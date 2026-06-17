Депутат Заксобрания Псковской области Александр Братчиков планирует досрочно сложить полномочия

Досрочное прекращение полномочий заместителя председателя Законодательного Собрания Псковской области, председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, депутата от «Единой России» по округу №3 Александра Братчикова рассмотрели на заседании возглавляемого им комитета 17 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Досрочно прекратить полномочия депутата предлагается на основе его личного заявления.

Положение о комитете предполагает, что из двух заместителей один должен будет возглавить комитет. Заместители Александра Братчикова - депутат от КПРФ Петр Алексеенко и единоросс Андрей Михайлов. Избрание председателя следует на сессии, последующей после той, на которой депутат сложил полномочия.

Четыре депутата проголосовали «за», один воздержался.

Напомним, в сентябре 2026 года будут выбирать новых депутатов Законодательного Собрания Псковской области.

Александр Братчиков родился 1 января 1975 года в городе Уржум. В 1991 году окончил среднюю школу п. Кожва Печорского района Коми ССР. В 1994 году окончил Ленинградское училище Олимпийского резерва, специализация «биатлон», мастер спорта. Академия Физической Культуры им. П. Ф. Лесгафта (незаконченное высшее, 1994-1996). Северо-Западная Академия государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление» (2005-2009 г.).

1998-2006 гг. - генеральный директор строительно-архитектурной фирмы ООО «Стройпроект», с 2003 - генеральный директор по совместительству.

2003 г. - генеральный директор Торгового Дома «Титран СПБ», по совместительству зам. гендиректора машиностроительного завода «Титран», город Тихвин.

С 2003 г. - генеральный директор ООО «ПсковАгроИнвест». Акционер компаний ООО «ФК «Ладога», ООО «Мясная торговля».

С 2000 г. по 2006 г. - акционер компании ООО «ЖК «Бор» (свинокомплекс) Ленинградская область.

11 марта 2007 года избран депутатом Псковского областного Собрания депутатов четвёртого созыва по единому избирательному округу от Псковского регионального отделения политической партии «Единая Россия».

4 декабря 2011 избран депутатом Псковского областного Собрания депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу №20 (Порховский район, часть Псковского района). За кандидата, выдвинутого партией «Единая Россия», проголосовало 44,08% избирателей, принявших участие в выборах. 28 апреля 2015 года возглавил комитет по АПК и природопользованию.

18 сентября 2016 избран депутатом Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу №12 (часть Псковского района и города Пскова). За кандидата, выдвинутого партией «Единая Россия», проголосовало 41,87% избирателей, принявших участие в выборах. Председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию.

С 28 ноября 2017 года по сентябрь 2021 года - глава администрации города Пскова.

19 сентября 2021 года избран депутатом Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №3 (Псков: южная часть Ближнего Завеличья, район завода Радиодеталей). За кандидата, выдвинутого партией «Единая Россия», проголосовало 41,01% избирателей, принявших участие в выборах. На первой сессии 30 сентября 2021 года избран заместителем председателя областного Собрания депутатов, председателем комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

С октября 2021 года работает в Псковском областном Собрании депутатов на постоянной профессиональной основе.