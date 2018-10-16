Общество

Власти региона не оставляют надежды достроить подземный водозабор

Включиться в забытую программу по чистой воде планирует Псковская область, чтобы достроить подземный водозабор. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом заявил вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов на сегодняшнем заседании регионального оргкомитета по подготовке и проведению в Пскове Международных Ганзейских дней.

Он напомнил, что первая очередь подземного водозабора завершена, и 12 тыс. кубометров воды подается в водопроводную сеть Пскова. «Для завершения полного комплекса работ мы вели проработки по линии приграничного сотрудничества, предусматривающие финансирование в объеме 3,4 млн евро, чтобы к концу следующего года получить уже 48 тыс. кубометров воды», - сообщил Александр Кузнецов, добавив, что в целях завершения полного цикла работ по водозабору также обсуждается возможность выделения 238 млн рублей из другого источника финансирования.

«Параллельно работаем с Минстроем, чтобы включиться в забытую программу по чистой воде», - пояснил вице-губернатор. Часть выделенных средств планируется направить на замену городских водопроводных сетей, чтобы чистая вода не только поступала из самого водозабора, но и по сетям доходила до потребителя.