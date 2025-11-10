Политика

В четырех новых округах Псковской области выбранные главы вступили в должность

После преобразования Псковского района в муниципальный округ Наталья Фёдорова сохранила за собой должность руководителя самого большого округа региона, но уже в новом статусе – 11 ноября решением депутатов окружного собрания Наталья Фёдорова избрана главой Псковского муниципального округа. В этот же день состоялась официальная церемония вступления в должность, в которой приняли участие спикер областного Собрания Александр Котов, вице-губернатор Ольга Тимофеева, депутат регионального парламента Владимир Кузь, окружные депутаты, главы муниципальных округов, представители общественных организаций и духовенства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

В начале торжественного мероприятия Наталья Фёдорова получила удостоверение главы Псковского муниципального округа и принесла присягу, пообещав честно и добросовестно исполнять свои обязанности на этом посту.

С вступлением в должность руководителя муниципалитета Наталью Фёдорову в приветственном адресе поздравил губернатор Михаил Ведерников - обращение губернатора зачитала его заместитель Ольга Тимофеева: «Вам предстоит очень серьёзная работа, которая направлена на комплексное развитие Псковского муниципального округа. У вас, Наталья Анатольевна, есть всё, чтобы оправдать возложенные на вас надежды: опыт, высокая работоспособность, настойчивость в достижении поставленных целей и умение брать на себя ответственность за результат. Уверен, вы справитесь с выполнением самых сложных задач, направленных на раскрытие потенциала муниципального округа и повышение благосостояния жителей».

Напутственные слова главе муниципального округа также сказал спикер регионального парламента Александр Котов. Председатель Собрания подчеркнул, что оказанное Наталье Фёдоровой доверие является оценкой её предыдущей работы в должности главы Псковского района: ответственного отношения к делу, умения организовать коллектив, внимания к нуждам людей, конструктивного взаимодействия с областным правительством, губернатором и депутатским корпусом.

«Всё это может лечь в основу вашей дальнейшей деятельности, и является залогом вашей успешной работы. Вы хорошо знаете проблемы своего округа и хорошо знаете, какие есть инструменты для их решения, в том числе, привлечение федеральных средств и участие в различных программах и национальных проектах. И всё это уже успешно реализуется, чему есть немало примеров», - сказал Александр Котов. Спикер заверил главу Псковского муниципального округа в поддержке региональной власти и подарил Наталье Фёдоровой икону-складень, изготовленную в иконописных мастерских Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

В ответном слове руководитель муниципалитета призналась, что расценивает деятельность в новом статусе как «страницу единства, объединения и приумножения возможностей в работе для развития территории и улучшения качества жизни людей». «Главная цель и задача – совместно работать на благо нашей малой Родины и нашей Великой Родины – Российской Федерации. Я искренне всем благодарна за тёплые слова и поздравления. Трудимся на благо нашей Родины, служу Российской Федерации и Псковскому муниципальному округу», - сказала Наталья Фёдорова.

Добавим, что 11 ноября также были избраны главы ещё трёх муниципальных округов. Пустошкинский округ по решению местных депутатов возглавил Юрий Кравцов, фактически сохранив должность руководителя муниципалитета. Поздравить вновь избранного главу приехал председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Собрания Алексей Севастьянов.

Главой Островского муниципального округа также избран бывший глава района – депутаты единогласно поддержали кандидатуру Дмитрия Быстрова. В торжественной церемонии вступления в должность приняли участие вице-спикер Собрания Александр Братчиков и депутат Андрей Михайлов.

Главой Себежского муниципального округа стал Виктор Егоров, который ранее являлся главой сельского поселения «Себежское». От имени депутатов Псковского областного Собрания новоиспечённого главу поздравил председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов.

Напомним, в регионе с 2023 года реализуется масштабная муниципальная реформа, в ходе которой районы преобразуются в муниципальные округа. По итогам преобразований деятельность органов местного самоуправления должна стать более эффективной, а территории получат дополнительные возможности для развития.

Таким образом, в Псковской области создается эффективная модель управления в муниципальных округах и формируются квалифицированные управленческие команды, деятельность которых направлена на развитие населенных пунктов и улучшение жизни местного населения. Одновременно ведется работа по повышению престижа муниципальной службы.

В 12 по 14 сентября выбирали депутатов Собраний Гдовского, Дедовичского, Куньинского, Новосокольнического, Островского, Палкинского, Псковского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Себежского и Великолукского муниципальных округов первого созыва. После избрали председателей Собраний депутатов в 11 вновь образованных муниципальных округах.