Политика

Депутатские мандаты в Псковской области получили представители восьми партий

Итоги распределения депутатских мандатов по результатам муниципальных выборов озвучил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире программы «Гайд-парк» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Результатом всей проведенной работы и кандидатов, и партий стали следующие итоги по распределению депутатских мандатов в Псковской области. Как мы говорили, 173 мандата заместилось, из них у "Единой России" - 128 мандатов, у КПРФ - 15, у ЛДПР - 12, у "Яблока" - 6. "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" получила 5 мандатов, "Родина" - 4, "Партия пенсионеров" — 2, "Новые люди" — 1. Все восемь партий получили свои мандаты», - сообщил Игорь Сопов.

Он подчеркнул, что такие результаты говорят о честной политической борьбе.

«Здесь о чем мы можем говорить? О том, что избирательная система дает возможность любым политическим партиям, которые правильно готовят документы, правильно проводят конференции, правильно приносят документы на кандидатов, получить свой мандат в результате честной политической борьбы», - прокомментировал Игорь Сопов.