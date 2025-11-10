Политика

Экс-губернатор Псковской области Владислав Туманов не будет участвовать в выборах 2026 года

Бывший губернатор Псковской области Владислав Туманов не собирается участвовать в качестве кандидата в выборах депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания депутатов, которые пройдут в 2026 году. Об этом он заявил в эфире радио ПЛН FM, отвечая на вопрос о своих планах и различных версиях относительно его возможного возвращения в политику, после почетной отставки с должности председателя Арбитражного суда Калужской области.

«Не первый раз я слышу такой вопрос (о планах избираться - ред.) накануне электоральных периодов, но мне что, расписку дать, что я никуда не собираюсь? Я приезжаю в Псков, потому что здесь душа. Ты видишь, как в этом месте в самые непростые годы в тебя вкладывали знания», - сказал Владислав Туманов.

Экс-губернатор рассказал, что с 1996 года, когда его назначили первым заместителем министра по делам национальностей и федеративных отношений Российской Федерации, постоянным местом проживания его семьи стала Москва. Но карьерный путь и семейная жизнь началась у Владислава Туманова в Пскове.

«Моя семья впитала атмосферу Пскова, области, Изборска, Печор, Порхова, Острова. Эту уникальность с годами воспринимаешь еще четче. В Пскове сохранился дух истории. Надписи у Кремля "Россия начинается здесь" - это не просто бренд, это действительно здесь. Если человек почувствовал эту красоту, то это на всю жизнь», - пояснил Владислав Туманов.

«А вообще если хочешь Господа Бога рассмешить - расскажи о своих планах. Самый главный план - это посидеть на берегу Великой», - подытожил экс-губернатор.

Напомним, Владислав Туманов в 1983 году начал свою трудовую деятельность по юридической специальности, возглавив юридическую службу на ведущем предприятии Минстанкопрома СССР в Пскове.

В 1989 году коллектив завода поддержал его кандидатуру при выдвижении в депутаты Псковского областного Совета Народных депутатов. В 1992 года уже этот Совет проголосовал за него – первого заместителя мэра областного центра по экономики, при выдвижении кандидатом в главы администрации (губернатора) Псковской области, население которой в 1993 года выбрало Владислава Туманова депутатом Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации.

В 1999 году участвовал в выборах депутата Государственной Думы по псковскому одномандатному округу, но избран не был.

В 2006 году Владислав Туманов возвращается непосредственно к правоприменительной практике, став первым заместителем председателя Арбитражного суда Московского округа. В 2016 году Владислав Туманов назначен заместителем председателя Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, самого большого по территории в Российской Федерации.

С 2019 года Владислав Туманов был председателем Арбитражного суда Калужской области. В 2025 году ушел в почетную отставку.