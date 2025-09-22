Политика

Эксперты предрекли скорую отставку семи губернаторам

Перед выборами 2026 года отставка грозит сразу семи региональным руководителям. К такому выводу пришли эксперты холдинга «Минченко консалтинг» в опубликованном сегодня очередном выпуске рейтинга политической устойчивости глав субъектов РФ «Госсовет 2.0». По их мнению, лишиться должностей могут губернаторы Вологодской, Запорожской, Самарской и Ульяновской областей, а также руководители Дагестана, Северной Осетии и Хакасии. Все они вошли в так называемую «красную зону», набрав по результатам исследования 10 баллов и менее.

В «зеленую зону» с максимальной устойчивостью входят губернаторы, набравшие 16 и более баллов. Глава Псковской области Михаил Ведерников отнесен экспертами к этой группе. Напомним, он возглавляет регион с осени 2017 года, дважды — в 2018-м и 2023-м — побеждал на выборах.

Как отмечает газета «Коммерсант», холдинг «Минченко консалтинг» оценивает устойчивость губернаторов на основе девяти критериев. Шесть из них приносят баллы (поддержка со стороны федеральных политиков, наличие больших проектов, экономическая привлекательность региона, недавнее избрание или переизбрание на пост, личное позиционирование, качество политического менеджмента), еще три — отнимают (федеральные и региональные конфликты, а также уголовные дела).