Александр Козловский выразил готовность продолжать работу секретаря реготделения ЕР

Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский готов к переизбранию секретарем псковского реготделения партии. Об этом он заявил в эфире ПЛН FM (102,6 FM).
Напомним, впервые секретарем Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский был избран в 2019 году. Такое решение было принято 11 ноября на XXVI конференции Псковского регионального отделения партии тайным голосованием.
Затем, в 2022 году он был переизбран на эту должность на пятилетний срок. За кандидатуру Александра Козловского проголосовали 57 делегатов партийной конференции.
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