Красотки в Госдуме и красавцы для плебса: Дмитрий Солонников о важности публичности выборов

Публичность выборов заключается в честности избирателей перед собой и ответственности каждого кандидата за то, что он предлагает своим избирателям. Таким мнением в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM) поделился политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Публичность крайне важна для избирательного процесса, потому что выборы у нас всеобщие, выборы равные, шанс предоставлен каждому и возможность есть у всех. Это касается и пассивного, и активного избирательного права. И мы должны прекрасно представлять наши возможности, наши права и наши обязанности. И все это достигается именно публичностью избирательного процесса. Это крайне важно и для тех, кто активно идет к избирательным участкам, делает свой непредвзятый выбор, голосуя сердцем, голосуя разумом, — и для тех, кто пассивно ждет результатов этого голосования, волнуется, какое же место он получит, какое доверие он собрал у избирателей. Важно, чтобы все это было максимально открыто, чтобы мы видели людей, видели лица, за которых мы голосуем, чтобы это был не только бренд партии. Бренд партии тоже крайне важен, но человечность тоже очень важна», – высказал свое мнение Дмитрий Солонников.

Политолог подчеркнул, что принципиальным моментом открытости выборов является то, что каждый избиратель голосует в первую очередь для себя.

«Если мы вообще посмотрим на историю избирательного процесса, идея партии, идея избирательных блоков появилась гораздо позже. Сначала все голосовали просто за конкретного человека — вот он есть, он красавец, он молодец, он обещает плебсу что-то организовать, чтобы все были свободными и равными. И это именно открытость голосования. Принципиальный момент, что всегда мы это все делаем не для кого-то, не для галочки, не для руководящей и направляющей партии, не для верховного руководства страны и тем более не для Организации Объединенных Наций. Мы это делаем каждый сам для себя, и каждый сам для себя честно должен потом, глядя в зеркало, на свои глаза, иметь возможность самому себе ответить: что я сделал и почему я это сделал. Например, я проголосовал за эту девушку, потому что она красивая блондинка и я хочу, чтобы в Госдуме было больше красивых людей. Нормальный ответ, очень человечный», – добавил Дмитрий Солонников.

Также, по мнению политолога, каждый кандидат должен показать свое лицо, рассказать о всем лучшем и объяснить, почему граждане должны проголосовать именно за него.

Напомним, ранее ПЛН объявила о старте нового проекта - «Знак качества». Вместе с читателями мы будем осуществлять медиаконтроль, оценивать по ряду критериев предвыборную кампанию-2026, поддерживать проекты Общественного штаба по наблюдению за выборами и инициативы Избирательной комиссии Псковской области.