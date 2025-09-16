Общество

Замглавы Гдовского района по социальным вопросам Владимир Журавлёв покинул пост

Заместитель главы Гдовского района по социальным вопросам Владимир Журавлёв покинул пост. На его должность назначена бывший заместитель министра культуры Псковской области Вера Алексеева.

Фото из соцсетей Владимира Журавлева

В понедельник у Владимира Журавлёва был последний рабочий день.

«Пока отдохнуть хочу, а там посмотрим. Ухожу по семейным обстоятельствам», - сказал Владимир Журавлёв с беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

До назначения в Гдов Владимир Журавлев был заместителем председателя комитета по физической культуре и спорту, начальником отдела по делам молодежи администрации Пскова.

Смотрите также Вера Алексеева покинула пост замминистра культуры Псковской области

Вера Алексеева 1 сентября покинула пост заместителя министра культуры Псковской области.