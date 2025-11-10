Экс-губернатор Псковской области Владислав Туманов не будет участвовать в выборах 2026 года

Бывший губернатор Псковской области Владислав Туманов не собирается участвовать в качестве кандидата в выборах депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания депутатов, которые пройдут в 2026 году. Об этом он заявил в эфире радио ПЛН FM, отвечая на вопрос о своих планах и различных версиях относительно его возможного возвращения в политику, после почетной отставки с должности председателя Арбитражного суда Калужской области.
Экс-губернатор рассказал, что с 1996 года, когда его назначили первым заместителем министра по делам национальностей и федеративных отношений Российской Федерации, постоянным местом проживания его семьи стала Москва. Но карьерный путь и семейная жизнь началась у Владислава Туманова в Пскове.
«А вообще если хочешь Господа Бога рассмешить - расскажи о своих планах. Самый главный план - это посидеть на берегу Великой», - подытожил экс-губернатор.
Напомним, Владислав Туманов в 1983 году начал свою трудовую деятельность по юридической специальности, возглавив юридическую службу на ведущем предприятии Минстанкопрома СССР в Пскове.
В 1989 году коллектив завода поддержал его кандидатуру при выдвижении в депутаты Псковского областного Совета Народных депутатов. В 1992 года уже этот Совет проголосовал за него – первого заместителя мэра областного центра по экономики, при выдвижении кандидатом в главы администрации (губернатора) Псковской области, население которой в 1993 года выбрало Владислава Туманова депутатом Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации.
В 1999 году участвовал в выборах депутата Государственной Думы по псковскому одномандатному округу, но избран не был.
В 2006 году Владислав Туманов возвращается непосредственно к правоприменительной практике, став первым заместителем председателя Арбитражного суда Московского округа. В 2016 году Владислав Туманов назначен заместителем председателя Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, самого большого по территории в Российской Федерации.
С 2019 года Владислав Туманов был председателем Арбитражного суда Калужской области. В 2025 году ушел в почетную отставку.