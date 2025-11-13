Политика

Граждане Беларуси получили право избираться в органы МСУ в России

Граждане Беларуси, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, получили право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления.

Изображение: ЦИК России

29 октября 2025 года вступил в силу протокол о внесении изменений в договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о равных правах граждан, пишет ЦИК России.

Теперь граждане Республики Беларусь, имеющие вид на жительство в России, могут проголосовать на выборах главы или депутатов представительного органа соответствующего муниципального образования: города, района, поселка - в соответствии с регистрацией по месту жительства. Кроме того, они могут быть избраны в местные органы в Российской Федерации.