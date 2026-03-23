Рейтингомер: земля олигарха, партбилет на стол и псковский флаг над Килиманджаро

Категорически всех приветствуем и представляем вашему вниманию обозрение от Господина Рейтингомера. Что бы ни происходило вокруг — сколько бы беспилотников не пролетало над головами и как бы не тормозил интернет — наш штатный комментатор зорко следит за происходящим. Строго по понедельникам он готов выдать на-гора плоды своих наблюдений.

Политиков, чиновников, общественников и прочий публичный люд Рейтингомер оценивает по пятибалльной шкале. Плюсы раздает за активность, имевшую положительный эффект, а минусы — это поражения и ошибки. Всё сказанное здесь — субъективное мнение обозревателя. Погнали!

-5 Михаил Гавунас

Минус пять уходит за кордон некогда всесильному псковскому вице-губернатору, а ныне «олигарху в изгнании» Михаилу Гавунасу. Неприятности у ранее объявленного в международный розыск бизнесмена, заочно приговоренного в России к восьми с половиной годам колонии, продолжаются. Судебные приставы по «делу о миллиарде» изымают принадлежащие ему земельные участки в Печорском округе, а администрация Пскова потребовала от владельцев «Фавора» 4,4 млн рублей, потраченных за снос объектов. Ранее Арбитражный суд признал снос рынка на Четырех углах законным.

-4 Кирилл Сокольников

Минус четыре получает заместитель главврача Псковского перинатального центра Кирилл Сокольников. Уголовное дело в его отношении с обвинительным заключением направили в суд. Доктор обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере. По версии следствия, он заключил с медучреждением три трудовых договора на работу по совместительству, однако фактически эти обязанности не выполнял - в результате бюджет учреждения потерял более без малого миллион рублей. Замглавврача грозит до 6 лет лишения свободы.

-3 Алла Серебрякова

Минус три ставим экс-проректору по учебной работе Псковского госуниверситета Алле Серебряковой, проходящей свидетелем по «делу бывшего ректора ПсковГУ Натальи Ильиной». В ее лице даем отрицательную оценку группе сотрудников вуза — эдаких добровольных «адвокатов» обвиняемой, весьма нелепо и странно ведущих себя в суде. Из-за чего у многих возникают нехорошие подозрения и вопрос: а они точно потерпевшие, не понимавшие, что происходит в универе, и не ведавшие, что творят, — не соучастники ли?

-2 Владимир Бабинин

На фото: Владимир Бабинин / «Юношеская футбольная лига»

Двойку со знаком минус отправляем экс-директору футбольного клуба «Псков» Владимиру Бабинину. Уголовное дело в его отношении направлено на дополнительное расследование и находится в производстве у следователя СУ УМВД, о чем сообщила прокуратура Псковской области. Других подробностей пока нет — оно и понятно: тайна следствия. Так что, остается только догадываться, это какие-то процессуальные моменты и связано допрасследование только с прежними эпизодами или в уголовном деле появилось что-то новое.

-1 Александр Баев

Минус один присуждаем персеку Псковского горкома КПРФ Александру Баеву из-за продолжения скандальной истории с липовым дипломом о среднем профессиональном образовании. Оппоненты Баева из числа коммунистов сейчас разгоняют эту тему и вопрошают: мол, он получает высшее образование в вузе — а не уголовка ли, если при поступлении представил тот самый диплом? Все сомнения могли бы развеять в обкоме, дав комментарий, но там как обычно молчат и делают вид, что в домике никого нет. Наверное, все уехали на автопробег «35 лет референдуму о сохранении СССР» - мало того, что мероприятие само по себе не актуальное, так еще и выглядит в высшей степени комично: «Красные крылья победы» на немецком автопроме.

0 Олег Брячак, Михаил Вяткин

Нейтральную оценку 0 ставим сразу двум персонам. Недавно объявивший об уходе из политики и сложении полномочий руководителя реготделения «Справедливой России» Олег Брячак решил вернуться в Псковскую гордуму. Он возьмет депутатский мандат, ставший вакантным после прекращения полномочий Виталия Федорова. «Муниципальным депутатом я стану, но в политику не вернусь», - прокомментировал решение Олег Брячак, и не сказать, чтоб всем оно показалось логичным.

Тем временем экс-персек Псковского райкома КПРФ и возмутитель спокойствия в областном отделении партии Михаил Вяткин вышел из ее рядов. По его мнению, «региональное руководство партии утратило связь не только с коммунистической идеологией, но и с реальностью». А раз так — дальше самостоятельное плавание, в том числе, вероятно, и на сентябрьские выборы депутатов областного Собрания.

+1 Андрей Калинин

Плюс один присуждаем руководителю Госавтоинспекции по Псковской области, подполковнику полиции Андрею Калинину, который спустя год избавился от приставки врио. Напомним, временно исполнять обязанности начальника УГИБДД он был назначен в апреле 2025-го. А до этого около десяти лет возглавлял отдел Госавтоинспекции в городе Великие Луки.

+2 Татьяна Кириленок

Плюс два заслужила известная псковская общественница, председатель совета регионального отделения «Женщин бизнеса» Татьяна Кириленок. Именно она будет представлять наш регион в новом составе Общественной палаты России. Кандидатуру госпожи Кириленок коллеги поддержали единогласно. Ранее от Псковской области в Общественной палате РФ работала руководитель государственного архива Наталья Исакова.

+3 Антон Мороз

Плюс три получает депутат Псковской гордумы, глава Федерации хоккея на траве России Антон Мороз за инициативы по развитию спорта. Благодаря ему и его единомышленникам в Пскове состоялась рабочая встреча с участием руководства области и представителей спортивной общественности. Обсуждали конкретные меры по исправлению ситуации и движению вперед. Особо отметим, что Псков на неделе стал центром притяжения звезд спорта, представителей самых разных дисциплин — от олимпийского чемпиона по борьбе, сенатора Александра Карелина до баскетболиста, первого российского чемпиона НБА Тимофея Мозгова.

+4 Наталья Тудакова

Плюс четыре заработала депутат областного Собрания от «Справедливой России» Наталья Тудакова. В качестве руководителя Центра содействия переселению «Соотечественник» она встретилась с губернатором Михаилом Ведерниковым, доложила ему о результатах работы и получила положительную оценку. А в статусе нового руководителя реготделения «Справедливой России» Наталья Тудакова делает первые шаги, но уже выпустила 20-тысячным тиражом бесплатную партийную газету и достойно представила партию в проекте «Политкухня» на радио ПЛН FM.

+5 Анастасия Клименкова

Фото: Анастасия Клименкова / «ВКонтакте»

В прямом и переносном смысле на вершину взошла новичок нашего рейтинга — великолучанка, спасатель МЧС Анастасия Клименкова. Вначале она поднялась на самую высокую точку Африки — гору Килиманджаро и водрузила там флаги родного города и Псковской области. А теперь спортсменка и патриотка получает от нас плюс пять, а также место на вершине рейтинга. Добавим, что несколько лет назад Анастасия Клименкова установила символы Псковской области и Великих Лук на Эльбрусе.

Это был очередной обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю.