Председателем Общественного совета «Женского движения Единой России» в регионе стала Наталья Мельникова

Председателем Общественного совета «Женского движения Единой России» в Псковской области назначена сенатор Российской Федерации Наталья Мельникова, такое решение было принято на XXXI конференции партии, которая проходит в Пскове 14 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: Константин Красильников / ПЛН
Конференция утвердила обновление руководства и других ключевых партийных проектов:
- «Российское село» - председатель Общественного совета Юлия Федорова (ректор Великолукской государственной сельскохозяйственной академии)
- «Выбор сильных» - председатель Общественного совета Сергей Николаев (мастер спорта по самбо, доктор наук, врио ректора ПсковГУ), остается сопредседателем Дмитрий Алекминский (президент Псковского регионального отделения Всероссийской федерации самбо).
- «Зелёная экономика» - председатель Общественного совета Сергей Николаев (доктор педагогических наук, врио ректора Псковского государственного университета).
- «Цифровая Россия» - координатор Виталий Рахманов (начальник управления цифрового развития и связи правительства региона).