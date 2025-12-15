Политика

Валерий Гарбузов: Дипломатия превратилась даже сложно подобрать слова во что

Оценку современной дипломатии дал член-корреспондент Российской академии наук, доктор исторических наук Валерий Гарбузов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Дипломатия превратилась даже сложно подобрать слова во что. Достаточно послушать пресс-секретаря МИДа Марию Захарову и станет все понятно, куда ушла старая русская и советская дипломатия. Дипломатия всегда славилась тем, что несмотря на какие-то конфликты дипломаты все-таки всегда выдерживали стилистику. Есть какие-то каноны дипломатии, которые существовали во все эпохи и соблюдались. Сейчас кажется, что про это все забыли. Когда-то наверное придет время и будут изучать историю дипломатии этого времени», - сказал Валерий Гарбузов.

Доктор наук признался, что ему было бы интересно узнать, какая информация в будущем «осядет» в учебниках по дипломатии.

Напомним, сегодня участником проекта «Обратный отсчет» на радио ПЛН FM (102.6 FM) стал один из ведущих российских американистов, член-корреспондент Российской академии наук Валерий Гарбузов. Долгое время ученый и преподаватель работал в педагогическом институте, а в последние годы сотрудничает с Псковским государственным университетом.