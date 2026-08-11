Выборы без «Яблока»: чужие здесь не ходят

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни Псковской области, выходит по вторникам в эфире радио ПЛН FM. Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральная тема сегодня - снятие партии «Яблоко» с выборов в Госдуму. Такое решение в отношении старейшей и, по сути, единственной на сегодняшний день демократической партии России, участвовавшей в парламентских выборов еще с 1993 года, накануне принял Верховный суд по иску партии «Родина». Вдаваться в детали, что послужило основанием для этого, не буду - всё это есть в открытом доступе: так что, при желании легко найдете. Мы же будем говорить о причинах и возможных последствиях события, которое является, на мой взгляд, очень важным и даже переломным в политической жизни страны.

Следует отметить, что часть экспертного сообщества и ранее не исключала такого развития событий. Эксперты фиксировали, что уже достаточно давно идет накат на «Яблоко» - это и уголовные дела, и административные наказания, и присвоение статусов иноагентов, и внесение членов партии в реестр террористов и экстремистов, и прочие барьеры, не позволяющие яблочникам в различных регионах участвовать в выборах. Да, всё это носило скорее локальный характер, но власть действовала системно - и тенденция была вполне очевидна: поэтому-то многими и высказывалось мнение: на парламентские выборы партию скорее всего не пустят.

- А зачем нам кузнец? Не, кузнец нам не нужен (из фильма «Формула любви»).

Другая часть экспертного сообщества, напротив, эти предположения и далекоидущие выводы ставила под сомнение. Полагая, что власть не перейдет Рубикон, не заступит за условную линию - исходя из того, что должна же быть альтернатива на выборах, идеологическое многообразие, плюрализм. Для российской политической системы «Яблоко» до последних дней являлось символом старого, довоенного времени, когда право политических сил на инакомыслие не ставилось под сомнение, а наоборот являлось подтверждением того, что у нас выборы «как на Западе». Так или иначе, вопрос, допустят «Яблоко» на выборы или не допустят, являлся одной из главных интриг - и этот момент безусловно очень важен. Разумеется, не потому что «Яблоко» могло бы получить по результатам сентябрьского ЕДГ невероятно высокую поддержку. Ни официальная социология и статистика, ни прогнозы серьезных политологов, ни что-либо иное не дают оснований говорить о том, что партия могла бы набрать какое-то немыслимое количество голосов избирателей, вряд ли она даже перешагнула бы трехпроцентную отметку, что дало бы в будущем финансирование из бюджета. То есть «Яблоко» наверняка не повлияло бы серьезно на общий расклад - результат находился бы скорее всего в зоне статистической погрешности. Так в чем же дело? Важно другое. Допуск или недопуск партии «Яблоко» на выборы - это индикатор, прежде всего для той части общества, которая, может быть, и не разделяет взглядов яблочников и не собиралась за них голосовать, но при этом осознавала: в политическом спектре, в том числе среди участников избирательной кампании, оставалась сила, которая имела принципиально другую позицию по важнейшим вопросам, в первую очередь - по теме специальной военной операции.

И вот для этой части общества, для многих представителей элит последовал сигнал: прежний политический климат, который в последние годы, конечно же, изменился, но, как считали некоторые, все-таки сохраняется - так вот, он остался в прошлом. И теперь среди участников выборов и в целом политического процесса не должно быть места несистемным элементам. Если раньше российские власти посматривали на Запад, делали поправку на позицию мирового сообщества и пытались соблюдать правила игры, оставшиеся с 1990-х, то теперь эти рудименты прошлого отсечены. По сути дела, «Яблоко» в последнее время является архаизмом, а можно сказать - и атавизмом, российской политической системы. Ей там не находится места. И теперь точка поставлена. Всем дано понять, что ныне другие правила - никакого инакомыслия в политическом смысле быть не должно.

То есть это история не только про выборы, и даже не столько про них - она про политический климат в стране. И потенциально произошедшее может иметь серьезные последствия.

Почему это произошло? Есть несколько версий. Как уже отметили накануне мои коллеги в телеграм-канале ПЛН, возможно, решение о том, что «Яблоку» не место на выборах-2026, было принято ранее, но почему-то не дошло до непосредственных исполнителей. Или дошло, но поздно. Или в искаженном виде. Система у нас громоздкая и не всегда управляемая, нельзя тут исключать эксцесс исполнителей. Возможно, где-то накосячили или сглупили.

- Самое дорогое на земле - это глупость, потому что за нее дороже всего приходится платить (из фильма «Место встречи изменить нельзя»).

Согласно другой версии, «концепция поменялась» - сначала планировали допустить, а затем передумали. Просто так или под влиянием социологии. Или еще по какой-то причине. Ну и переиграли первоначальные планы по ходу пьесы.

Третья гипотеза - виновата… «атака релокантов». Политэмиграция синхронно ринулась топить за «Яблоко», некоторые начали донатить.

Настолько, что председателю партии Николаю Рыбакову даже пришлось публично отмежеваться от политэмигрантов, заявив, что яблочникам с ними не по пути. У многих наблюдателей есть стойкое ощущение, что релокация целенаправленно поддерживает вербально и финансово «Яблоко» именно для того, чтобы партию сняли с выборов.

Версий много, но лично мне представляется основной другая. Согласно ей, происходящее - это многоходовка, срежиссированная демиургами внутренней российской политики. Сначала в обществе сформировали определенное мнение о «Яблоке» (коротко говоря, «иноагент на иноагенте»), потом допустили до выборов. Следующий этап - волна общественно-политического возмущения, когда в общем хоре прозвучали требования лидеров ряда парламентских партий запретить «Яблоко». Потом - иск партии «Родина» и, наконец, Верховный суд снимает «Яблоко» с выборов.

- Кина не будет. Электричество кончилось (из фильма «Джентльмены удачи»).

Некоторые конспирологи считают, что в этой многоходовке был и еще один этап - та самая поддержка «Яблока» со стороны релокантов, массово начавших донатить. Часть этой публики вдруг воспылала любовью к яблочникам (вообще-то они друг друга терпеть не могут). Многие наблюдатели считают это неслучайным и видят здесь организованную провокацию.

Так или иначе, вполне вероятно, что система уже дошла до такого этапа, когда не считает необходимым что-то кому-то доказывать - дескать, у нас тут демократия, плюрализм, на выборах представлены все, даже вот такая партия с антивоенными взглядами. Повторюсь: так было раньше. Более того, в условиях войны обществу дается сигнал, что в настоящее время чужие здесь не ходят, любым несистемным элементам - а уж тем более тем, кто открыто не поддерживает общий курс, выступает с особой позицией и топит за переговоры (многие обвинили «Яблоко» в капитулянтстве и призывах ко второму Брестскому миру) - не место ни на выборах, ни в целом в политической системе. Как говорится, не мы первые - за примерами далеко ходить не надо. В годы Второй мировой войны в противостоящих гитлеровскому режиму странах действовали законы о защите государства, госизмене и подстрекательстве. Под «подрывную деятельность» могли быть подведены не только призывы к свержению власти, но и публичные высказывания с призывами к миру или одобряющие политику нацистской Германии. Впрочем, не будем здесь повторять нарративы тех, кто заявляет: «нацпредателям» не место. В контексте этого разговора важнее другое - еще раз подчеркну: никакой реальной угрозы на выборах «Яблоко» не представляло. Вспоминаю многочисленные комментарии пропагандистов и лояльных власти экспертов, которые как раз и объясняли предполагаемый эффект от допуска «Яблока»: мол, 20 сентября получит партия Григория Явлинского свои доли процента - и всем станет ясно, что общество не поддерживает ее и не разделяет взгляды.

А дело тут в другом. Это показательный процесс. Опять же напрашиваются исторические параллели. После того, как в СССР в 1920-е разгромили объединенную оппозицию, троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев достаточно долго терпели и особо не трогали, а потом, с середины 30-х годов в советской печати и по радио стали непрерывно звучать яростные проклятия в их адрес, и вскоре всех расстреляли. Так и тут, только в политическом смысле. «Яблоко», хоть и размежевалось с релокантами, но - не помогло.

Подводя итог сказанному подчеркну: на избирательной кампании снятие «Яблока» глобально не отразится, но может привести к более низкой явке. Несогласные с властью не будут видеть, за кого голосовать - и не пойдут на избирательные участки. Они-то и раньше не особо были активны в этом смысле, а теперь и подавно, снятие «Яблока» с выборов, думаю, оправдает их в собственных глазах. Пойдут ли сторонники Явлинского и компании голосовать за другую оппозиционную партию? Скорее всего, нет. Избиратели «Яблока», скажем так, достаточно «сектантски» настроены, они верят в свою партийную «религию» - и не будет такого, что они массово пойдут голосовать за «Новых людей» или КПРФ. Может быть, что-то оппозиционным партиям и достанется, но немного. Тут и так небольшой процент сторонников, к тому же многие вовсе не пойдут голосовать.

Что касается Псковской области, то, как известно, наш регион - один из трех, где у «Яблока» достаточно сильные позиции. Связано это и с деятельностью зампредседателя партии Льва Шлосберга*, и с ошибками власти в разные периоды, но так или иначе - яблочники пустили корни, неоднократно - в 2011, 2016, 2021 годах - получали представительство в областном Собрании. Бороться с ними региональным властям весьма непросто. И вчерашнее решение Верховного суда - просто подарок для политического блока правительства Псковской области. Посмотрим, как произошедшее на федеральном уровне отразится на выборах в регионах, в том числе у нас, будут ли региональные власти пытаться использовать ситуацию и, так сказать, привести всё к единому знаменателю. Пока яблочники несут потери в политическом и имиджевом плане, с медийно-агитационной точки зрения, но остаются в регионе в избирательной кампании.

Мы продолжим следить за развитием событий и ходом выборов. А на сегодня всё. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.

* В соответствии с распоряжением Минюста России Лев Шлосберг включен в реестр иностранных агентов, Росфинмониторингом - в перечень экстремистов и террористов.