Политика

Итоговая явка на муниципальных выборах в Псковской области составила 36%. Такие данные озвучил в эфире программы «Гайд-парк» на ПЛН FM (102,6 FM) председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«По предварительным данным, прошли муниципальные кампании, их было 13. Количество замещаемых мандатов - 173, мы ранее обсуждали, что было 825 кандидатов, которые были внесены в бюллетени. Несколько кандидатов выбыло, осталось 817. Выборы были конкурентные. Из девяти партий восемь были зарегистрированы и прошли, они принимали участие в самой кампании. Явка составила 36%. 56 тысяч избирателей проголосовали из 155 тысяч, которые могли прийти на участки. Это радует», - сказал Игорь Сопов.

Он уточнил, что явка по дистанционному электронному голосованию составила 87,18%.

«Активно избиратели участвовали в ДЭГ. Оно себя зарекомендовало. Все больше людей использует этот способ голосования. Проголосовало онлайн 8107 человек, 87,18%. Это хороший результат. Избиратель до нас дошел, проголосовал через ДЭГ», - сообщил председатель избиркома.