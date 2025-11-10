Политика

Игорь Сопов призвал партию «Яблоко» «не бросать тень на избирком своими гипотезами»

Предоставлять конкретные факты нарушений избирательного процесса, если они действительно имели место, а не строить гипотезы призвал позвонивший в прямой эфир программы «Политбюро» на ПЛН FM (102,6 FM) председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Гостем студии была зампред регионального отделения партии «Яблоко» Яна Иванова. Она ранее утверждала, что Гдовская ТИК не смогла предоставить суду видеозаписи с избирательного участка, на котором якобы произошли нарушения, по надуманным причинам.

«Мы обсуждали неоднократно, и вы при разговоре о том, как проходит выборная кампания при многодневном голосовании, причину и следствие меняете местами. Вы не смогли посмотреть видео не потому что вам его не дали, а потому что все построено наоборот. Происходит нарушение, оно фиксируется наблюдателем, после этого происходит обращение в избирательную комиссию, и тогда мы предоставляем видео. А у вас как получается? Вы нам предоставьте видео за все три дня, и мы там найдем нарушения», - высказал свое мнение Игорь Сопов.

По его словам, после обращения в суды реготделению партии так и не удалось доказать факты нарушений в работе облизбиркома.

«Могу сказать, что вы подавали в суд в 2024 году два раза. Мы прошли все инстанции и ни в одной вы не смогли подтвердить нарушения. Давайте быть откровенными и честными в этом плане. Также давайте еще раз пройдемся по сохранности бюллетеней в сейф-пакетах в период первого и второго дней голосования. Они хранятся в сейф-пакетах, на которые ставятся подписи членов комиссии и наблюдателей, в закрытых металлических ящиках под камерами. И там присутствует полиция», - сказал Игорь Сопов.

Также он привел пример, когда псковские «яблочники» распространяли информацию о якобы имевшем место вмешательстве полицейского в работу избирательной комиссии.

«Напомню вам результат, который вы получили в Кунье на выборах в 2023 году, когда партия «Яблоко» распространяла информацию, где полицейский, по вашему утверждению, фальсифицировал итоги выборов. Выяснилось, что он просто ходил по избирательному участку и там ничего не происходило. Конкретные факты, пожалуйста, излагайте. Гипотетически, я вас прошу, не бросайте тень на избирательную комиссию», - добавил Игорь Сопов.

В свою очередь Яна Иванова пояснила, что партийный юрист был готов отсмотреть все видео на гдовском избирательном участке, чтобы доказать факты фальсификации.

«По поводу гдовских судов: есть видеосюжеты, снятые нашей видеогруппой, всё зафиксировано, можно ознакомиться. Там все предельно понятно. Если есть видео, так покажите его. Наш юрист был готов всё посмотреть, мы готовы были отсмотреть. Мы готовы были найти моменты, где есть нарушения, потому что мы знаем, что искать. А нам говорят, вы нам скажите конкретный час и минуту, только тогда мы вам принесем видео. Согласитесь, это не на пользу восстановлению справедливости», - сказала Яна Иванова.

