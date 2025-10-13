Псковcкая обл.
Политика

Островские депутаты и глава о старте работы окружного Собрания

15.10.2025 15:50|ПсковКомментариев: 0

В Единый день голосования в Островском муниципальном округе выбирали депутатов местного Собрания первого созыва. После был определен председатель Собрания, им стал Александр Обризан. Главу муниципального округа депутатам еще предстоит выбрать до конца года. Итоги ЕДГ-2025 политики подвели в ходе онлайн-брифинга в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) в беседе с ведущей Любовью Кузнецовой. 

 

Цели и результаты выборов

Один из лидеров среди муниципалитетов Псковской области по основным показателям социально-экономического развития в последние годы показывает положительную динамику. Переход на одноуровневую модель управления – это еще один способ эту динамику не растерять и умножить.  

По словам главы Островского района Дмитрия Быстрова, прошедшая выборная кампания была жаркой.

«Может быть, кто-то этого не заметил, но есть моменты, которые проходят и недоступны взору обычного человека и обычного избирателя. Но тем не менее кампания получилась конкурентной», - уверен глава.

Всего в Островском округе в выборах участвовали восемь политических партий.

«Я думаю, что все основные политические движения, которые представлены в Российской Федерации, принимали участие в выборах», - сказал Дмитрий Быстров. 

Также глава отметил «очень неплохую для муниципального уровня явку, которая составила порядка 34%».

«Это очень даже неплохой показатель того, насколько избиратели были погружены в эту кампанию и как они отдали свои голоса. Больше трети избирателей выразили свое мнение. Если говорить про кампанию, допустим, 2022 года, то там явка была порядка 26%. Выборы губернатора в 2023 году - процентов 36-37, то есть до 40%.  Здесь наши жители приняли активное участие. Наверное, прошла работа, и мы людям объясняли, что это округ. Теперь у нас не будет волостных депутатов, а общее количество депутатов составит 15 человек. Мы объясняли людям, что от того, кого они выберут, зависит то, кому они будут задавать вопросы. И более того, что еще важно, теперь депутаты принимают решение о выборе главы уже муниципального округа, - заметил Дмитрий Быстров. - Естественно, жители тоже понимали, кто будет выбирать дальше. Поскольку возможности выбрать у жителей муниципального главу нет. В этой связи я считаю,  было конкурентно, было интересно, не было грязи. Все было честно, все было прозрачно». 

Стоит добавить, что результатами выборов глава района доволен, ведь он и его команда ставили перед собой задачу сохранить за собой большинство. Было девять мандатов у «Единой России», удалось сохранить это количество. 

Остальные шесть мандатов были распределены между пятью политическими партиями. Два взяла «Родина», и по одному мандату - ЛДПР, КПРФ, «Новые люди», и «Партия пенсионеров».

Порядка 30% новоизбранных депутатов - это люди, которые уже принимали участие в жизни района. Например, депутат от «Партии пенсионеров» возглавляет местный Совет ветеранов. Кто-то перешел с уровня городского поселения, ранее был городским депутатом.  

Секретарь «Единой России» по Островскому району Александр Обризан в свою очередь подчеркнул, что граждане уже теперь муниципального округа выбирали не просто персоналии, а прежде всего делали выбор относительно дальнейшей своей жизни на территории сформированного муниципального округа в течение пяти лет. 

«Как секретарь, я могу сказать одно: те задачи, которые мы ставили перед однопартийцами, обговаривали на заседании политсовета фракции, мы выполнили. "Единая Россия" 44,84% показала на выборах. Я считаю, что это очень хороший показатель. Почему? Как военный человек, могу сказать, что тактический успех не всегда способствует стратегической победе. И на данном этапе мы подумали, что да, те партии, которые были представлены, должны участвовать тоже в жизни нашего муниципального округа. Мы распределяемся по партиям, но по большому счёту, как Дмитрий Михайлович говорит, мне нравится эта фраза у него, у нас партия одна. Она называется "Островский муниципальный округ". И этой партии мы обязаны служить, выполнять задачи, которые ставит нам эта партия, и делать всё, чтобы членам этой партии в лице жителей всего Островского округа жилось лучше», - выразил свою позицию Александр Обризан.

Позиции избранных депутатов 

Депутат Виктория Тирановская поделилась, что раньше ее территория была только городская, а сейчас это уже часть целого округа.

«Плюс ко всему ты ощущаешь ответственность, когда тебя люди уже знают. Если бы я была не столь знакома нашим гражданам, возможно, и не было бы такого напряжения именно в этом моменте. А так ты несёшь колоссальную ответственность перед людьми, которые за тебя отдали голос», - сказала она.  

Депутат отметила, что есть вопросы и проблемы, с которыми люди могут обращаться или уже обратились: «У нас есть еще незакрытые моменты с городского собрания, естественно, мы про них не забываем, они остаются. И на сегодняшний день мы работаем в этом направлении. Спасибо коллегам, которые всегда помогают».

О важности списка наказов от жителей рассказал депутат Владимир Никифоров.

«В первую очередь - это вопрос ЖКХ. У нас народ очень грамотный и знает, понимает, к кому с каким вопросом идти. Также были и жизненные вопросы – это благоустройство, деревья, собаки, всё подряд. Наказы избирателей, которые ещё были даже с того, предыдущего времени, до конца у нас не исполнены, но мы об этом помним», - выделил важные вопросы депутат. 

Сергей Бугорский - новый человек в депутатском корпусе. Он избирался в Острове-3, где сейчас продолжаются масштабные работы по модернизации сетей ЖКХ, а также по благоустройству.

«Для себя сейчас считаю главной целью работу с населением, чтобы сформировать видение того, что должно быть. Потом, соответственно, с коллегами, с Дмитрием Михайловичем, добиться того, чтобы родился какой-то проект, потому как решение вопросов в Острове-3 должно быть комплексное», - выразил свое мнение депутат.

Избранный в сентябре Николай Григорьев до момента становления окружным депутатом являлся депутатом городского поселения. Гость студии рассказал, что, по его мнению, к процессу перехода к муниципальному округу готовились давно.

Относительно выборов он выразил следующую позицию: «Я хочу сказать, что все избрались большинством. Это значит, что все, кто здесь присутствует, пользуются авторитетом».

Депутат Александр Егоров объяснил, что, по его мнению, проводить подобную реформу можно было намного раньше.  

«Я продолжу мысль, которая сейчас проходит через заявления всех выступающих. На мой взгляд, это преобразование немножко запоздало. Оно должно было быть по времени раньше. Я понимаю, что все это непростая процедура в плане законодательства, его прохождения, есть различные инстанции и так далее. Но мы, будучи депутатами городского поселения, чувствовали тоже свою ответственность в Собрании. Все понимали, что районное Собрание - вроде как главнее. Извините, мы тоже депутаты. И тут не скажу, что было перетягивание канатов, но что-то такое подсознательно-то было. Я прекрасно помню, когда в 2018 году речь шла о передаче части полномочий с нашего Собрания в районное. Неоднозначно оно было воспринятыми депутатами. Но шла разъяснительная работа. Потом уже появилось понимание необходимости», - сказал он.

В завершение глава района Дмитрий Быстров отметил, что 30 сентября в Острове прошла первая организационная сессия. «Собрание возглавил Александр Обризан. И у нас есть одно нововведение - появились должности двух заместителей. Раньше был заместитель один, теперь два. Это как раз Владимир Анатольевич Никифоров и Григорьев Николай Александрович. Теперь у Александра Михайловича два заместителя. Они раздвинули стол, теперь они сидят втроем. Но тем не менее удобно. Бывали случаи, что люди болеют, в отпусках. И действительно, из 15 окружных депутатов, мы посчитали, что, наверное, два заместителя - это правильно. Это удобно, разумно», - высказался Дмитрий Быстров.

Поводя итог, можно сказать, что в Островском округе Собрание будет стараться сделать переход незаметным и удобным для людей. Все депутаты заинтересованы в своей деятельности и хотят работать на благо жителей.

Александра Мошина 

Быстров Дмитрий Михайлович Глава Островского района Псковской области
Теги: #политика
Источник: Псковская Лента Новостей
