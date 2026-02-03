«Гонки по вертикали»: кризис ЖКХ, Брячак без мандата и резонансные дела

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни Псковской области, выходит по вторникам в эфире радио ПЛН FM. Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Ну, что мы вам говорили, когда обсуждали кризис в ЖКХ!? В полном соответствии с нашими прогнозами, проблема стала темой политической жизни, и со всей очевидностью это продемонстрировала первая в этом году больших парламентских выборов сессия областного Собрания депутатов. Она прошла в минувший четверг и стартовала как раз с бойких выступлений лидеров псковской оппозиции в рамках так называемых «десятиминуток ненависти» - и всё-то на темы проблем с отоплением в муниципальных округах.

Один за другим представители парламентских партий выдавали свои рецепты, как победить жилищно-коммунальный недуг, и каждый в этом соревновании знатоков ЖКХ, можно сказать, вырывал у другого пальму первенства.

- Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Командовать парадом буду я! (из фильма «12 стульев»)

Вообще-то этой теме мог быть посвящен целый «парламентский час» - с предложением обсудить с чиновниками вопросы теплоснабжения еще в середине января выступил региональный координатор ЛДПР Антон Минаков. Но в партии власти эту инициативу завернули, парламентский час решили посвятить другой теме, а самому элдэпээровцу еще и прилетели упреки: мол, хайпуете, товарищ, на горячей теме. Однако за время пути собака смогла подрасти - и если после новогодних праздников в СМИ, соцсетях, заявлениях чиновников и делах силовиков звучало только Заплюсье, то за последние недели тревожные сигналы успели поступить из многих других муниципальных округов. Как заявляли на сессии депутаты, такого количества обращений по теме не было никогда за всё время, которое они работают в областном Собрании.

Кто виноват и что делать?

Как выразился предложивший установить депутатский контроль за котельными яблочник Артур Гайдук, очень странно звучат оправдания, общий смысл которых сводится к тому, что пришла зима, а мы и не ждали - и власти оказываются неспособными решить эти проблемы. Уже упомянутый Антон Минаков на сессии предложил провести тщательное расследование причин и принять меры по предотвращению таких ситуаций в будущем. А первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко от частных случаев обратился к общей проблеме, которую он видит в ставке на иногородние управленческие кадры. Тут помимо прочего прозвучал и ряд фамилий - бывшего вице-губернатора Осипова, экс-начальника комитета по ЖКХ Грахова, была названа фамилия вице-губернатора Шатурного - мол, «нет информации, что он лично сделал, чтобы наладить нормальную работу котельных в муниципальных округах области». Так или иначе, оппозиция выступила по актуальной острой теме, однако обращает на себя внимание, что формулировали всё очень абстрактно. Притом, что есть ответственные лица, которые принимали объекты, давали паспорта готовности и должны нести ответственность, с них надо спрашивать - как говорится, у каждой ошибки есть фамилия, имя, отчество. Конечно, мы не испытываем иллюзий, что псковская оппозиция, подобно тому, как это делают их коллеги в других регионах, жестко потребует отставки профильного вице-губернатора Шатурного или кого-то другого, кто, по ее мнению, повинен в сложившейся ситуации, - это за гранью возможного, но адресно обратиться могли бы, и поставить вопрос ребром - тоже, а не так, что давайте рассмотрим ситуацию. Так или иначе, посмотрим что будет дальше - как пройдет инициированное ЛДПР рассмотрение вопроса на парламентском часе - хотя, не исключено, холода к тому времени спадут, проблема потеряет остроту, и господин Шатурный сможет дремать дальше. А как известно, фото то ли с засыпающим, то ли с глубоко задумавшимся чиновников на сессии стала на минувшей неделе эдаким мемом и широко обсуждалась в социальных сетях.

В продолжение разговора о прошедшей сессии отмечу, что резко на ней выступил и бизнесмен, руководитель регионального отделения «Справедливой России» Олег Брячак. Он особо остановился на сложной ситуации, которая сложилась в строительной отрасли, виновником чего вывел филиал «Россетей». Тем самым эсер в очередной раз подтвердил, что когда проблема касается его - то он так и «режет правду-матку».

А вообще это была лебединая песня Олега Брячака в областном Собрании нынешнего созыва.

Региональный парламент по представлению прокуратуры лишил его депутатского мандата из-за открытого в иностранном банке счета. Любопытная история, в чем-то напоминает дело экс-зампредседателя областного Собрания депутатов Михаила Гавунаса, который в свое время тоже был лишен депутатского мандата, уже почти полтора десятилетия находится за границей, а не так давно на Родине был заочно приговорен к восьми с половиной годам колонии по так называемом «делу о миллиарде».

Ну да это дело прошлого, а сейчас, по информации ПЛН, вопросы у «ока государева» есть по нескольким другим действующим депутатам - проверка продолжается, не исключено, еще будут новые эпизоды. Ну а Олег Брячак покинул парламент. Как отмечают мои коллеги, ушел с высоко поднятой головой, признав ошибку и сделав заявление в духе «я представитель законодательной власти и должен подавать пример». После чего отправился в Таджикистан закрывать счет в банке, а по его возвращении надеемся увидеть эсера в этой студии, чтобы уж расставить все точки над i.

Ставший вакантным «мандат Брячака» может получить его однопартиец, депутат Псковской городской Думы Виталий Федоров. Правда, он или кто-то другой отработает в Собрании недолго, около полугода, а там выборы - и, как следует из спича Олега Брячака на сессии, эсеры будут действовать жестко. В очередной раз он пообещал выставить большое количество обученных наблюдателей, которые будут зорко следить за ходом выборов и, если верить Брячаку, готовы так действовать так, что мало никому не покажется.

- Буду бить аккуратно, но сильно (из фильма «Бриллиантовая рука»)

Ну а пока мы все внимательно следим за другими резонансными процессами и новостями из зала суда.

На прошлой неделе стартовал судебный процесс над бывшим ректором Псковского государственного университета Натальей Ильиной, обвиняемой в хищении денежных средств и превышении должностных полномочий. Сегодня прошло уже второе заседание. А после первого - широко обсуждалось, что общее количество драгоценных камней в представленных на экспертизу изделиях составляет более 800, в их числе 636 бриллиантов, 202 сапфира и 1 рубин.

- Всё, что нажито непосильным трудом (из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»)

А на минувшей неделе суд продлил до начала апреля арест заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу, ранее признанному Минюстом РФ иностранным агентом и внесенному Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов. В его отношении, напомню, возбуждено несколько уголовных дел.

Там же в СИЗО сейчас находится и депутат областного Собрания, главный врач инфекционной больницы Анастасия Повторейко, которую обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной заинтересованности. По версии следствия, обвиняемая в период с начала января 2023 года по конец октября 2024 года, превышая свои должностные полномочия, давала подчиненным сотрудникам указания о внесении в медицинские документы фиктивных сведений о приобретении дорогостоящих лекарственных препаратов, после чего выставляла завышенные счета в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Псковской области. В результате в адрес областной инфекционной больницы неправомерно перечислены денежные средства в размере более 197 миллионов рублей.

Борьба с коррупцией - это абсолютно правильно и она должна вестись постоянно. Как говорят в органах, кнопка «пуск» тут никогда не отпускается.

Однако у многих тут возникает вопрос: а как так вышло-то, что лица, уже признающие вину в преступлениях, оказались в высоких креслах, долгое время были обласканы властью и стали частью региональной элиты?

Что касается самого известного псковского яблочника, то тут - если говорить про общественное восприятие этого дела - тоже двоякая ситуация. С одной стороны, как свидетельствует социология, большинство у нас отрицательно относится к тем, кого Минюст объявляет иностранными агентами, и поддерживает жесткую линию власти по противодействию им. А с другой стороны, того же зампредседателя «Яблока» в Пскове многие знают не по политической работе, а по деятельности во многих других сферах - от образовательной до защиты памятников истории.

В общем, всё тут с резонансными делами их восприятием не так просто, как кому-то может показаться. И как всё это может отражаться на общественных настроениях в год выборов в Госдуму и областное Собрание депутатов - вот задачка для политологов и социологов.

На сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой —- политика займется вами.

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов