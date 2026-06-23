Подготовка общественных наблюдателей к ЕДГ-2026 стартовала в Псковской области

Подготовка общественных наблюдателей к единому дню голосования 2026 года стартовала в Псковской области 23 июня, сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей председатель Общественной палаты региона Александр Седунов.

«Сейчас это кандидаты в общественные наблюдатели, потому что общественными наблюдателями они станут, когда придут на избирательные участки. Сначала им нужно обучиться, поэтому те, кто желает попробовать свои силы, свои возможности, может пройти это обучение. Сегодня мы этот процесс только начали. Сегодня почти целый день занимались, с утра. Такие же обучающие семинары пройдут во всех муниципальных образованиях. В основном обучение будет проходить в августе. У нас 567 избирательных участков по области, соответственно, на каждом избирательном участке должен быть наблюдатель. Но общее их число, я думаю, будет около семисот, потому что кто-то, вероятно, не сможет прийти, нужно будет и просто подменить людей. У нас же трехдневное голосование», – пояснил Александр Седунов.

Будущим общественным наблюдателям рассказывали, кто такой наблюдатель на выборах, какие у него права и обязанности, какие законы регламентируют выборы. Также им смоделировали разные ситуации, которые могут возникнуть на избирательном участке. Кандидаты в наблюдатели узнали, что является нарушением закона, а что нет, на конкретных примерах, взятых из практики избирательных комиссий.

«Наблюдателей (на выборах) много. На избирательных участках, как правило, находятся также наблюдатели от конкретного депутата. Эти наблюдатели отражают интересы конкретного человека, одного кандидата. На этих же участках могут ещё быть наблюдатели от политической партии, которые, соответственно, смотрят и отражают точку зрения этой конкретной политической партии. По закону, наблюдатели от Общественной палаты являются теми людьми, которые должны обеспечить законность, гласность и избирательные права всех участников процесса: как тех, кто голосует, так и тех, кто находится на избирательном участке, чтобы не было нарушений. Мы сегодня говорили об этом с людьми. О том, что они представляют интересы всего общества, всех избирателей, вне зависимости от конкретного кандидата, конкретной политической партии», – уточнил Александр Седунов.

Наблюдатели от Общественной палаты Псковской области будут работать на выборах на безвозмездной основе: «Общественная палата за это не платит, это решение каждого человека».

Напомним, голосование пройдет в течение трех дней подряд — 18, 19 и 20 сентября. Будут выбирать депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области. Также состоятся дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Невельского, Новоржевского и Псковского муниципальных округов первого созыва по одномандатным избирательным округам.