«Политкухня»: Политолог Дмитрий Солонников о публичности выборов и информационной активности их участников 

Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM продолжают проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть интерес к выборам. Сделать это особенно важно перед очередным электоральным циклом, в ходе которого уже в 2026-м нам предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области.

Сегодня гостем клуба политических гурманов вновь станет российский политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. На этот раз политический шеф, главный редактор ПЛН Александр Савенко поговорит с ним о публичности выборов, информационной активности Избирательной комиссии Псковской области, партий и потенциальных кандидатов на старте выборов этого года.

Начало программы - в 13.03. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.