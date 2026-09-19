Игорь Сопов подвёл итоги второго дня голосования

Итоги второго дня голосования подвел в рамках ежедневного брифинга 19 сентября председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В Псковской области завершился второй день голосования, сегодня наши избиратели принимали участие в голосовании, приходя на избирательные участки и голосуя в дистанционном электронном голосовании. Надо сказать, что в дистанционном электронном голосовании сегодня приблизилась явка к 82%. Это достаточно большой процент по голосованию в ДЭГ. Напомню, что в ДЭГ можно голосовать и ночью. В ночь с пятницы на субботу проголосовало полторы тысячи человек. Это очень серьезный результат. Всего в области проголосовало на данный момент 125 723 человека, это 29,32%», - сообщил Игорь Сопов.

Он добавил, что в третий день голосования, в воскресенье, явка будет выше, так как многие избиратели привыкли голосовать именно в воскресенье.

«Мы ждем, что наши избиратели, традиционно голосующие, придут в воскресенье, и явка будет больше. В любом случае, мы всех ждем на избирательных участках, там будут открыты буфеты и будут действовать праздничные программы. Также на всех участках у нас работают детские уголки, а впервые голосующим мы дарим подарки от избирательной комиссии», - добавил председатель облизбиркома.

Второй день голосования также прошёл без нарушений.

В эти дни жители региона выбирают депутатов Государственной Думы IX созыва и Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва. Также проходят три муниципальные избирательные кампании: дополнительные выборы депутата Собрания депутатов первого созыва по одномандатному избирательному округу в Невельском, Новоржевском и в Псковском муниципальных округах.