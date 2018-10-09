Разочарование от Ганзы и судьба Народного парка

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Дневной дозор», вышедшей в эфир радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» 15 октября. В центре внимания ведущей Любови Кузнецовой тема Международных Ганзейских дней, которые пройдут в Пскове летом 2019 года, и судьба Народного парка.
За два года вера псковичей в пользу проведения Международной Ганзы-2019 года для города Пскова ослабла. Об этом свидетельствуют данные свежего опроса, проведенного на сайте Псковской Ленты Новостей. Напомним, респондентам предлагалось ответить на вопрос «В чем вы видите главную пользу от проведения в 2019 году XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове?», выбрав один из вариантов ответа. Точно такой же опрос был проведен ровно два года назад. Сравнительный анализ результатов двух опросов показал, что доля тех, кто не видит от проведения Ганзы-2019 года в Пскове никакой пользы, увеличилась почти вдвое - с 24,8% в 2016 году до 54,72% в текущем.
С чем это связано? Ответ очевиден: ожидания за это время были излишне перегреты властями и при этом не подкреплены делами. Справедливости ради нужно отметить: ряд благоустроительных проектов за истекший период проведен был - это, прежде всего, благоустройство центральной части города. Однако такие объекты как стадион «Машиностроитель», аэропорт в Крестах, объездная дорога (Северный обход вокруг Пскова), кампус ПсковГУ на месте многострадального недостроенного «Интуриста», обещанные главой Пскова 200 дворов в центре города (и это еще не полный список благодатей к 2019 году) к этому времени готовы не будут. Со временем меняется риторика властей: когда-то утверждали: «точно будет к 2019 году», потом - «необязательно к Ганзе, главное - выбить деньги», а теперь - «рынок выходного дня, не более того, а начатое доделаем».
Предположим, что дороги и фасады к Ганзе, конкурсы на ремонт которых объявлены в зиму, дадут тот же эффект - разочарование. На данный момент заглохла и еще одна идея, принадлежащая главе Пскова Ивану Цецерскому - строительство Народного парка на месте Степановского лужка, опять же, к концу июня 2019 года. Руководитель муниципалитета безоговорочно прав в одном: гажий угол приводить в порядок нужно. Но как? Предполагалось, что за деньги благотворителей, из внебюджетных источников. Супер! Но архитекторы сразу предупреждали: территория Степановского лужка на редкость сложная, и без изысканий, профессионального проекта, в том числе и по гидротехнике (лужок подтопляется) невозможно даже думать о дальнейших действиях. Плюс ко всему, рядышком с 14 гектарами земли под Народный парк расположен стадион «Электрон», сражение за который идет годами. Человек, с чьим именем связана новейшая история некогда спортивного ядра Завеличья - депутат городской Думы, лидер псковских справедливороссов Олег Брячак - рассказал «Дневному дозору», что происходит в кулуарах по решению вопроса развития этой территории.
Олег Брячак не единожды прямо заявлял: благоустроить территорию Степановского лужка возможно только с помощью инвестора, который вложит деньги взамен на деньги, получение прибыли. Кусок под застройку лакомый. К примеру, на месте стадиона (пока это нельзя делать, поскольку Генплан города определяет это пятно как территорию рекреационную) построить жилые дома и вложить деньги в благоустройство прилегающей прибрежной части, которая сделает вновь построенное жилье более привлекательной к продаже, к дальнейшему комфортному проживанию. Экономика - ничего личного. Тем более, что даже градозащитники не усматривают жестких охранных регламентов на этом месте: территория может быть отдана под освоение, высота строительства не должна превышать 11 метров. Но это не значит, что на месте стадиона обязательно должны вырасти трехэтажки. Возможны закрытые теннисные корты или любые другие спортивные сооружения. Комментарий заместителя председателя регионального ВООПИиК Ирины Голубевой.
Что же касается территории Степановского лужка, Ирина Голубева однозначно заявляет: строительства там быть не может, благоустройство под парк и так модные сегодня велодорожки - вполне приемлемо. Однако градозащитница однозначно заявляет: эта территория невероятно сложная, прибрежная, подтапливаемая, соответственно, никаких народных рисунков в стиле «хочу тут скамейки и беседки» быть не может - это фикция. Работать должны профессионалы: делать изыскания, экономические обоснования, короче говоря, проектировать по уму. И есть еще один очень важный момент: после Великой Отечественной войны в этой зоне был лагерь немецких военнопленных и кладбище. Где оно точно, никто не знает. Между тем, согласно международным договоренностям, проводить какие-либо работы на территории без установления мест погребения или же констатации факта об утрате такового с уведомлением немецкой стороны некорректно и может повлечь провокации на фоне, мягко сказать, тяжелой ситуации во взаимоотношениях с Европой.
Депутат областного Собрания, лидер регионального «Яблока», историк Лев Шлосберг прокомментировал ситуацию вокруг «Электрона» в частности и градостроительной политики в Пскове в целом.
Лев Шлосберг уверен, что если территория «Электрона» будет перезонирована, равно как и Промежицкий лесопарк, их ждет судьба части Корытовского лесопарка, где появились коттеджи. Разве там, где взамен общественных территорий появляется частная застройка, власти действуют в интересах широкого круга граждан? - задается вопросом депутат-яблочник. Такая подготовка города к Ганзе - миф, который, естественно, развеивается и рождает у людей только негатив. Вице-спикер областного Собрания, единоросс и благотворитель Юрий Сорокин следит за ситуацией вокруг масштабной территории рекреационной зоны стадиона «Электрон».
В сухом остатке на сегодняшний день мы имеем чемодан без ручки: почти 25 гектар прибрежной земли, от части которой государство в стародавние лихие 90-е просто отказалось, отдав частнику и загубив таким образом спортивный объект. Теперь частник пытается извлечь максимум прибыли (как и любой из нас из своей собственности), государству землю не изъять, своих денег на реконструкцию спортсооружения не найти. Люди выгуливают собак там, где могли бы заниматься спортом. Ощущение, что собственник и власти берут друг друга измором. Но собственник - это конкретное лицо со своими интересами, а государство - это многоликое и не всегда порядочное чиновничество, периодически путающее свой карман с бюджетом. Все очевиднее, что псковская Ганза запомниться нам не успехами, а разочарованиями, став если не грандиозной аферой, то очень большой фикцией, которую не прикрыть уже обещанными фейерверками.