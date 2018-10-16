Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Квартиры на любой вкус
«Переобуваемся» на зиму
Истории успеха
V Юбилейный Пушкинский бал
Откуда влага в детских сапогах?
Великолукский сыр хотят сманить
Телефон прямого эфира 56-73-72
Уголовное преследование прекратить!
«Лесной оазис»: Счастье в мелочах
 
 
 
ещё Общество 16.10.2018 10:46127 Андрей Агапов покидает пост руководителя областного комитета по строительству и ЖКХ 18.10.2018 15:150 С 1 января в Псковской области стартуют «Прямые выплаты» 18.10.2018 14:570 Псковичи смогут бесплатно одеться в ТК «ПИК 60»  18.10.2018 14:434 95 млн рублей не хватает на капремонт Псковской областной библиотеки 18.10.2018 14:374 Власти региона не оставляют надежды достроить подземный водозабор 18.10.2018 14:243 Вера Емельянова призвала включить в бюджеты города и области расходы на софинансирование культурных мероприятий в рамках Ганзейских дней
 
 
 
Самое популярное 16.10.2018 11:206 Синоптики предупредили о резком окончании бабьего лета 16.10.2018 20:4684 Пскович рассказал, как приготовить обед из двух блюд за пять рублей 17.10.2018 15:5681 Юрий Демьяненко покинул пост ректора ПсковГУ 16.10.2018 10:46127 Андрей Агапов покидает пост руководителя областного комитета по строительству и ЖКХ 17.10.2018 11:4447 Полицейские привлечены к дисциплинарной ответственности за действия по заявлению о дебоше   водителя Porsche у псковского кафе
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Власти региона не оставляют надежды достроить подземный водозабор

18.10.2018 14:37|ПсковКомментариев: 4

Включиться в забытую программу по чистой воде планирует Псковская область, чтобы достроить подземный водозабор. Как передает корреспондент Псковской  Ленты Новостей, об этом заявил  вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов на сегодняшнем заседании регионального оргкомитета по подготовке и проведению в Пскове Международных Ганзейских дней.

Он напомнил, что первая очередь подземного водозабора завершена, и 12 тыс. кубометров воды подается в водопроводную сеть Пскова. «Для завершения полного комплекса работ мы вели проработки по линии приграничного сотрудничества, предусматривающие финансирование в объеме 3,4 млн евро, чтобы к концу следующего года получить уже 48 тыс. кубометров воды», - сообщил Александр Кузнецов, добавив, что в целях завершения полного цикла работ по водозабору также обсуждается возможность выделения 238 млн рублей из другого источника финансирования. 

«Параллельно работаем с Минстроем, чтобы включиться в забытую программу по чистой воде», - пояснил вице-губернатор. Часть выделенных средств планируется направить на замену городских водопроводных сетей, чтобы чистая вода  не только поступала из самого водозабора, но и по сетям доходила до потребителя.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 4Версия для печати
 

 
опрос
В Пскове собираются переименовать аэропорт «Кресты». По вашему мнению, кто из исторических деятелей достоин быть увековеченным в его названии?
В опросе приняло участие 1719 человек
18.10.2018, 15:150 С 1 января в Псковской области стартуют «Прямые выплаты» 18.10.2018, 14:570 Псковичи смогут бесплатно одеться в ТК «ПИК 60»  18.10.2018, 14:5010 Родителей керченского стрелка накажут за воспитание сына 18.10.2018, 14:434 95 млн рублей не хватает на капремонт Псковской областной библиотеки
18.10.2018, 14:374 Власти региона не оставляют надежды достроить подземный водозабор 18.10.2018, 14:323 Купи LADA Vesta в октябре с максимальной выгодой 18.10.2018, 14:315 Александр Кузнецов: Развязка Северного обхода на гдовском направлении будет завершена на 90% до конца года 18.10.2018, 14:243 Вера Емельянова призвала включить в бюджеты города и области расходы на софинансирование культурных мероприятий в рамках Ганзейских дней
18.10.2018, 14:215 Райффайзенбанк теперь работает в Пскове 18.10.2018, 14:152 Михаил Ведерников поручил уточнить потребность в номерном фонде для официальных ганзейских делегаций 18.10.2018, 14:117 Фотофакт: Геннадий Ветров не определился, что делать с настроением опочан 18.10.2018, 14:100 Иван Цецерский рассказал о местах перехватывающих парковок в период проведения Международных Ганзейских дней
18.10.2018, 14:020 Запрет на регистрацию автомобиля побудил жителя Пыталово к оплате долга 18.10.2018, 13:545 Ускорить передачу стадиона «Машиностроитель» на региональный уровень поручил губернатор властям Пскова 18.10.2018, 13:460 Фестиваль «Теплая мода» пройдет в Опочке 21 октября 18.10.2018, 13:4117 Псковская область намерена сменить подрядчика по строительству кампуса ПсковГУ
18.10.2018, 13:380 Псковские пушкинские места представят жителям и гостям Красноярского края 18.10.2018, 13:269 Официальный сайт Ганзы-2019 не найти без посторонней помощи, возмутился Михаил Ведерников 18.10.2018, 13:240 Ушел из жизни руководитель фольклорного ансамбля «Новоржевские скобари» Валерий Андреев 18.10.2018, 13:186 ОНФ предлагает предоставить многодетным семьям право бесплатной парковки на городских платных парковках
18.10.2018, 13:100 В Великих Луках открылась выставка работ победителей международного конкурса «На пути из варяг в греки» 18.10.2018, 13:044 В Пскове водитель «Шевроле» врезался в «Ладу Весту» 18.10.2018, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 18.10.2018, 12:430 Псковская спортсменка завоевала «бронзу» на первенстве России по стрельбе
18.10.2018, 12:295 В Петербурге может появиться турцентр Псковской области 18.10.2018, 12:290 В рамках фестиваля «Киномания на Великой» в Пскове пройдет бесплатный мастер-класс по режиссуре 18.10.2018, 12:280 «Псковские уроки»: 8 классных идей новогодних экскурсионных программ для школьников 18.10.2018, 12:208 В псковской поликлинике №1 завершается ремонт по стандартам «Бережливой поликлиники»
18.10.2018, 12:127 Юрий Демьяненко обратился к коллегам, студентам и аспирантам ПсковГУ 18.10.2018, 12:067 В Пушкиногорском районе автоледи врезалась в гужевую повозку 18.10.2018, 12:0214 Управляем сами 18.10.2018, 11:570 В Новосокольническом районе во время буксировки две машины оказались в кювете
18.10.2018, 11:490 Уже на следующей неделе псковичи могут попасть под мокрый снег 18.10.2018, 11:482 Отделение ПФР по Псковской области: Сертификат на маткапитал можно получить в электронной форме 18.10.2018, 11:426 Теплый октябрь в Псковской области побил рекорды за всю историю наблюдений 18.10.2018, 11:417 Буква закона vs Правда жизни на примере переполненных мусорок Завеличья
18.10.2018, 11:317 Росреестр напоминает псковичам о порядке формирования и оспаривания кадастровой стоимости земельных участков на территории региона 18.10.2018, 11:270 Актриса Великолукского драмтеатра Алла Любовская примет участие в церемонии награждения деятелей культуры и искусства в Москве 18.10.2018, 11:1133 Россия не пустит корабли НАТО в Азовское море 18.10.2018, 11:004 «Сообразим на троих»: О трагедии в Керчи и кадровых перестановках в Псковской области
18.10.2018, 10:581 Авторы спектакля: «Карнавал животных» - волшебное, живое пространство, где можно ждать чего угодно в любой момент времени 18.10.2018, 10:571 В Бежаницком районе пьяный водитель «Шевроле» угодил в канаву 18.10.2018, 10:440 Посетителя кафе обокрали в Великих Луках 18.10.2018, 10:401 Депутат Госдумы Александр Козловский выразил соболезнования родным и близким жертв трагедии в Керчи
18.10.2018, 10:320 «Шестерку» угнали с улицы Некрасова в Великих Луках 18.10.2018, 10:251 Росгвардейцы задержали подозреваемого в хищении алкоголя и продуктов из магазина на улице Гагарина 18.10.2018, 10:130 Газораспределительная система Пскова и области готова к работе в осенне-зимний период 18.10.2018, 10:059 На чемоданах. Грузия
18.10.2018, 09:5711 Опубликован список жертв нападения на колледж в Керчи 18.10.2018, 09:530 На спектакль «Рассказы девицы К.И.Т.» приглашают гостей V Юбилейного Пушкинского бала 18.10.2018, 09:373 Жители Пушкинских Гор 1,5 месяца обходились без горячей воды 18.10.2018, 09:360 Конференция «Роль краеведения в изучении военной истории и военно-патриотическом воспитании» состоится в Великих Луках
18.10.2018, 09:2934 Расширить дорожное полотно и убрать «зебру» - пскович рассказал, как избавиться от пробок на Коммунальной 18.10.2018, 09:123 Заработавшему 1,5 млн рублей на наркотиках псковичу грозит 20 лет тюрьмы 18.10.2018, 09:075 Псковичка обманывала людей через «Инстаграм» и заработала более 100 тысяч рублей 18.10.2018, 09:050 «Урожай скидок» в «Соловьях» продолжается
18.10.2018, 08:530 Артснаряд нашли и обезвредили в Заплюсье 18.10.2018, 08:490 Автомобиль «Ауди» загорелся на трассе в Псковском районе 18.10.2018, 08:392 ФАС предложила не повышать акцизы из-за угрозы роста цен на бензин 18.10.2018, 08:3145 ЦИК прекратил все процедуры подготовки к пенсионному референдуму
18.10.2018, 08:244 Российским СМИ предложили направлять в прокуратуру сведения о нарушениях депутатов 18.10.2018, 08:034 Эксперты рассказали о пробелах в обеспечении безопасности учебных заведений 18.10.2018, 07:4819 Среди 15 погибших учащихся колледжа Керчи 11 несовершеннолетних, еще пять жертв - взрослые сотрудники 17.10.2018, 23:0913 Центр управления дорожным движением планируют создать в Пскове
17.10.2018, 22:453 В Пскове ищут водителя, который сбил инвалида по зрению и скрылся с места аварии 17.10.2018, 22:340 Бизнес-школа-выставка пройдет в Пскове 17.10.2018, 22:075 Митрополит Евсевий в День ангела возглавил богослужение в главном храме Спасо-Елеазаровского монастыря 17.10.2018, 21:496 Известный «Портрет неизвестной» хотели незаконно провезти через псковскую границу
17.10.2018, 21:340 Взрослых псковичей обучат цифровой грамотности в ПсковГУ 17.10.2018, 20:4832 Число пострадавших в Керчи выросло до 54 человек  17.10.2018, 20:1817 Все пешеходные переходы Пскова планируют оборудовать светофорами с кнопками 17.10.2018, 20:0510 Лучшее – не враг хорошего
17.10.2018, 19:493 В Печорах стартовал новый социальный профсоюзный проект «Подари детям села праздник» 17.10.2018, 19:280 Банком типовых документов советует пользоваться псковская инспекция труда 17.10.2018, 19:151 Юрист рассказал, какие ошибки чаще всего совершают псковичи при оформлении европротокола 17.10.2018, 19:1423 Михаил Ведерников выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.