Политика

«Дневной дозор»: Нужно ли отменить прямые выборы всех уровней, кроме президентских?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли отменить прямые выборы всех уровней, кроме выборов президента РФ?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

На минувшей неделе депутаты Великолукской гордумы вынужденно приняли поправки в Устав города, устанавливающие «одноглавую» модель управления муниципальным образованием. Теперь глава Великих Лук будет избираться депутатами гордумы из числа кандидатов, предлагаемых губернатором области. Тем самым завершен еще один этап построения единой вертикали власти в регионе. Напомним, в Пскове «одноглавая» модель, при которой градоначальник по факту является «вице-губернатором» по областной столице, действует уже давно.

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В новейшей истории России уже был период, когда и главы регионов не выбирались прямым голосованием жителей. В сентябре 2004 года на расширенном заседании правительства, посвящённом последствиям трагических событий в Беслане, Владимир Путин заявил о необходимости «кардинально перестроить работу власти». В частности, было принято решение отменить прямые выборы глав регионов и перейти к утверждению их законодательными органами власти субъектов Российской Федерации по представлению президента.

Тогда Владимир Путин объяснил отказ от выборов губернаторов и переход к фактическому назначению глав регионов необходимостью более эффективной борьбы с терроризмом. Позднее, в июне 2012 года, прямые выборы губернаторов вернули, но сама идея назначения руководителей нижестоящих уровней власти вышестоящими не умерла.

Многие эксперты до сих пор говорят о том, что прямые выборы на муниципальном и региональном уровнях — излишняя роскошь. Достаточно прямых выборов главы государства, он в свою очередь назначит губернаторов, а они — мэров и глав районов. В итоге выстроится стройная схема взаимоподчиненности и ответственности, и госбюджет сэкономит огромные средства, которые расходуются сейчас на проведение избирательных кампаний, многие из которых зачастую имеют ритуальный характер, когда победитель гонки известен заранее.

Заметим, отмена прямых выборов глав регионов в 2004 не привела к каким-либо ощутимым протестам в российском обществе, что сторонники отмены выборов считают веским аргументом в свою пользу. В свою очередь их противники, наоборот, настаивают именно на прямых выборах руководителей всех уровней — от муниципального до федерального. И убеждены, что только эта модель формирует власть, ответственную перед избирателями, а не перед вышестоящим руководством.

Так кто же прав в этой дискуссии? Стоит ли отказаться от выборов всех уровней, кроме выборов главы государства? Подробности узнаем в программе «Дневной дозор».

Известный российский политолог Игорь Минтусов напомнил, что в России есть Конституция, в которой прописаны процедуры избрания органов государственной власти всех уровней, и веских оснований для их изменения сегодня нет.

«Алармистские темы об отмене прямых выборов — это немного странная инициатива возбужденных аналитиков, экспертов и политиков. Явно первые лица государства об этом не говорят, и я понимаю, почему. Потому что основная линия, что государство функционирует в более-менее обычном режиме, не в режиме чрезвычайного положения. Да, идет специальная военная операция. естественно, есть определенная проблема, но это не такая проблема, когда объявляется комендантский час во всех городах России, тем более в столицах, я имею в виду Москву и Санкт-Петербург. Поэтому нормальная история. И разговор о том, чтобы не делать прямые выборы под смехотворными аргументами экономии бюджета - это, как говорит одна моя знакомая, детский лепет на лужайке. Я не рассматриваю эти инициативы как какие-то серьезные, я имею в виду с точки зрения экспертов, что за этим что-то стоит».

Зампредседателя Псковской гордумы, экс-председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов согласен с тем, что иногда действительно бывает жалко бюджетных средств, потраченных на те или иные избирательные кампании. Но тем не менее отмена прямых выборов на всех уровнях власти, кроме главы государства, нарушит сложившийся внутриполитический баланс и подпортит рейтинг страны в целом.

«Я считаю, что выборы муниципальных депутатов нужны — пусть избирают. Глав районов губернатор должен назначать, потому что это непосредственное исполнение. А вот областное Собрание, региональные власти, они же принимают и региональные законы. Тогда что, придется на губернатора возложить эту ответственность? Он и так принимает законодательные акты регионального значения. Баланс должен быть в определенной мере двух ветвей власти. Как говорится, в спорах рождается истина, хотя и не всегда. Что тогда, и Госдуму отменить, и Совет Федерации распустить? Меня, конечно, абсолютно не интересует мнение заграничных политических деятелей, но они же будут орать на весь мир, что в России деспотический режим, императорская власть, самодержавие. Рейтинга это России не даст».

Лидер фракции ЛДПР в областном Собрании Антон Минаков убежден, что оставлять выборы только для главы государства — это утопичная идея. Такое решение может привести к смене политического режима с демократии на тоталитаризм, поэтому выборы на всех уровнях нужно обязательно проводить.

«Идея невоплотимая и, можно даже сказать, утопичная, из ряда какой-то фантастики. В ЛДПР с момента своего основания, еще в 89-м году, мы последовательно и до сих пор выступаем за проведение выборов на всех уровнях. Поэтому, безусловно, если оставить только выборы президента в стране, ну это уже, наверное, будет не демократия, не свободное общество, а что-то ближе к тоталитаризму. Мы с вами не должны забывать, что Российская Федерация – это большая многонациональная страна, 89 регионов. И во многих регионах свой уклад жизни, свои традиции, где-то своя религия и так далее. Безусловно, например, если мы берем депутатов законодательного Собрания, они должны быть на местах, чтобы писать законодательство, писать законы, исходя из интересов жителей конкретного региона. Поэтому, безусловно, я считаю, что необходимо поддерживать выборы на всех уровнях».

По мнению генерального директора холдинга NPN, опытного парламентария, не раз участвовавшего в выборах, Игоря Савицкого, власти стоило бы озаботиться не отменой прямых выборов, а возвращением «настоящих», то есть конкурентных избирательных кампаний. Но, по словам экс-депутата гордумы и областного Собрания, власть в этом не заинтересована. Да и экономии бюджетных средств, по его мнению, такое решение не даст.

«Это чушь. Во-первых, деньги там фиг знает, куда разлетаются. Любые выборы стоят одинаковое количество денег. И честные, а нечестные, по-моему, еще дороже стоят. Все назначения, все эти кампании, никому не нужные и имиджевые, — это за счет государства. А когда настоящие выборы — это за счет участников выборов. В принципе, у нас есть Конституция Российской Федерации. Там все написано. Она и соблюдается. Если кто-то считает, что несоблюдение Конституции — это хорошо, а её соблюдение — нечто невозможное для России, что тогда? Флаг им в руки и красную печать. Как называется, доживем до развала государства. Вот и все. В выполнении Конституции, закона Российской Федерации главное — должны быть всеобщие честные выборы, а все другие пути не дешевле, а дороже. Еще раз объясняю ситуацию. Режим с отсутствием выборов приведет рано или поздно к развалу государства. Если кто-то считает, что развалить государство — это хорошо, сохранять его — это дорого, пусть они так думают».

Депутат Псковского областного Собрания, руководитель реготделения «Яблока» Артур Гайдук согласен с политологом Игорем Минтусовым. Идея об отмене выборов на всех уровнях, кроме самого высшего, нарушает принципы Конституции, поэтому делать этого, по его мнению, не стоит.

«Считаю это абсолютно неправильным, потому что люди живут здесь и сейчас, они живут на своем месте, в городе, в поселке. И того человека, который стоит во главе этой территории, они, несомненно, должны выбирать сами. У нас носителем власти является народ, по Конституции. Значит, своего мэра или губернатора народ должен выбирать сам».

Глава объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, несколько раз избиравшийся депутатом Госдумы, Сергей Вострецов убежден, что идея сократить количество выборов в России не лишена смысла. Однако необходимо обязательно оставить гражданам возможность выборов не только президента страны, но и представителей законодательной власти, Госдумы. А вот насчет губернаторов и мэров у него другое мнение.

«Губернаторов надо назначать, это однозначно, а те, в свою очередь, должны назначать глав районов. Но законодательная власть: депутаты, муниципальные депутаты, региональные депутаты, конечно, все равно должны избираться. То есть муниципальные депутаты, региональные, федеральные должны избираться, а также должен избираться президент. Остальные все должны назначаться».

Наши сегодняшние собеседники, в большинстве своем, высказались против отмены прямых выборов на всех уровнях власти (кроме выборов президента страны). При этом многие из них ссылаются на Конституцию Российской Федерации и риски внутриполитических потрясений. Но, как мы помним, Конституция в России не так давно претерпела существенные изменения, и что мешает власти внести в нее корректировки вновь? Что касается рисков внутриполитических потрясений — как показала практика, отмена прямых выборов губернаторов 21 год назад не сказалась на внутриполитической стабильности в России. Российское общество быстро адаптировалось к новой для него реальности.

Александра Братчикова