Игорь Сопов призвал партию «Яблоко» «не бросать тень на избирком своими гипотезами»

Предоставлять конкретные факты нарушений избирательного процесса, если они действительно имели место, а не строить гипотезы призвал позвонивший в прямой эфир программы «Политбюро» на ПЛН FM (102,6 FM) председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Гостем студии была зампред регионального отделения партии «Яблоко» Яна Иванова. Она ранее утверждала, что Гдовская ТИК не смогла предоставить суду видеозаписи с избирательного участка, на котором якобы произошли нарушения, по надуманным причинам.
По его словам, после обращения в суды реготделению партии так и не удалось доказать факты нарушений в работе облизбиркома.
«Могу сказать, что вы подавали в суд в 2024 году два раза. Мы прошли все инстанции и ни в одной вы не смогли подтвердить нарушения. Давайте быть откровенными и честными в этом плане. Также давайте еще раз пройдемся по сохранности бюллетеней в сейф-пакетах в период первого и второго дней голосования. Они хранятся в сейф-пакетах, на которые ставятся подписи членов комиссии и наблюдателей, в закрытых металлических ящиках под камерами. И там присутствует полиция», - сказал Игорь Сопов.
Также он привел пример, когда псковские «яблочники» распространяли информацию о якобы имевшем место вмешательстве полицейского в работу избирательной комиссии.
В свою очередь Яна Иванова пояснила, что партийный юрист был готов отсмотреть все видео на гдовском избирательном участке, чтобы доказать факты фальсификации.
