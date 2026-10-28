Александр Козловский выразил готовность продолжать работу секретаря реготделения ЕР

Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский готов к переизбранию секретарем псковского реготделения партии. Об этом он заявил в эфире ПЛН FM (102,6 FM).

«Я хочу отметить, чтобы было понимание. Наша команда достаточно серьезная. Наш лидер — губернатор (Михаил Ведерников – ред.). В нашей команде Котов Александр Алексеевич (уполномоченный при губернаторе по взаимодействию с Законодательным Собранием – ред.), сенаторы, уважаемые люди, лидеры общественного мнения. С такой командой мы показываем результаты. Я надеюсь на поддержку своих однопартийцев. Если эта поддержка будет, то я готов продолжать», – заявил Александр Козловский.

Напомним, впервые секретарем Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский был избран в 2019 году. Такое решение было принято 11 ноября на XXVI конференции Псковского регионального отделения партии тайным голосованием.

Затем, в 2022 году он был переизбран на эту должность на пятилетний срок. За кандидатуру Александра Козловского проголосовали 57 делегатов партийной конференции.