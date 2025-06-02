«Дневной дозор»: Нужно ли отменить прямые выборы всех уровней, кроме президентских?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли отменить прямые выборы всех уровней, кроме выборов президента РФ?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
На минувшей неделе депутаты Великолукской гордумы вынужденно приняли поправки в Устав города, устанавливающие «одноглавую» модель управления муниципальным образованием. Теперь глава Великих Лук будет избираться депутатами гордумы из числа кандидатов, предлагаемых губернатором области. Тем самым завершен еще один этап построения единой вертикали власти в регионе. Напомним, в Пскове «одноглавая» модель, при которой градоначальник по факту является «вице-губернатором» по областной столице, действует уже давно.
В новейшей истории России уже был период, когда и главы регионов не выбирались прямым голосованием жителей. В сентябре 2004 года на расширенном заседании правительства, посвящённом последствиям трагических событий в Беслане, Владимир Путин заявил о необходимости «кардинально перестроить работу власти». В частности, было принято решение отменить прямые выборы глав регионов и перейти к утверждению их законодательными органами власти субъектов Российской Федерации по представлению президента.
Тогда Владимир Путин объяснил отказ от выборов губернаторов и переход к фактическому назначению глав регионов необходимостью более эффективной борьбы с терроризмом. Позднее, в июне 2012 года, прямые выборы губернаторов вернули, но сама идея назначения руководителей нижестоящих уровней власти вышестоящими не умерла.
Многие эксперты до сих пор говорят о том, что прямые выборы на муниципальном и региональном уровнях — излишняя роскошь. Достаточно прямых выборов главы государства, он в свою очередь назначит губернаторов, а они — мэров и глав районов. В итоге выстроится стройная схема взаимоподчиненности и ответственности, и госбюджет сэкономит огромные средства, которые расходуются сейчас на проведение избирательных кампаний, многие из которых зачастую имеют ритуальный характер, когда победитель гонки известен заранее.
Заметим, отмена прямых выборов глав регионов в 2004 не привела к каким-либо ощутимым протестам в российском обществе, что сторонники отмены выборов считают веским аргументом в свою пользу. В свою очередь их противники, наоборот, настаивают именно на прямых выборах руководителей всех уровней — от муниципального до федерального. И убеждены, что только эта модель формирует власть, ответственную перед избирателями, а не перед вышестоящим руководством.
Так кто же прав в этой дискуссии? Стоит ли отказаться от выборов всех уровней, кроме выборов главы государства? Подробности узнаем в программе «Дневной дозор».
Известный российский политолог Игорь Минтусов напомнил, что в России есть Конституция, в которой прописаны процедуры избрания органов государственной власти всех уровней, и веских оснований для их изменения сегодня нет.
Зампредседателя Псковской гордумы, экс-председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов согласен с тем, что иногда действительно бывает жалко бюджетных средств, потраченных на те или иные избирательные кампании. Но тем не менее отмена прямых выборов на всех уровнях власти, кроме главы государства, нарушит сложившийся внутриполитический баланс и подпортит рейтинг страны в целом.
Лидер фракции ЛДПР в областном Собрании Антон Минаков убежден, что оставлять выборы только для главы государства — это утопичная идея. Такое решение может привести к смене политического режима с демократии на тоталитаризм, поэтому выборы на всех уровнях нужно обязательно проводить.
По мнению генерального директора холдинга NPN, опытного парламентария, не раз участвовавшего в выборах, Игоря Савицкого, власти стоило бы озаботиться не отменой прямых выборов, а возвращением «настоящих», то есть конкурентных избирательных кампаний. Но, по словам экс-депутата гордумы и областного Собрания, власть в этом не заинтересована. Да и экономии бюджетных средств, по его мнению, такое решение не даст.
Депутат Псковского областного Собрания, руководитель реготделения «Яблока» Артур Гайдук согласен с политологом Игорем Минтусовым. Идея об отмене выборов на всех уровнях, кроме самого высшего, нарушает принципы Конституции, поэтому делать этого, по его мнению, не стоит.
Глава объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, несколько раз избиравшийся депутатом Госдумы, Сергей Вострецов убежден, что идея сократить количество выборов в России не лишена смысла. Однако необходимо обязательно оставить гражданам возможность выборов не только президента страны, но и представителей законодательной власти, Госдумы. А вот насчет губернаторов и мэров у него другое мнение.
Наши сегодняшние собеседники, в большинстве своем, высказались против отмены прямых выборов на всех уровнях власти (кроме выборов президента страны). При этом многие из них ссылаются на Конституцию Российской Федерации и риски внутриполитических потрясений. Но, как мы помним, Конституция в России не так давно претерпела существенные изменения, и что мешает власти внести в нее корректировки вновь? Что касается рисков внутриполитических потрясений — как показала практика, отмена прямых выборов губернаторов 21 год назад не сказалась на внутриполитической стабильности в России. Российское общество быстро адаптировалось к новой для него реальности.
Александра Братчикова