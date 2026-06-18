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Выборы депутатов Заксобрания Псковской области назначены на 20 сентября

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Проект постановления «О назначении выборов депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва» приняли депутаты 18 июня в рамках 56-й очередной сессии, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Выборы депутатов Законодательного Собрания Псковской области состоятся в день выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации – 20 сентября 2026 года. 

«За» проголосовали единогласно все 23 присутствующих депутата. 

Выборы депутатов Псковского областного Собрания седьмого созыва состоялись 19 сентября 2021 года. Депутатский корпус вновь был сформирован по смешанной системе, но сократился до 26 человек: 13 округов и 13 партийных мандатов. Явка на выборах составила 43,63%.

Партия «Единая Россия» получила квалифицированное большинство: кандидаты-единороссы одержали победу во всех 13 одномандатных округах, ещё 6 мест получили в результате распределения партийных мандатов. В итоге в состав фракции «Единая Россия» вошли 19 депутатов. У КПРФ, как и прежде, второй результат – 3 партийных мандата. Ещё четыре политических объединения получили по одному мандату: «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», ЛДПР, «Новые люди» и «Яблоко». Депутаты сформировали шесть фракций.

С 1 июня 2026 года Псковское областное Собрание депутатов изменило наименование и стало Законодательным Собранием Псковской области. Соответствующие поправки в Устав Псковской области и другие нормативные правовые акты были приняты на 53-й сессии 26 марта 2026 года.

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