Общество

Разочарование от Ганзы и судьба Народного парка

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Дневной дозор», вышедшей в эфир радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» 15 октября. В центре внимания ведущей Любови Кузнецовой тема Международных Ганзейских дней, которые пройдут в Пскове летом 2019 года, и судьба Народного парка.

За два года вера псковичей в пользу проведения Международной Ганзы-2019 года для города Пскова ослабла. Об этом свидетельствуют данные свежего опроса, проведенного на сайте Псковской Ленты Новостей. Напомним, респондентам предлагалось ответить на вопрос «В чем вы видите главную пользу от проведения в 2019 году XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове?», выбрав один из вариантов ответа. Точно такой же опрос был проведен ровно два года назад. Сравнительный анализ результатов двух опросов показал, что доля тех, кто не видит от проведения Ганзы-2019 года в Пскове никакой пользы, увеличилась почти вдвое - с 24,8% в 2016 году до 54,72% в текущем.

Смотрите также За два года вера псковичей в пользу проведения Ганзы-2019 года для города Пскова ослабла

С чем это связано? Ответ очевиден: ожидания за это время были излишне перегреты властями и при этом не подкреплены делами. Справедливости ради нужно отметить: ряд благоустроительных проектов за истекший период проведен был - это, прежде всего, благоустройство центральной части города. Однако такие объекты как стадион «Машиностроитель», аэропорт в Крестах, объездная дорога (Северный обход вокруг Пскова), кампус ПсковГУ на месте многострадального недостроенного «Интуриста», обещанные главой Пскова 200 дворов в центре города (и это еще не полный список благодатей к 2019 году) к этому времени готовы не будут. Со временем меняется риторика властей: когда-то утверждали: «точно будет к 2019 году», потом - «необязательно к Ганзе, главное - выбить деньги», а теперь - «рынок выходного дня, не более того, а начатое доделаем».

Предположим, что дороги и фасады к Ганзе, конкурсы на ремонт которых объявлены в зиму, дадут тот же эффект - разочарование. На данный момент заглохла и еще одна идея, принадлежащая главе Пскова Ивану Цецерскому - строительство Народного парка на месте Степановского лужка, опять же, к концу июня 2019 года. Руководитель муниципалитета безоговорочно прав в одном: гажий угол приводить в порядок нужно. Но как? Предполагалось, что за деньги благотворителей, из внебюджетных источников. Супер! Но архитекторы сразу предупреждали: территория Степановского лужка на редкость сложная, и без изысканий, профессионального проекта, в том числе и по гидротехнике (лужок подтопляется) невозможно даже думать о дальнейших действиях. Плюс ко всему, рядышком с 14 гектарами земли под Народный парк расположен стадион «Электрон», сражение за который идет годами. Человек, с чьим именем связана новейшая история некогда спортивного ядра Завеличья - депутат городской Думы, лидер псковских справедливороссов Олег Брячак - рассказал «Дневному дозору», что происходит в кулуарах по решению вопроса развития этой территории.

«От граждан, заинтересованных в развитии этой территории, получена информация, что бы они желали здесь видеть, и на сегодняшний день идет проработка уже с привязкой к местности, в масштабе. Дизайнеры и специалисты уже работают. Где-то через месяц уже будет понятно, что из себя будет представлять Народный парк, и тогда начнется следующий этап - переговоры с инвестором, который сначала был, а потом ушел. Как известно, никто не деньгах не сидит, деньги должны работать. Поэтому следующий, самый важный этап, который нас ждет — это поиск денег на реализацию задач, которые нам поставили псковичи. Уложиться в сроки, которые остались до Ганзы, просто невозможно, если мы говорим об уровне и качестве. На этот проект потребуется не менее 2,5 лет. Мы имеем территорию размером, грубо говоря, около 25 га. 8 из них частные и 14 с чем-то - государственные. Инвестор был готов вложиться в Народный парк сразу, не ожидая отстройки. Но все слишком долго тянется, и этого инвестора уже нет. А между тем, для любого инвестора наличие таких прогулочных зон, спортивных сооружений привлекательно. Это поднимает привлекательность района в целом».

Олег Брячак не единожды прямо заявлял: благоустроить территорию Степановского лужка возможно только с помощью инвестора, который вложит деньги взамен на деньги, получение прибыли. Кусок под застройку лакомый. К примеру, на месте стадиона (пока это нельзя делать, поскольку Генплан города определяет это пятно как территорию рекреационную) построить жилые дома и вложить деньги в благоустройство прилегающей прибрежной части, которая сделает вновь построенное жилье более привлекательной к продаже, к дальнейшему комфортному проживанию. Экономика - ничего личного. Тем более, что даже градозащитники не усматривают жестких охранных регламентов на этом месте: территория может быть отдана под освоение, высота строительства не должна превышать 11 метров. Но это не значит, что на месте стадиона обязательно должны вырасти трехэтажки. Возможны закрытые теннисные корты или любые другие спортивные сооружения. Комментарий заместителя председателя регионального ВООПИиК Ирины Голубевой.

«Я сама участвовую в разработке проекта зоны охраны. У нас положено рассматривать визуальные коридоры, и получилось так, что через территорию «Электрона» проходит визуальная связь между Снятной горой, церковью Петра и Павла на Брезе Сироткина монастыря и Троицким собором, захватывающая главку церкви Жен-Мироносиц. И мы назначили на территории «Электрона» зону регулирования застройки. Причем, мы выставляли на Методсовет проект, и там было 50 на 50: можно было по всем показателям сделать ландшафтную зону, а можно было зону регулирования застройки. И члены Методсовета голосованием приняли решение, что там должна быть зона регулирования. Она была определена с возможностью строительства высотой до 11 метров. В ходе обсуждения вопроса на Методсовете говорилось, что сооружения стадиона «Электрон» по высоте вполне приемлемые».

Что же касается территории Степановского лужка, Ирина Голубева однозначно заявляет: строительства там быть не может, благоустройство под парк и так модные сегодня велодорожки - вполне приемлемо. Однако градозащитница однозначно заявляет: эта территория невероятно сложная, прибрежная, подтапливаемая, соответственно, никаких народных рисунков в стиле «хочу тут скамейки и беседки» быть не может - это фикция. Работать должны профессионалы: делать изыскания, экономические обоснования, короче говоря, проектировать по уму. И есть еще один очень важный момент: после Великой Отечественной войны в этой зоне был лагерь немецких военнопленных и кладбище. Где оно точно, никто не знает. Между тем, согласно международным договоренностям, проводить какие-либо работы на территории без установления мест погребения или же констатации факта об утрате такового с уведомлением немецкой стороны некорректно и может повлечь провокации на фоне, мягко сказать, тяжелой ситуации во взаимоотношениях с Европой.

Депутат областного Собрания, лидер регионального «Яблока», историк Лев Шлосберг прокомментировал ситуацию вокруг «Электрона» в частности и градостроительной политики в Пскове в целом.

«Согласно архивным данным, которые не были подтверждены раскопками (но есть достоверные архивные данные) существует до сих пор захоронение военнопленных. Где оно находится, неизвестно, как и точное число захороненных людей. Совершенно очевидно, что никакой парк на этом месте разбить невозможно, и все проекты, инициированные властями о строительстве Народного парка на этом месте — либо глупость, либо абсолютная провокация, чтобы отвлечь внимание общественности от тех естественных живых кусков города, которые вместо того чтобы быть оборудованными для отдыха людей, отдают бизнесу под коммерческие цели. Сейчас, на мой взгляд, нужно в целом очень внимательно смотреть за любыми изменениями Генплана Пскова. Только что город увидел крайне скандальные слушания по перезонированию части Промежицкого леса, притом, именно той части, которая примыкает к знаменитому солдатскому пляжу, месту отдыха псковичей. Официально заявляют о необходимости сноса леса для строительства лыжероллерной трассы, но в действительности это живой лес, один из немногих сохранившихся на территории Пскова, который всеми силами нужно сохранять».

Лев Шлосберг уверен, что если территория «Электрона» будет перезонирована, равно как и Промежицкий лесопарк, их ждет судьба части Корытовского лесопарка, где появились коттеджи. Разве там, где взамен общественных территорий появляется частная застройка, власти действуют в интересах широкого круга граждан? - задается вопросом депутат-яблочник. Такая подготовка города к Ганзе - миф, который, естественно, развеивается и рождает у людей только негатив. Вице-спикер областного Собрания, единоросс и благотворитель Юрий Сорокин следит за ситуацией вокруг масштабной территории рекреационной зоны стадиона «Электрон».

«Я неоднократно посещал стадион в прежние годы. И члены моей семьи тоже посещали бассейн, спортзал и были неоднократно покусаны собаками, потому что в последние годы, когда стадион стал разваливаться, он использовался как место для выгула и дрессировки собак. Как человек неравнодушный к спорту, как депутат и как житель этого округа, конечно, я хотел бы, чтобы этот объект сохранил спортивную направленность и остался в виде стадиона, причем, стадиона многофункционального. Спорт - важная часть жизни страны, важная часть жизни каждого гражданина, и если мы хотим воспитать здоровое поколение, хотим гордиться нашими спортсменами, добиваться новых вершин на чемпионатах, в Олимпийских играх и в других видах соревнований, развивать разные виды спорта, то нам такие объекты нужны. Там прекрасно можно было бы сделать и лыжный стадион, и велодорожки. Можно было бы, как в Великих Луках, привлечь Газпром, который сделал им стрелковую базу, и сделать что-то подобное у нас. Много вариантов, но с другой стороны надо понимать, что территория принадлежит частному собственнику, он видит другое ее развитие, и мы не вправе мешать ему и обязаны выполнять закон».

В сухом остатке на сегодняшний день мы имеем чемодан без ручки: почти 25 гектар прибрежной земли, от части которой государство в стародавние лихие 90-е просто отказалось, отдав частнику и загубив таким образом спортивный объект. Теперь частник пытается извлечь максимум прибыли (как и любой из нас из своей собственности), государству землю не изъять, своих денег на реконструкцию спортсооружения не найти. Люди выгуливают собак там, где могли бы заниматься спортом. Ощущение, что собственник и власти берут друг друга измором. Но собственник - это конкретное лицо со своими интересами, а государство - это многоликое и не всегда порядочное чиновничество, периодически путающее свой карман с бюджетом. Все очевиднее, что псковская Ганза запомниться нам не успехами, а разочарованиями, став если не грандиозной аферой, то очень большой фикцией, которую не прикрыть уже обещанными фейерверками.