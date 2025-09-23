Общество

Экс-губернатор Псковской области Владислав Туманов ушел с поста председателя Арбитражного суда Калужской области

Экс-губернатор Псковской области Владислав Туманов ушел с должности председателя Арбитражного суда Калужской области. На посту он был с 2019 года. Решение о прекращении его полномочий было принято Высшей квалификационной коллегией судей Российской Федерации на седьмом заседании.

Всего коллегия прекратила полномочия 15 судей и руководителей судов в связи с их письменными заявлениями об отставке на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации».

Напомним, Владислав Туманов родился в 1958 году в Свердловске. Администрацию Псковской области возглавлял в 1992-1996 годах.