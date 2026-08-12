«Политкухня»: СМИ и выборы

Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM продолжают проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть интерес к выборам. Особенно важно это сделать перед сентябрьскими выборами депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области.

Сегодня за «разделочным» столом «Политкухни» встретятся руководители СМИ:

Олег Константинов, главный редактор газеты «Курьеръ. Псков — Великие Луки»

Константин Калиниченко, главный редактор радиостанции «ПЛН FM»

Александр Машкарин, заместитель директора Госмедиахолдинга Псковской области.

Константин Максимов, главный редактор газеты «Великолукская правда»

А в качестве модератора, как обычно, выступит политический шеф проекта, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

В прямом эфире они обсудят, как масс-медиа освещают предстоящие выборы, насколько эта тема интересна читательской аудитории, в какой степени избирательная кампания-2026 соответствует критериям открытости, конкурентности и легитимности.