийти и спокойно проголосовать в один день. А кто не хочет, его не заставишь и за три дня».

Депутат Псковского областного Собрания, один из руководителей реготделения «Единой России» Алексей Севастьянов сообщил, что единороссы проблемы кадрового голода решают с помощью праймериз. Поэтому сложностей, которые испытывают оппозиционные партии с поиском кандидатов, партия власти не ощущает. Алексей Севастьянов также назвал причины, по которым некоторые люди не стремятся баллотироваться.

«Что касается количества политически активных людей, кандидатов, то здесь ситуация неоднозначная. Кто-то говорит, что испытывает трудности, кто-то — что нет, даже очередь стоит. Могу заверить, что у нас этот вопрос уже решён с помощью праймериз. Все кандидаты определены, и в этом вопросе всё в полном порядке. Я пришёл в политику в 2007 году, и мне задавали точно такой же вопрос. Это было почти 20 лет назад. Тогда я был гораздо моложе. Меня спрашивали, почему я стремлюсь в политику, "С чего вы взяли, что вас там услышат, и вы будете просто поднимать руки?". Наверное, за эти годы те, кто следит за моей политической карьерой, видят, что я эти 18 лет просто так руку не поднимал. Всё зависит от человека. Кто-то находит в этом самоуспокоение, и они имеют право так думать. Если человек активен, он небезразличен, Попробуйте, и, возможно, у вас получится что-то изменить».

А вот у ЛДПР «всё идет по плану», никаких проблем с поиском кандидатов нет, уверяет координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков. Партия не только не испытывает сложностей с нехваткой кандидатов, наоборот, проблема заключается в их избытке.

«На самом деле такой проблемы действительно не наблюдается. Наши коллеги, занимающие сейчас должности депутатов, несомненно, стремятся продолжить свою работу. Более того, появляется конкуренция, и во многих районах на пятки наступают уже более молодые кандидаты. Сейчас сталкиваемся с такой проблемой. Не могу сказать, что, к сожалению, а наоборот, здорово, что она есть, но у нас целый ряд районов, где создалась серьезная конкуренция среди кандидатов, среди действующих депутатов, координаторов, нового актива, который работал последние годы. Поэтому проблем с кандидатами у нас нет. Более того, я скажу, что мы "закроем", безусловно, все 11 районов. Везде мы будем принимать участие. И сейчас у нас уже задача не максимум, а в принципе задача-минимум стоит: закрытие всех 173 вакансий. Сейчас заканчиваются предварительные этапы. Уже идет дособирание последних документов возможных кандидатов. И также у нас все по плану. Мы планируем проведение конференции на вторую половину июня. Здесь тоже ничего не изменилось. Настроение у нас боевое, хорошее. Идем побеждать. И я уверен, что наши кандидаты обязательно оправдают доверие граждан».

Председатель «Яблока» Николай Рыбаков тоже ощущает нехватку потенциальных кандидатов, готовых представлять партию на выборах. Как он отметил, это проблема не одной партии, а выборов в целом. Причина — отсутствие веры в избирательную систему у многих граждан.

«Есть ли проблема? Конечно есть, но это не проблема "Яблока", это проблема в целом России. Она касается не только настоящего, но и будущего. Люди утратили веру в выборы как инструмент, способный повлиять на политические решения. Они осознают, что приходят на выборы в парламент, но этот парламент не способен изменить ситуацию. Решает правительство, которое они не выбирают, на которое они не влияют. И вот это очень тяжелая ситуация. То есть один из важнейших институтов, одна из важнейших возможностей людей участвовать в управлении государством - фактически перестает существовать. Как много людей, которые понимают, что благодаря тому, что происходит на выборах, что-то изменится? Их все меньше становится. И моя задача - любым способом разговаривать с людьми. Во-первых, я понимаю эту ситуацию, но если сейчас отказаться от участия в выборах - в таких, какие есть, любым способом, избирателями, кандидатами, то мы потом не вернемся к нормальным выборам, которых мы достойны. Это должно случиться. Я не могу предсказать, когда именно. Возможно, это произойдёт через год, а может быть, через десятилетия. Конечно, мне хочется, чтобы это произошло в будущем сентябре. Но только мы на это повлиять не можем. Это должна быть воля всех 150 миллионов, кто отмечает День России. Все должны этого хотеть».

Депутат Псковского областного Собрания, глава фракции «Новые люди» Андрей Маковский утверждает, что партия не испытывает проблем с поиском кандидатов. Среди кандидатов в партию «Новые люди» он не встречал тех, кого бы пугала бумажная волокита или перспектива сделать публичными сведения о доходах.

«Нет никаких проблем с набором. Более того, кандидаты всегда будут востребованы. Конечно, мы можем стремиться к привлечению лидеров общественного мнения или других выдающихся личностей, но сейчас к нам приходят обычные граждане, и мы этому рады. Это нормально и хорошо, что обычные люди начинают интересоваться политикой и хотят улучшить жизнь в своём районе. Касательно возможных трудностей, очевидно, что нет ажиотажа вокруг выдвижения кандидатов. Почему? Потому что, скажем так, муниципальные выборы не привлекают большого внимания, и информации о них сейчас мало. Нет рекламных баннеров. Это тоже логично, ведь это требует затрат. Поэтому это просто взаимосвязанные вещи. Здесь, мне кажется, трагедию разыгрывать не нужно. По мне, в рамках демократии всё происходит абсолютно логично, как и в других странах, абсолютно стандартная ситуация. Когда к нам приходят люди, они уже изначально готовы на юридические тонкости. Есть, честно говоря, кандидат, который, допустим, стеснялся бы своих доходов - я с таким не сталкивался. Возможно, у коммунистов есть, кто стесняется своей судимости, но у нас пока такого не было».

Известный российский политолог Евгений Минченко подтвердил тенденцию на снижение интереса граждан к участию в выборах. Он выделил три причины, по которым потенциальные кандидаты от участия в выборах отказываются.

«Я думаю, что здесь есть несколько составляющих. Составляющая первая — устойчивая политика по снижению количества депутатских мест на освобожденной основе. То есть работа, как правило, неоплачиваемая, и получается, что ты должен заниматься общественно-политическими вопросами в ущерб своему основному месту работы. Второе — увеличение к людям, занимающим публичные посты, требований, связанных с налогообложением, наличием счетов за границей, с этим проблема. Проблема в очень большом объеме бюрократии. То есть элементарно собрать правильно документы — достаточно непростая задача. Последнее по упоминанию, но не по значимости — это прессинг со стороны силовиков. И последние прецеденты, когда у людей отбирают бизнес, потому что они в какой-то момент занимали посты в исполнительной, законодательной или даже представительной власти, в общем, тоже особого энтузиазма не добавляет».

В сегодняшней программе мы узнали у наших собеседников, какие партии и почему испытывают кадровый голод в преддверии выборов. А какие - без проблем формируют списки кандидатов на все вакантные места. Часть наших собеседников отметила, что люди просто-напросто боятся негативных последствий, которыми может обернуться участие в выборах: от увольнения с работы до проблем с бизнесом, если таковой имелся. Не вдохновляет потенциальных участников предвыборного марафона и огромная кипа документов и справок, которую нужно подготовить, чтобы получить допуск на старт. Прозвучали и обнадеживающие высказывания о том, что некоторые партии, причем не только «Единая Россия», все же никаких сложностей с поиском кандидатов не испытывают и к выборам уже практически готовы.

В целом же можно констатировать, что тренд на снижение интереса к участию в публичной политике - есть, и не только у кандидатов, но и у избирателей. Кому-то вместо участия в трехдневном голосовании интереснее бороться за урожай в сентябре на дачных участках. А кто-то просто потерял интерес из-за отсутствия малейшей интриги в части результатов голосования.

Александра Братчикова