Главой Себежского округа избрали Виктора Егорова

Главой вновь образованного Себежского муниципального округа стал Виктор Егоров, стало известно Псковской Ленте Новостей от собственных источников. Его кандидатуру на сессии окружного Собрания единогласно поддержали 15 из 15 присутствующих депутатов.

Фото: сайт администрации сельского поселения «Себежское»

Родился 2 декабря 1980 года в городе Себеж.

В 1998 году окончил Себежскую среднюю общеобразовательную школу.

В 2000 году окончил Псковскую специальную среднюю школу Министерства юстиции, в 2003 году окончил Московскую Академию права и управления, юридический факультет.

С 1998 года по 2020 год проходил службу в уголовно-исполнительной системе РФ.

С января 2020 года по 21 сентября 2020 года – работал в администрации сельского поселения «Себежское» в должности заместителя главы администрации.

С 22 сентября 2020 года - глава сельского поселения «Себежское».

С октября 2010 года Себежский район возглавлял Леонид Курсенков. На предыдущих выборах главы Себежского района, которые прошли 13 сентября 2020 года, он получил 57,99% голосов.

Напомним, в регионе с 2023 года реализуется масштабная муниципальная реформа, в ходе которой районы преобразуются в муниципальные округа. По итогам преобразований деятельность органов местного самоуправления должна стать более эффективной, а территории получат дополнительные возможности для развития.

Таким образом, в Псковской области создается эффективная модель управления в муниципальных округах и формируются квалифицированные управленческие команды, деятельность которых направлена на развитие населенных пунктов и улучшение жизни местного населения. Одновременно ведется работа по повышению престижа муниципальной службы.

В 12 по 14 сентября выбирали депутатов Собраний Гдовского, Дедовичского, Куньинского, Новосокольнического, Островского, Палкинского, Псковского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Себежского и Великолукского муниципальных округов первого созыва. После избрали председателей Собраний депутатов в 11 вновь образованных муниципальных округах. В Себежском районе Собрание возглавил Почетный гражданин Себежского района Сергей Зенин.