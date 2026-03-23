«Справедливая Россия» в Псковской области просит сторонников подтвердить членство в партии

Региональное отделение социалистической политической партии «Справедливая Россия» в Псковской области объявляет о проведении сверки персонального и численного состава членов партии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении, подтвердить свое участие в рядах партии необходимо в период с 23 марта по 10 апреля.

Подтвердить свое участие в рядах партии «Справедливая Россия» можно следующими способами:

Через Mах: +7 911 351 28 17;

СМС на номер телефона: + 7 911 351 28 17;

По электронной почте: pskov.ro@spravedlivo.ru;

Сообщением «ВКонтакте»: https://vk.ru/spravedlivo_pskov.

«Сверка проводится в целях дальнейшего политического, организационного и кадрового укрепления регионального отделения партии. "Справедливая Россия" выражает вам искреннюю признательность за вашу активную позицию и значительный вклад в реализацию наших общих целей!» - заключили в отделении.

Напомним, ранее сменился председатель Совета отделения «Справедливой России» по Псковской области, вместо ушедшего с поста Олега Брячака руководителем стала Наталья Тудакова.