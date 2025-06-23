Политика

«Горячую линию» по вопросам выборов запускает псковская ТИК

«Горячую линию» для избирателей и кандидатов по вопросам деятельности избирательной комиссии запустит Территориальная избирательная комиссия города Пскова 26 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с заседания ТИК.

«Телефон у нас будет: 66-06-70. С завтрашнего дня она начинает работать. Соответственно, по всем вопросам можно обращаться на нее избирателям, кандидатам и всем, кто интересуется политическими процессами», - сообщила председатель Территориальной избирательной комиссии города Пскова Анна Садовникова.

Сегодня депутаты Псковской городской Думы назначили выборы депутата по одномандатному избирательному округу №3 на 14 сентября.

Выдвижение кандидатов на довыборы депутата Псковской городской Думы по одномандатному округу №3 стартует уже в пятницу, 27 июня.

Смотрите также Выдвижение кандидатов на довыборы депутата по округу №3 в Пскове стартует 27 июня

Напомним, полномочия депутата по округу №3 Ивана Мешкова были прекращены досрочно. На данный момент Иван Мешкой занимает должность главы Гдовского района.