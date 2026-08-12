 
Политика

«Политкухня»: СМИ и выборы

0

Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM продолжают проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть интерес к выборам. Особенно важно это сделать перед сентябрьскими выборами депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области.

Сегодня за «разделочным» столом «Политкухни» встретятся руководители СМИ:

  • Олег Константинов, главный редактор газеты «Курьеръ. Псков — Великие Луки»
  • Константин Калиниченко, главный редактор радиостанции «ПЛН FM»
  • Александр Машкарин, заместитель директора Госмедиахолдинга Псковской области.
  • Константин Максимов, главный редактор газеты «Великолукская правда»

А в качестве модератора, как обычно, выступит политический шеф проекта, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко. 

В прямом эфире они обсудят, как масс-медиа освещают предстоящие выборы, насколько эта тема интересна читательской аудитории, в какой степени избирательная кампания-2026 соответствует критериям открытости, конкурентности и легитимности. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 
Сюжет

Выборы-2026

«Политкухня»: СМИ и выборы

Выборы без «Яблока»: чужие здесь не ходят

Сеанс одномандатной игры
Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026